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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ
Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ
*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)
*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 года.
Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI Direct Drive доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»).
*Испытание проведено компанией Intertek на основе IEC 60456: издание 5.0 TurboWash59 цикл с 4 кг загрузкой с обычным циклом стирки хлопка в сравнении TurboWash цикла. (сравните модели F2V9GWP2W и F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
7
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 455
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
Все характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Умная диагностика
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер задержки
-
●
-
Индикатор блокировки дверцы
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95
-
Очистка барабана
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Простой уход за складками
-
●
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
7
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 455
-
Масса (кг)
-
62
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
645 x 885 x 530
-
Вес с упаковкой (кг)
-
65
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
480
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)
-
1010
-
Energy Efficiency Class (Wash)
-
А
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Функция «Пар» (Steam)
-
●
-
Технология 6 Motion DD
-
●
-
AI DD
-
●
-
Автоматический перезапуск
-
●
-
Сигнал окончания цикла
-
●
-
TurboWash
-
●
-
Система обнаружения пены
-
●
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
●
-
Одежда для малышей
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Хлопок+
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Быстро 14
-
●
-
TurboWash 59
-
●
-
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