Как быстро и безопасно почистить холодильник: инструкции и советы

Чистота холодильника напрямую влияет на качество и свежесть продуктов. Если откладывать уборку, внутри может появиться неприятный запах, налет и даже бактерии, которые сокращают срок хранения пищи. Кроме того, загрязнения мешают циркуляции воздуха и снижают энергоэффективность устройства. Оптимально проводить генеральную чистку раз в 1–2 месяца, а легкую уборку – раз в неделю. В качестве примера рассмотрим уход за моделью LG GR-X24FQEKM, которая отличается вместительностью, современным дизайном и полезными функциями: Технология InstaView™ позволяет заглянуть внутрь легким постукиванием, снижая потерю холодного воздуха.

позволяет заглянуть внутрь легким постукиванием, снижая потерю холодного воздуха. Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+™ уничтожает до 99,9% бактерий и нейтрализует запахи.

уничтожает до 99,9% бактерий и нейтрализует запахи. Складная полка делает пространство более гибким и облегчает чистку.

Подготовка к чистке Перед тем как приступать: Отключите холодильник от сети, если планируется длительная уборка.

Приготовьте теплую воду, соду или лимонный сок, мягкую губку, салфетки из микрофибры и перчатки.

Переложите продукты в термосумку или прохладное место.

Пошаговая инструкция 1. Разморозка (нужна ли она?) Холодильник LG GR-X24FQEKM оснащен системой Total No Frost: лед на стенках не образуется и разморозка не требуется, достаточно просто отключить питание перед генеральной уборкой. 2. Мытье полок и ящиков Аккуратно снимите все полки и контейнеры. Складная полка особенно удобна: ее легко извлечь даже при загруженном холодильнике.

Промойте стеклянные элементы в теплой воде с добавлением соды или капли мягкого моющего средства.

Ящики для овощей и фруктов лучше обрабатывать раствором лимонной кислоты – это помогает бороться с возможным налетом и запахами.

Высушите все элементы на воздухе, прежде чем вернуть их обратно. 3. Чистка внутренних поверхностей Раствор соды (1 ст. л. на литр воды) идеально подходит для ухода за пластиком.

Внимательно обработайте уплотнители дверей: там часто скапливается влага.

Благодаря фильтру Hygiene Fresh+™ внутри сохраняется свежий воздух, однако ручная чистка все равно важна для поддержания полной гигиены. 4. Внешние поверхности Панель InstaView™ протирайте мягкой тканью, чтобы очистить стекло от пыли.

Для нержавеющих поверхностей используйте специальные салфетки или раствор воды с уксусом.

Не забывайте о задней стенке и решетке: пыль можно удалить пылесосом или сухой щеткой.

Лайфхаки по уходу и хранению Используйте контейнеры и многоразовые пакеты – это облегчает чистку и продлевает свежесть продуктов. Воздушный фильтр Hygiene Fresh+™ уменьшает количество бактерий и устраняет неприятные запахи, способствуя максимальному сохранению свежести, однако дополнительные натуральные средства, как, например, открытая баночка с содой, могут быть полезны. Если вы часто храните бутылки, используйте складную полку – ее можно убрать и освободить место для высоких емкостей.

Чего не стоит делать Применять абразивные порошки или жесткие щетки – они могут повредить покрытие.

Счищать возможный налет ножом или другими острыми предметами.

Использовать сильные химические средства с резким запахом: они впитаются в пластик и продукты.

Оставлять влажные тряпки внутри холодильника.

Регулярная чистка продлевает срок службы техники, а также сохраняет продукты свежими, и кухню – уютной.