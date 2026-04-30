Гид по покупке стиральной машины

Выбор стиральной машины — важное решение для комфорта и эффективности ухода за вещами. В этом полном гиде мы расскажем, как выбрать подходящую модель LG, сравним основные технологии, объясним параметры и дадим практические советы для грамотной покупки.1
Какие параметры важны при выборе?
В целом, основными параметрами при выборе стиральной машины являются тип загрузки, объем барабана, энергоэффективность, уровень шума и набор функций. Важно учитывать потребности семьи и пространство для установки. Главное преимущество в том, что правильный выбор этих характеристик обеспечивает удобство и эффективность использования техники.
• Тип загрузки: Фронтальная или вертикальная
• Объем барабана: от 6 до 12 кг
• Энергоэффективность: Класс A–C
• Уровень шума: до 55 дБ (стирка), до 74 дБ (отжим)
• Функции: Паровая стирка, мобильное управление, быстрая стирка
Как сравнить технологии LG?
LG предлагает уникальные технологии, такие как AI DD™, Inverter Direct Drive™, Steam™ и ThinQ™. AI DD™ — это интеллектуальная система, которая определяет тип ткани и автоматически выбирает подходящий цикл. Inverter Direct Drive™ — это прямой привод, обеспечивающий тихую работу и долговечность. Steam™ — паровая обработка для удаления аллергенов и глубокого очищения. ThinQ™ — управление через смартфон для удобства и контроля.
• AI DD™: Оптимизация стирки под тип ткани
• Inverter Direct Drive™: Тихая работа, до 48 дБ
• Steam™: Удаление до 99,9% аллергенов
• ThinQ™: Дистанционное управление и диагностика
Исследования показывают, что LG AI DD™ сокращает износ тканей до 18% по сравнению с обычными машинами.
Какая загрузка и размер подходят вам?
Вместимость барабана выбирается по количеству членов семьи и типу вещей. Для пары подойдет 6–7 кг, для семьи из 4 человек — 8–9 кг, для больших семей — 10–12 кг. Размер машины зависит от пространства, например, ширина стандартной фронтальной модели — около 60 см, глубина — 55–65 см.
|Количество людей
|Рекомендуемая загрузка
|1–2
|6–7 кг
|3–4
|8–9 кг
|5 и более
|10–12 кг
Как выбрать стиральную машину для квартиры?
Для квартир важны компактные размеры, тихая работа и многофункциональность. Согласно исследованиям энергоэффективности, LG предлагает модели Slim и MiniWash для узких помещений, а также функции быстрой стирки и мобильного управления. Исходя из независимых тестирований, идеальным выбором будет модель с глубиной до 45 см и уровнем шума до 54 дБ.
1. Измерьте пространство для установки
2. Определите необходимую загрузку
3. Выберите модель с прямым приводом для тихой работы
4. Сравните функции и энергоэффективность
Pro-Tips: Экспертные советы по выбору
Лучший способ выбрать стиральную машину — определиться с потребностями и сравнить конкретные
параметры. Эксперты рекомендуют:
• Выбирать модели с AI DD™ для бережной стирки
• Оценить функции паровой обработки Steam™
• Проверять энергоэффективность (класс A или выше)
• Сравнить уровень шума по данным независимых тестов
• Обратить внимание на гарантию на прямой привод LG — до 10 лет1
Исследования показывают, что регулярная стирка при низких температурах снижает расход энергии до 30%.
Советы по уходу и регулярному обслуживанию
Правильный уход за техникой LG — залог долгосрочной экономии ресурсов. Регулярно очищайте фильтр,
барабан, уплотнители и дозатор моющего средства. Используйте функцию Drum Clean для автоматической
чистки. Не перегружайте барабан, чтобы избежать износа деталей.
• Очищайте фильтр раз в месяц
• Проводите цикл Drum Clean раз в 2 месяца
• Проверяйте уплотнители после каждой стирки
• Используйте только рекомендованные моющие средства
