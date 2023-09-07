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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

F2T9HS9W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

Интеллектуальная система <br>определения типа ткани

Интеллектуальная система
определения типа ткани

Функция быстрой<br>стирки TurboWash

Функция быстрой
стирки TurboWash

Функция пара Steam

Функция пара Steam

Возможность управлять стиральной машиной с помощью смартфона

Возможность управлять стиральной машиной с помощью смартфона

Инверторный мотор с системой <br>прямого привода

Инверторный мотор с системой
прямого привода

10 лет гарантии

10 лет гарантии

*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)

AI DD™

Интеллектуальная система определения
типа ткани

В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.
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*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 года.
Цикл стирки «Хлопок» с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Технология AI Direct Drive доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанные ткани», «Простой уход»).

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес,

но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный

алгоритм стирки.

TurboWash™

Полный цикл стирки за 59 минут

С технологией TurboWash ™ полный цикл стирки без потери качества стал возможен всего за 59 минут.

*Испытание проведено компанией Intertek на основе IEC 60456: издание 5.0 TurboWash59 цикл с 4 кг загрузкой с обычным циклом стирки хлопка в сравнении TurboWash цикла. (сравните модели F2V9GWP2W и F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

Steam™

Забота о здоровье

Технология LG Steam™ удаляет до 99.9%
бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи.
Забота о здоровье

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

Удаление до 99,9% аллергенов

Обработка паром сокращает на 99,9% количество бытовых аллергенов.
Надежность

Увеличенная прочность

Элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали, обладающей антибактериальными свойствами.
Увеличенная прочность
Дизайн

Современный и практичный

Сенсорная панель была усовершенствована для удобства использования, а символы на дисплее стали крупнее

Умная бытовая техника
ThinQ™

Умная бытовая техника

Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией ThinQ*. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Загрузка
7 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 455 x 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

TurboWash

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Масса (кг)

62

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 x 885 x 530

Вес с упаковкой (кг)

65

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

480

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1010

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

TurboWash

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Шерсть

Быстро 14

TurboWash 59

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F2T9HS9W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, стирка с паром Steam, TurboWash59, ThinQ

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