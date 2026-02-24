Как избежать утомления глаз при длинных гейм-сессиях

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Современные игровые сессии могут длиться часами: будь то прохождение кампании, рейтинговые матчи или киберспортивные турниры. Однако многочасовое сидение перед экраном может приводить к усталости глаз, сухости, покраснению и напряжению. Чтобы наслаждаться игрой без дискомфорта, важно сочетать правильные привычки с качественным оборудованием.
Почему глаза устают во время игр
Экранное время вызывает напряжение глаз по нескольким причинам:
- Слишком высокая или низкая яркость по сравнению с освещением в комнате заставляет глаза постоянно адаптироваться.
- Редкое моргание при концентрации на экране приводит к сухости и раздражению.
- Плохая постановка монитора увеличивает нагрузку на мышцы глаз и шеи.
Хорошая новость в том, что дискомфорта можно избежать. Секрет долгой игры без усталости прост: правильные привычки плюс технологичные решения.
Полезные привычки для защиты глаз
1. Правило «20-20-20»
Каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и смотрите на объект, находящийся на расстоянии примерно 6 метров, не менее 20 секунд. Это помогает глазам расслабиться.
2. Делайте короткие паузы
Паузы по 5-10 минут через каждый час игры помогают глазам и осанке: встаньте, пройдитесь, сделайте легкую разминку.
3. Не забывайте моргать
Когда мы сосредоточены на экране, частота моргания падает в 2-4 раза, что вызывает сухость. Осознанное моргание или использование искусственных слез при необходимости помогают поддерживать комфорт.
4. Оптимальное освещение
Яркая, и не направленная прямо на экран лампа в комнате снижает контраст между монитором и окружающей средой, уменьшая нагрузку на глаза.
Как монитор помогает снизить нагрузку
Привычки действительно имеют значение, при этом техника также существенно влияет на комфорт. Игровой монитор LG UltraGear™ 27GX790A-B обладает характеристиками, которые помогают уменьшить нагрузку на зрение:
Плавное движение без мерцания
OLED-экран с высокой частотой обновления (до 480 Гц) и временем отклика 0.03 мс обеспечивает невероятно плавное движение изображения. Такое качество сокращает зрительное напряжение при быстром геймплее и делает картинку менее утомительной для глаз.
Минимизация бликов
Антибликовое покрытие экрана снижает отражения от света в комнате, что помогает глазам не напрягаться в попытке «прочитать» изображение через блики.
Эргономика и позиционирование
Монитор можно наклонять и регулировать по высоте – это позволяет установить его так, чтобы глазам было комфортно: глаз должен смотреть чуть вниз, а не вверх, что позволяет снизить напряжение мышц шеи и глаз.
OLED-качество изображения
OLED – это не просто красивая картинка, но и забота о зрении. Благодаря бесконечной контрастности и глубокому черному изображение становится максимально четким. Глазам гораздо проще фокусироваться на такой картинке, чем на размытой или тусклой, а значит, напряжение накапливается медленнее.
Чтобы играть с комфортом даже во время продолжительных сессий, важно:
- настроить яркость и контрастность монитора в соответствии с освещением в комнате;
- использовать очки с защитой от синего света или корректирующие линзы, если глаза быстро устают;
- следить за посадкой: экран должен находиться прямо перед вами на расстоянии около 50–70 см.
Когда полезные привычки дополняются передовыми технологиями LG UltraGear™ 27GX790A-B, гейминг становится по-настоящему захватывающим и безопасным для зрения даже в самые долгие игровые марафоны.
