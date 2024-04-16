We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | Steam™ | ThinQ™
Стиральная машина LG 9 кг - AI DD™ | Steam™ | ThinQ™
БЕРЕЖНАЯ И БЫСТРАЯ СТИРКА
*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта
*Протестировано компанией Intertek в марте 2019 г. Программа «Хлопок» с 2 кг нижнего белья в сравнении с обычным циклом «Хлопок» LG (F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
*AI DD доступен в 3 циклах (хлопок, смешанная ткань, легкий уход).
*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта
*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный BAF (Британский фонд аллергии), устраняет до 99,9 % аллергенов пылевых клещей.
*Протестировано компанией Intertek в декабре 2018 г. в соответствии со стандартом AATCC. Цикл стирки «Хлопок» с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки «Хлопок» без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и условий эксплуатации.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 циклов стирки.
*Изображения продукта приведены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от реального продукта
*Нержавеющие лифтеры барабана (анти-бактериальны на 99%): Протестировано Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие на P.aeruginosa из нержавеющей стали в отношении исходного количества через 12 дней.
*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».
*Совместим со смартфонами с версией iOS 12.0 или новее, Android 7.0 или новее. Требуется подключение к телефону и домашнему Wi-Fi.
*Приложение LG SmartThinQ™ получило новое название LG ThinQ™.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
9.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x475
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
-
Добавление вещи
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
Да
-
Замок от детей
Да
-
ColdWash
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
Да
-
Уровень моющего средства
Нет
-
Подсветка барабана
Нет
-
Очистка ezDispense
Нет
-
Предварительная стирка
Да
-
Дистанционный пуск
Да
-
Полоскание+
Да
-
Полоскание + Отжим
Нет
-
Уровень кондиционера
Нет
-
Вращение
1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
-
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
Нет
-
TurboWash
Да
-
Отжим
Нет
-
Wi-Fi
Да
-
Простой уход за складками
Нет
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
8806084134509
МОЩНОСТЬ
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
9.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Тип дисплея
Набор+Сенсор+Кнопки+LED дисплей
-
Таймер задержки
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
Да
-
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660x890x585
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
535
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1015
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x475
-
Вес с упаковкой (кг)
64.0
-
Масса (кг)
60.0
ЭНЕРГИЯ
-
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
-
Технология 6 Motion DD
Да
-
Добавление вещи
Да
-
AI DD
Да
-
Автоматический перезапуск
Да
-
Centum System
Нет
-
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
-
Подсветка барабана
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
Да
-
Сигнал окончания цикла
Да
-
ezDispense
Нет
-
TurboWash
Да
-
Система обнаружения пены
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
-
Ножки для регулировки уровня
Да
-
LoadSense
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
Нет
-
TurboWash360˚
Да
-
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
Нет
-
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
-
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса
Белый
-
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
-
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ПРОГРАММЫ
-
Детская одежда
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
Да
-
Автоматическая стирка
Нет
-
Одежда малыша
Нет
-
Одежда для малышей
Нет
-
Холодная Стирка
Нет
-
Цветные ткани
Нет
-
Хлопок
Да
-
Хлопок+
Нет
-
Темные ткани
Нет
-
Деликатная
Да
-
Моя программа
Да
-
Слив + отжим
Нет
-
Пуховые вещи
Да
-
Повседневная
Да
-
Эко 40-60
Да
-
Бережная
Нет
-
Гигиена
Нет
-
Интенсивно 60
Нет
-
Смешанная
Да
-
Верхняя одежда
Нет
-
Быcтpо 30
Нет
-
Быстрая стирка
Нет
-
Освежить
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
Нет
-
Бecшyмнaя
Да
-
Забота о здоровье
Нет
-
Быстро 14
Да
-
Быстрая стирка+сушка
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Да
-
Удаление пятен
Нет
-
Освежение паром
Нет
-
Очистка барабана
Да
-
TurboWash 39
Да
-
TurboWash 49
Нет
-
TurboWash 59
Нет
-
Стирка+сушка
Нет
-
Шерсть
Да
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
-
Цикл загрузки
Да
-
Мониторинг энергопотребления
Да
-
Удаленный пуск и контроль цикла
Нет
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Да
-
Функция Tub Clean Coach
Да
-
Умное сопряжение
Да
Наш выбор для Вас
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.