Что следует хранить в холодильнике: неочевидные продукты

Орехи и семена
Орехи и семечки – источник полезных жиров, но при комнатной температуре масла в их составе быстро окисляются, а вкус становится горьковатым. Держите орехи в герметичной банке на средней полке холодильника. Чтобы сделать хранение таких продуктов еще удобнее, технологии LG заботятся о свежести продуктов каждый день. В модели LG GC-B509SECL с нижней морозильной камерой система Total No Frost равномерно распределяет холодный воздух и влажность остается оптимальной, а орехи и семена остаются хрустящими. Если вы уехали в отпуск, просто активируйте соответствующий режим через ThinQ, чтобы холодильник автоматически перешел в экономичный и безопасный режим хранения.
Зелень и пряные травы
Петрушка, кинза и базилик наполнят любое блюдо свежестью и ярким ароматом. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, поместите ее в ящик для овощей, предварительно обернув влажной салфеткой. Система Total No Frost в холодильниках LG GC-B509SECL предотвращает перепады температуры. А если вы часто готовите, можно установить немного более низкую температуру через ThinQ, и холодильник подстроится под ваши привычки.
Гастрономические закуски и вино
Открытые соусы, мягкие сыры или остатки вина также нуждаются в холоде. В холодильнике LG GC-B509SECL с технологией DoorCooling+™ продукты сохраняют оптимальную температуру и быстро охлаждаются даже при частом открывании дверцы. Если вы ждете гостей, можно заранее активировать режим повышенной мощности через приложение ThinQ – холодильник быстрее охладит продукты и напитки, а после вернется в стандартный режим.
Шоколад с высоким содержанием какао
Качественный темный шоколад при жаре покрывается белым налетом – это сахар или жир, который выступает на поверхность. Хранение в холодильнике помогает избежать этого и сохранить насыщенный вкус. Выбирайте полку подальше от морозильной камеры, где температура наиболее стабильна.
Ореховые пасты
Натуральный арахисовый или миндальный крем без консервантов лучше хранить в холодильнике – иначе масла отделяются, а продукт теряет текстуру. Разместите банку на средней полке или в дверце.
Косметика
Косметические кремы, маски и патчи любят прохладу – в холодильнике они дольше сохраняют активные компоненты и текстуру. А еще приятно освежают кожу при нанесении, особенно утром. В моделях LG GC-B509SECL с технологией Total No Frost поддерживается стабильная температура без влаги и инея, поэтому косметика остается безопасной и эффективной.
Пищевая пленка
Знакомая ситуация, когда пищевая пленка липнет к рукам и рвется? Простое решение – хранить ее в холодильнике. При низкой температуре она становится плотнее и легче разматывается.
Фото- и видеопленка
Если вы снимаете фото и видео по-старинке, на пленку, то храните ее в холодильнике, чтобы продлить срок службы и сохранить цветопередачу. Прохлада замедляет процессы старения фотоэмульсии и помогает кадрам оставаться такими же четкими, как в день съемки.
Холодильник LG – настоящий универсальный помощник, который помогает сохранять свежесть, аромат и качество самых разных вещей: от зелени и орехов до косметики и фотопленок. Современные технологии LG Total No Frost, DoorCooling+™ и ThinQ делают процесс хранения продуманным и удобным: стабильная температура, равномерное охлаждение и возможность управления через смартфон превращают заботу о вещах в простую часть повседневной жизни.
