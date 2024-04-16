*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), устраняет до 99,9 % аллергенов пылевых клещей.

*Протестировано компанией Intertek в декабре 2018 г. в соответствии со стандартом AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и условий эксплуатации.

*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.