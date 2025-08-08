Появление в доме щенка или котенка – это настоящая радость. Только подумайте, эти мягкие лапки, игривый характер, дружелюбный взгляд… Однако вместе с новой любовью приходят и новые задачи. Животное требует внимания, заботы и, конечно, чистоты. Чтобы встреча с пушистым другом прошла без стресса и хлопот, лучше заранее подготовить дом к его появлению. Рассказываем, на что стоит обратить внимание и как в этом поможет беспроводной пылесос LG CordZero™ A9K-PRO1.

Убираем лишнее, добавляем важное Прежде всего важно освободить пространство. Любознательный котенок или активный щенок обязательно захочет исследовать каждый угол дома, так что стоит убрать: провода и мелкие предметы с пола

хрупкие вещи с низких полок и тумб

бытовую химию с открытых мест Заранее обустройте место для сна и отдыха питомца, определите, где будут расположены миски и когтеточка (или игрушки). Это облегчит адаптацию, а также поможет сразу приучить животное к правильному поведению в доме.

Ежедневная уборка без усилий Самое заметное изменение в быту после появления питомца – это шерсть. Она везде: на полу, коврах, мебели и даже в воздухе. Поэтому надежный пылесос – уже не просто бытовой прибор, а настоящий помощник. LG CordZero™ A9K-PRO1 Отлично справляется с этой задачей. В нем есть все для быстрой и эффективной уборки: Встроенный мотор с электроприводом внутри насадки Power Drive Nozzle™¹ вращает щётку, обеспечивая эффективный сбор мусора, пыли и волос с различных поверхностей

Система Kompressor™ утрамбовывает пыль и шерсть внутри контейнера, позволяя реже его опустошать, что особенно удобно при интенсивной уборке

Моющиеся фильтры легко очищаются и не требуют замены: важно, когда в доме есть животное, а вместе с ним и потенциальные аллергены

Телескопическая трубка регулируется по длине и позволяет без труда дотянуться до труднодоступных мест – под диваном, за креслом, между подушками

Щелевая насадка – must-have для мест между сиденьями, под шкафами и в углах, где скапливается шерсть и мусор

Уют и гигиена – основа хороших отношений Чтобы животное чувствовало себя спокойно, а вы не переживали о чистоте, важно также поддерживать порядок в местах, где расположены лоток, лежанка или миски. LG A9K-PRO1 позволяет быстро пройтись по полу, убрать крошки, землю с лап, пыль и шерсть даже в ограниченном пространстве. Добавьте сюда влажные салфетки, безопасные моющие средства и немного эфирного масла (например, лаванды) – и в вашем доме всегда будет свежо и уютно.

Время с любимцами без лишних хлопот Животные приносят в дом любовь, радость и веселье. А современные технологии помогают вам в полной мере этим наслаждаться. С пылесосом LG CordZero™ A9K-PRO1 быт становится проще: не нужно тратить полдня на уборку или раздражаться из-за шерсти на диване. Несколько минут в день, и дом снова чист. Так что, если вы готовитесь принять в дом пушистого друга, начните с самого важного – с заботы о чистоте и комфорте. И пусть новый этап жизни будет радостным, легким и очень уютным и для вас, и для вашего хвостатого компаньона.