Гид по покупке стиральной машины

Выбор стиральной машины — важное решение для комфорта и эффективности ухода за вещами. В этом полном гиде мы расскажем, как выбрать подходящую модель LG, сравним основные технологии, объясним параметры и дадим практические советы для грамотной покупки. 1

Какие параметры важны при выборе?

В целом, основными параметрами при выборе стиральной машины являются тип загрузки, объем барабана, энергоэффективность, уровень шума и набор функций. Важно учитывать потребности семьи и пространство для установки. Главное преимущество в том, что правильный выбор этих характеристик обеспечивает удобство и эффективность использования техники.

• Тип загрузки: Фронтальная или вертикальная

• Объем барабана: от 6 до 12 кг

• Энергоэффективность: Класс A–C

• Уровень шума: до 55 дБ (стирка), до 74 дБ (отжим)

• Функции: Паровая стирка, мобильное управление, быстрая стирка

Как сравнить технологии LG?

LG предлагает уникальные технологии, такие как AI DD™, Inverter Direct Drive™, Steam™ и ThinQ™. AI DD™ — это интеллектуальная система, которая определяет тип ткани и автоматически выбирает подходящий цикл. Inverter Direct Drive™ — это прямой привод, обеспечивающий тихую работу и долговечность. Steam™ — паровая обработка для удаления аллергенов и глубокого очищения. ThinQ™ — управление через смартфон для удобства и контроля.

• AI DD™: Оптимизация стирки под тип ткани

• Inverter Direct Drive™: Тихая работа, до 48 дБ

• Steam™: Удаление до 99,9% аллергенов

• ThinQ™: Дистанционное управление и диагностика

Исследования показывают, что LG AI DD™ сокращает износ тканей до 18% по сравнению с обычными машинами.

Какая загрузка и размер подходят вам?

Вместимость барабана выбирается по количеству членов семьи и типу вещей. Для пары подойдет 6–7 кг, для семьи из 4 человек — 8–9 кг, для больших семей — 10–12 кг. Размер машины зависит от пространства, например, ширина стандартной фронтальной модели — около 60 см, глубина — 55–65 см.

Количество людей Рекомендуемая загрузка 1–2 6–7 кг 3–4 8–9 кг 5 и более 10–12 кг

