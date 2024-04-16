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Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | Steam™ | ThinQ™

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | Steam™ | ThinQ™

F2V7FS1W

Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | Steam™ | ThinQ™

БЕРЕЖНАЯ И БЫСТРАЯ СТИРКА

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

AI DD™

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани

Технология искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный алгоритм стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик.

*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта
*Протестировано компанией Intertek в марте 2019 г. Программа «Хлопок» с 2 кг нижнего белья в сравнении с обычным циклом «Хлопок» LG (F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
*AI DD доступен в 3 циклах (хлопок, смешанная ткань, легкий уход).

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.

Полный цикл стирки за 39 минут

TurboWash™

Полный цикл стирки за 39 минут

Благодаря технологии TurboWash™ белье отстирывается всего за 39 минут. Уделяйте меньше времени на уход за одеждой и больше времени на наслаждение жизнью.

Steam+™

Расправляет белье и расправляется с аллергенами

Steam+™ удаляет до 99.9% аллергенов и бактерий, заботясь о здоровье вашей семьи. Помимо этого с усовершенствованной функцией "Без складок" в процессе стирки пар мягко воздействует на ткань, сокращая количество складок на 30%**.

Гиппоаллергенная стирка с паром

*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта
*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), устраняет до 99,9 % аллергенов пылевых клещей.
*Протестировано компанией Intertek в декабре 2018 г. в соответствии со стандартом AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и условий эксплуатации.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.

На 30% меньше складок

На 30% меньше складок

Складки на одежде образованные во время стирки, устраняются с помощью пара.

Устранение аллергенов до 99,9 %

Удаление аллергенов до 99,9%

При помощи пара с функцией Steam

Размер тот же, загрузка больше

Увеличенная загрузка

Размер тот же, загрузка больше

Теперь барабан более вместительный при том же размере стиральной машины.

Улучшенный срок службы

Долговечность

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта
*Нержавеющие лифтеры барабана (анти-бактериальны на 99%): Протестировано Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие на P.aeruginosa из нержавеющей стали в отношении исходного количества через 12 дней.

Дизайн

Более современный и элегантный

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием.

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ThinQ™

Умный дом начинается с LG ThinQ™

Благодаря технологии ThinQ™ ваша стиральная машина стала умнее: помимо удаленного управления вы можете загружать дополнительные программы циклов стирки. Простое интерактивное управление и доступ к последним инновациям с помощью Wi-Fi.

Стиральная машина LG SmartThinQ™

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Макс. вес белья для стирки (кг)
9.0
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x475
Основная технология
Искусственный интеллект AIDD™
Особенности
Steam™

Характеристики

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    9.0

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Добавление вещи

    Да

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

    Да

  • Замок от детей

    Да

  • ColdWash

    Нет

  • Отсрочка завершения стирки

    Да

  • Уровень моющего средства

    Нет

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Очистка ezDispense

    Нет

  • Предварительная стирка

    Да

  • Дистанционный пуск

    Да

  • Полоскание+

    Да

  • Полоскание + Отжим

    Нет

  • Уровень кондиционера

    Нет

  • Вращение

    1200/1000/800/600/400/Без отжима

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Температура

    Холодная/20/30/40/60/95℃

  • Очистка барабана

    Нет

  • TurboWash

    Да

  • Отжим

    Нет

  • Wi-Fi

    Да

  • Простой уход за складками

    Нет

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806084134509

МОЩНОСТЬ

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    9.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    Набор+Сенсор+Кнопки+LED дисплей

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Индикатор блокировки дверцы

    Да

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    660x890x585

  • Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

    535

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1015

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Вес с упаковкой (кг)

    64.0

  • Масса (кг)

    60.0

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (стирка)

    А

ФУНКЦИИ

  • Технология 6 Motion DD

    Да

  • Добавление вещи

    Да

  • AI DD

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Centum System

    Нет

  • Лифтеры

    Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Гофрирование внутри барабана

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • ezDispense

    Нет

  • TurboWash

    Да

  • Система обнаружения пены

    Да

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

    Да

  • Ножки для регулировки уровня

    Да

  • LoadSense

    Да

  • Барабан из нержавеющей стали

    Да

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Функция «Пар+» (Steam+)

    Нет

  • TurboWash360˚

    Да

  • Тип

    Стиральная машина с фронтальной загрузкой

  • Датчик вибраций

    Нет

  • Подключение воды (горячая / холодная)

    Только холодная

  • Уровень воды

    Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Белый

  • Тип дверцы

    Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Совместимость с LG TWINWash

    Нет

ПРОГРАММЫ

  • Детская одежда

    Нет

  • Гипоаллергенная (стирка)

    Да

  • Автоматическая стирка

    Нет

  • Одежда малыша

    Нет

  • Одежда для малышей

    Нет

  • Холодная Стирка

    Нет

  • Цветные ткани

    Нет

  • Хлопок

    Да

  • Хлопок+

    Нет

  • Темные ткани

    Нет

  • Деликатная

    Да

  • Моя программа

    Да

  • Слив + отжим

    Нет

  • Пуховые вещи

    Да

  • Повседневная

    Да

  • Эко 40-60

    Да

  • Бережная

    Нет

  • Гигиена

    Нет

  • Интенсивно 60

    Нет

  • Смешанная

    Да

  • Верхняя одежда

    Нет

  • Быcтpо 30

    Нет

  • Быстрая стирка

    Нет

  • Освежить

    Нет

  • Пoлocк.+Отжим

    Нет

  • Бecшyмнaя

    Да

  • Забота о здоровье

    Нет

  • Быстро 14

    Да

  • Быстрая стирка+сушка

    Нет

  • Спортивная одежда (Для активного отдыха)

    Да

  • Удаление пятен

    Нет

  • Освежение паром

    Нет

  • Очистка барабана

    Да

  • TurboWash 39

    Да

  • TurboWash 49

    Нет

  • TurboWash 59

    Нет

  • Стирка+сушка

    Нет

  • Шерсть

    Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Да

  • Мониторинг энергопотребления

    Да

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Нет

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Да

  • Функция Tub Clean Coach

    Да

  • Умное сопряжение

    Да

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