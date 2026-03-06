We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Современный Smart TV уже давно перестал быть просто экраном для просмотра эфира. Стриминг-сервисы, персональные рекомендации, приложения и функции умного дома формируют полноценную цифровую экосистему. Ориентироваться в ней с классическим кнопочным пультом становится все сложнее. Magic Remote меняет сам принцип взаимодействия с телевизором и делает управление быстрым и органичным.
Как работает Magic Remote
Пульт оснащен гироскопом и работает по принципу компьютерной мыши. Достаточно направить его на экран, и появляется курсор. Выбор фильма, запуск приложения или переход в настройки занимают минимум времени.
1. Быстрая навигация
Курсор избавляет от необходимости нажимать стрелки десятки раз. Одно движение и нужный сервис уже открыт. Это особенно удобно в онлайн-кинотеатрах, YouTube и браузере, где важна скорость выбора.
2. Меньше кнопок – больше комфорта
Минималистичный дизайн делает пульт визуально понятным. Не нужно запоминать функции множества клавиш, логика управления интуитивна с первых минут. Это снижает визуальную нагрузку и делает ежедневное использование комфортным.
3. Голосовой поиск
Найти фильм, сериал или приложение можно, просто произнеся название. Голосовые команды помогают менять настройки, узнавать погоду и управлять функциями телевизора без ручного ввода текста. Такой сценарий особенно удобен, когда хочется сразу перейти к просмотру.
4. Один пульт для всей экосистемы
Magic Remote способен управлять подключенными устройствами, например саундбаром, ТВ-приставкой или игровой консолью. Меньше пультов на столике, больше порядка и визуальной гармонии в гостиной.
5. Быстрый доступ к любимым сервисам
Отдельные кнопки для популярных стриминговых платформ позволяют запускать их мгновенно. Путь от включения телевизора до начала фильма занимает всего несколько секунд и превращается в простой ежедневный сценарий.
Для пользователей любого возраста
Отдельно стоит отметить, что такой формат управления легко осваивают пользователи разного возраста. UX‑исследования показывают, что указательное управление делает телевизор более понятным и простым в использовании даже для тех, кто раньше пользовался только базовыми функциями. Motion‑пульты помогают пользователям быстрее привыкнуть к новым интерфейсам и уверенно использовать функции телевизора без лишней сложности.
Magic Remote уже не просто аксессуар, а полноценный интерфейс взаимодействия с телевизором LG. Он экономит время, упрощает доступ к контенту и делает управление по-настоящему естественным. А в сочетании с телевизорами LG OLED и QNED такой сценарий позволяет быстрее переходить от выбора к просмотру и полностью погружаться в изображение с высокой контрастностью, точной цветопередачей и продуманным Smart-интерфейсом.
Правильно подобранный телевизор LG с Magic Remote делает просмотр фильмов и стриминговых сервисов простым, удобным и комфортным, учитывая ваш образ жизни и пространство. Откройте все возможности телевизоров LG a, присоединяйтесь к клубу LG и получите бонусы: приветственный купон 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку1, а также оплату картами, Kaspi QR, Apple Pay или рассрочку без переплаты.