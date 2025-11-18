Простые рецепты десертов в кружке

Иногда хочется чего-то сладкого прямо сейчас – без траты времени на работу с тестом, без духовки и долгого ожидания. Десерты в кружке идеально решают эту задачу: достаточно пары минут и помощи от микроволновой печи. Такой формат приготовления особенно удобен для студентов, офисных работников и всех, кто ценит простоту и вкус. А если у вас под рукой надежная микроволновая печь вроде LG MS2535GIS, приготовление становится еще легче и предсказуемее.

Почему десерты в кружке – это удобно Главный плюс таких десертов – скорость. Все ингредиенты можно смешать прямо в кружке, а через пару минут наслаждаться свежей выпечкой. Не нужно доставать миксер или включать духовку, а после готовки останется минимум посуды на мытье. Технология Smart Inverter в микроволновке LG MS2535GIS обеспечивает контроль температуры и равномерный прогрев. Это значит, что ваш брауни не пересушится по краям и не останется сырым в центре. Тесто пропекается равномерно, а покрытие EasyClean™ делает уход за печью комфортным и быстрым – достаточно протереть внутреннюю поверхность влажной салфеткой.

Три простых рецепта десертов в кружке 1. Шоколадный брауни в кружке Ингредиенты: 2 ст. л. муки, 1,5 ст. л. какао, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. молока. Приготовление: Смешайте все ингредиенты прямо в кружке до однородности. Готовьте около 1 минуты 30 секунд. После приготовления дайте десерту постоять еще 1 минуту – он станет плотнее и насыщеннее. Совет: заполняйте кружку не более чем на две трети, чтобы тесто не "убежало". 2. Банановый кекс с овсянкой Ингредиенты: ½ спелого банана, 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных хлопьев, 1 ч. л. меда. Приготовление: Разомните банан, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Готовьте в течение 2 минут. Для дополнительного вкуса можно добавить щепотку корицы или немного орехов. Кекс получится нежным и сытным, а банан придаст легкую сладость без сахара. 3. Ягодный чизкейк в кружке Ингредиенты: 2 ст. л. сливочного сыра, 1 ст. л. йогурта, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. муки, 1 яйцо, несколько ягод (свежих или замороженных), немного крошек печенья. Приготовление: Смешайте все ингредиенты, кроме ягод и крошек. Выложите в кружку, сверху добавьте ягоды. Готовьте примерно 1 минуту. После приготовления остудите десерт 10–15 минут и украсьте крошками печенья.

Полезные советы Выбирайте кружку из плотной керамики или жаропрочного стекла.

Не превышайте рекомендуемую мощность, чтобы десерт не пересушился.

Функции подогрева и размораживания в LG MS2535GIS помогут растопить шоколад или сливочное масло для других рецептов.

Десерты в кружке – это быстрый способ приготовить сладкое без лишних усилий. С микроволновой печью LG MS2535GIS результат получается стабильным: равномерный прогрев, аккуратная текстура и приятный вкус. Несколько минут – и у вас готов домашний десерт, который можно приготовить даже во время учебной или рабочей паузы.