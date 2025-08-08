We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Убираем лишнее, добавляем важное
Прежде всего важно освободить пространство. Любознательный котенок или активный щенок обязательно захочет исследовать каждый угол дома, так что стоит убрать:
- провода и мелкие предметы с пола
- хрупкие вещи с низких полок и тумб
- бытовую химию с открытых мест
Заранее обустройте место для сна и отдыха питомца, определите, где будут расположены миски и когтеточка (или игрушки). Это облегчит адаптацию, а также поможет сразу приучить животное к правильному поведению в доме.
Ежедневная уборка без усилий
Самое заметное изменение в быту после появления питомца – это шерсть. Она везде: на полу, коврах, мебели и даже в воздухе. Поэтому надежный пылесос – уже не просто бытовой прибор, а настоящий помощник.
LG CordZero™ A9K-PRO1
Отлично справляется с этой задачей. В нем есть все для быстрой и эффективной уборки:
- Встроенный мотор с электроприводом внутри насадки Power Drive Nozzle™¹ вращает щётку, обеспечивая эффективный сбор мусора, пыли и волос с различных поверхностей
- Система Kompressor™ утрамбовывает пыль и шерсть внутри контейнера, позволяя реже его опустошать, что особенно удобно при интенсивной уборке
- Моющиеся фильтры легко очищаются и не требуют замены: важно, когда в доме есть животное, а вместе с ним и потенциальные аллергены
- Телескопическая трубка регулируется по длине и позволяет без труда дотянуться до труднодоступных мест – под диваном, за креслом, между подушками
- Щелевая насадка – must-have для мест между сиденьями, под шкафами и в углах, где скапливается шерсть и мусор
Уют и гигиена – основа хороших отношений
Чтобы животное чувствовало себя спокойно, а вы не переживали о чистоте, важно также поддерживать порядок в местах, где расположены лоток, лежанка или миски. LG A9K-PRO1 позволяет быстро пройтись по полу, убрать крошки, землю с лап, пыль и шерсть даже в ограниченном пространстве.
Добавьте сюда влажные салфетки, безопасные моющие средства и немного эфирного масла (например, лаванды) – и в вашем доме всегда будет свежо и уютно.
Время с любимцами без лишних хлопот
Животные приносят в дом любовь, радость и веселье. А современные технологии помогают вам в полной мере этим наслаждаться. С пылесосом LG CordZero™ A9K-PRO1 быт становится проще: не нужно тратить полдня на уборку или раздражаться из-за шерсти на диване. Несколько минут в день, и дом снова чист.
Так что, если вы готовитесь принять в дом пушистого друга, начните с самого важного – с заботы о чистоте и комфорте. И пусть новый этап жизни будет радостным, легким и очень уютным и для вас, и для вашего хвостатого компаньона.
Приобретайте в интернет-магазине LG.kz
Передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку некоторых моделей.
Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.Перейти в магазин LG.kz