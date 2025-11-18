We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Новости LG
LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ АНТИМИКРОБНЫЙ МАТЕРИАЛ PUROTEC™ НА ВЫСТАВКЕ K SHOW В ГЕРМАНИИ
LG
Компания ускоряет глобальное расширение бизнеса в сфере материалов и укрепляет позиции в отрасли, участвуя в трех крупнейших мировых выставках пластиковой промышленности
СЕУЛ, 13 октября 2025 г. — Компания LG Electronics (LG) представляет полный ассортимент решений LG PuroTec™ – антимикробных добавок нового поколения – на выставке K 2025, одном из крупнейших мировых мероприятий в индустрии пластмасс, проходящем в Дюссельдорфе, Германия (8–15 октября).
Дебют LG на выставке K стал важным шагом в глобальном расширении бизнеса в области передовых материалов. В этом году компания значительно укрепила свое международное присутствие, приняв участие во всех крупнейших мировых выставках пластиковых материалов – Chinaplas (Китай), National Plastics Exposition (США) и теперь K show (Европа).
Решения PuroTec, подходящие для широкого спектра отраслей, подчеркивают лидерство LG в сфере инновационных материалов – от бытовой техники и здравоохранения до строительства, упаковки и автомобильной промышленности. Помимо полного портфеля решений PuroTec, на стенде LG также представлен антибактериальный пластик, разработанный совместно с LG Chem, мировым лидером в области химии и инновационных материалов.
В рамках выставки LG представила пять ключевых продуктовых линеек PuroTec: AAP, ABP, SAP, ZAP и AAW. LG PuroTec – это антимикробная добавка на основе стеклянной матрицы, которую можно использовать в пластике, покрытиях, порошковых красках и текстиле. Материал обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, предотвращает появление запахов и загрязнений, вызванных микроорганизмами, и способствует сохранению чистоты и долговечности изделий. Опираясь на многолетние исследования LG в области стеклянных порошков и успешный опыт их применения в бытовой технике, PuroTec быстро стал ключевым драйвером роста в B2B-направлении компании – годовые продажи увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.
Для расширения бизнеса в сфере передовых материалов LG активно ищет новые области применения стеклянных порошков. Среди инновационных разработок – Marine Glass, предназначенный для восстановления морских экосистем и снижения выбросов углерода, а также Mineral Wash, экологичная технология стирки, позволяющая очищать ткани без использования поверхностно-активных веществ. В настоящий момент LG владеет 420 патентами, связанными с технологией стеклянных порошков, и располагает производственным комплексом LG Smart Park в Чханвоне (Республика Корея) с годовой мощностью 4 500 тонн.
В сентябре LG подписала меморандум о взаимопонимании с SGS Korea, международной сертификационной организацией, о совместной разработке международных стандартов сертификации антимикробных материалов PuroTec. Согласно соглашению, LG предоставит экспертные знания в области антимикробных технологий для разработки критериев сертификации, а SGS Korea создаст процедуры сертификации в соответствии с мировыми стандартами. Продукция, сертифицированная в рамках этого партнерства, будет отмечена знаком SGS Global Performance Mark, что гарантирует прозрачность и надежность для клиентов по всему миру.
«LG PuroTec – это не просто добавка, а стратегический B2B-двигатель роста, создающий значимую ценность для клиентов и отраслей по всему миру», – отметил Лю Джэ-чхоль (Lyu Jae-cheol), президент подразделения LG Home Appliance Solution Company. – «Укрепляя сотрудничество с глобальными партнёрами, усиливая соответствие международным стандартам и обеспечивая надёжное качество, мы стремимся сделать PuroTec ключевым направлением бизнеса LG в области материалов, способствуя устойчивому росту и укрепляя лидерство компании на мировом рынке».
