Современный Smart TV уже давно перестал быть просто экраном для просмотра эфира. Стриминг-сервисы, персональные рекомендации, приложения и функции умного дома формируют полноценную цифровую экосистему. Ориентироваться в ней с классическим кнопочным пультом становится все сложнее. Magic Remote меняет сам принцип взаимодействия с телевизором и делает управление быстрым и органичным.

Как работает Magic Remote

Пульт оснащен гироскопом и работает по принципу компьютерной мыши. Достаточно направить его на экран, и появляется курсор. Выбор фильма, запуск приложения или переход в настройки занимают минимум времени.

1. Быстрая навигация

Курсор избавляет от необходимости нажимать стрелки десятки раз. Одно движение и нужный сервис уже открыт. Это особенно удобно в онлайн-кинотеатрах, YouTube и браузере, где важна скорость выбора.

2. Меньше кнопок – больше комфорта

Минималистичный дизайн делает пульт визуально понятным. Не нужно запоминать функции множества клавиш, логика управления интуитивна с первых минут. Это снижает визуальную нагрузку и делает ежедневное использование комфортным.

3. Голосовой поиск

Найти фильм, сериал или приложение можно, просто произнеся название. Голосовые команды помогают менять настройки, узнавать погоду и управлять функциями телевизора без ручного ввода текста. Такой сценарий особенно удобен, когда хочется сразу перейти к просмотру.

4. Один пульт для всей экосистемы

Magic Remote способен управлять подключенными устройствами, например саундбаром, ТВ-приставкой или игровой консолью. Меньше пультов на столике, больше порядка и визуальной гармонии в гостиной.

5. Быстрый доступ к любимым сервисам

Отдельные кнопки для популярных стриминговых платформ позволяют запускать их мгновенно. Путь от включения телевизора до начала фильма занимает всего несколько секунд и превращается в простой ежедневный сценарий.