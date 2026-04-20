LG ELECTRONICS ПОЛУЧИЛА ПРИЗНАНИЕ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ НА ПРЕМИИ RED DOT DESIGN AWARD 2026

LG Electronics (LG) получила в общей сложности 27 наград, включая престижную «Best of the Best», на премии Red Dot Design Award 2026 — одной из ведущих мировых премий в области промышленного дизайна. Подтверждая лидерство в сфере дизайна, этот результат продолжает успех LG на премии iF Design Award 2026, где она получила 26 наград.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV — обладатель «Best of the Best»

Обладатель престижной награды «Best of the Best» в рамках премии Red Dot Design Award этого года, телевизор LG OLED evo W6 Wallpaper TV сочетает фирменную технологию True Wireless1 с культовым дизайном Wallpaper.

Новая модель отличается ультратонким дисплеем толщиной около 9 мм2, благодаря чему создаётся эффект цельной поверхности со стеной. Ключевые компоненты, включая блок питания и динамики, интегрированы непосредственно в экран, тогда как отдельный блок Zero Connect Box — к которому подключаются все внешние устройства — можно разместить на расстоянии до 10 метров, обеспечивая аккуратное и визуально чистое пространство.

Развивая возможности беспроводного подключения, LG также получила сертификат TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision3, подтверждающий сохранение высокого качества изображения без визуальных потерь при беспроводной передаче сигнала.

Широкий спектр отмеченных устройств

Помимо Wallpaper TV, был также отмечен широкий спектр других устройств LG, в которых гармонично сочетаются цельный, продуманный дизайн и удобство использования.

Среди победителей — холодильник формата French door с системой петель Zero Clearance™4, обеспечивающей более удобный процесс установки и аккуратную интеграцию в пространство; кондиционер LG Whisen Objet Collection Cool с утончённым минималистичным дизайном; а также LG Sound Suite — модульная домашняя аудиосистема, которая автоматически адаптирует объёмный звук Dolby Atmos под запрос пользователя и особенности помещения, обеспечивая кинематографическое звучание без дополнительных сложных настроек.

Инновации в перспективных направлениях

Конкурентоспособность LG в области дизайна также была подчеркнута инновационными решениями в перспективных направлениях компании.

Домашний робот LG CLOiD, способный помогать потребителям в повседневных домашних делах, распознавать голос и жесты человека, а также выражать эмоции с помощью различных «выражений лица», был также удостоен награды.

Внутренние блоки теплового насоса LG Therma V™ (AWHP) — Control, Hydro и Combi — также были отмечены за гармоничный дизайн и интуитивно понятный цветной сенсорный интерфейс диагональю 6,8 дюйма. Эти решения обеспечивают эффективное отопление и горячее водоснабжение дома, сочетая это с продуманным дизайном и удобным управлением.

Кроме того, шоурум SKS в Чикаго (США) был отдельно отмечен наградой за премиальный дизайн пространства.

В числе других отмеченных продуктов — акустические системы xboom, игровые мониторы UltraGear и ноутбуки LG gram.