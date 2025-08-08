Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Как подготовить дом к появлению пушистого друга

Как подготовить дом к появлению пушистого друга

08/08/2025
LG
LG Home Expert
Опубликовано 14 августа 2025
Появление в доме щенка или котенка – это настоящая радость. Только подумайте, эти мягкие лапки, игривый характер, дружелюбный взгляд… Однако вместе с новой любовью приходят и новые задачи. Животное требует внимания, заботы и, конечно, чистоты. Чтобы встреча с пушистым другом прошла без стресса и хлопот, лучше заранее подготовить дом к его появлению. Рассказываем, на что стоит обратить внимание и как в этом поможет беспроводной пылесос LG CordZero™ A9K-PRO1.

Убираем лишнее, добавляем важное

Прежде всего важно освободить пространство. Любознательный котенок или активный щенок обязательно захочет исследовать каждый угол дома, так что стоит убрать:

  • провода и мелкие предметы с пола
  • хрупкие вещи с низких полок и тумб
  • бытовую химию с открытых мест

Заранее обустройте место для сна и отдыха питомца, определите, где будут расположены миски и когтеточка (или игрушки). Это облегчит адаптацию, а также поможет сразу приучить животное к правильному поведению в доме.

Ежедневная уборка без усилий

Самое заметное изменение в быту после появления питомца – это шерсть. Она везде: на полу, коврах, мебели и даже в воздухе. Поэтому надежный пылесос – уже не просто бытовой прибор, а настоящий помощник.

LG CordZero™ A9K-PRO1

Отлично справляется с этой задачей. В нем есть все для быстрой и эффективной уборки:

  • Встроенный мотор с электроприводом внутри насадки Power Drive Nozzle™¹ вращает щётку, обеспечивая эффективный сбор мусора, пыли и волос с различных поверхностей
  • Система Kompressor™ утрамбовывает пыль и шерсть внутри контейнера, позволяя реже его опустошать, что особенно удобно при интенсивной уборке
  • Моющиеся фильтры легко очищаются и не требуют замены: важно, когда в доме есть животное, а вместе с ним и потенциальные аллергены
  • Телескопическая трубка регулируется по длине и позволяет без труда дотянуться до труднодоступных мест – под диваном, за креслом, между подушками
  • Щелевая насадка – must-have для мест между сиденьями, под шкафами и в углах, где скапливается шерсть и мусор


Уют и гигиена – основа хороших отношений

Чтобы животное чувствовало себя спокойно, а вы не переживали о чистоте, важно также поддерживать порядок в местах, где расположены лоток, лежанка или миски. LG A9K-PRO1 позволяет быстро пройтись по полу, убрать крошки, землю с лап, пыль и шерсть даже в ограниченном пространстве.

Добавьте сюда влажные салфетки, безопасные моющие средства и немного эфирного масла (например, лаванды) – и в вашем доме всегда будет свежо и уютно.

Время с любимцами без лишних хлопот

Животные приносят в дом любовь, радость и веселье. А современные технологии помогают вам в полной мере этим наслаждаться. С пылесосом LG CordZero™ A9K-PRO1 быт становится проще: не нужно тратить полдня на уборку или раздражаться из-за шерсти на диване. Несколько минут в день, и дом снова чист.

Так что, если вы готовитесь принять в дом пушистого друга, начните с самого важного – с заботы о чистоте и комфорте. И пусть новый этап жизни будет радостным, легким и очень уютным и для вас, и для вашего хвостатого компаньона.

Приобретайте в интернет-магазине LG.kz

Передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку некоторых моделей.

Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными при получении товара.

Перейти в магазин LG.kz

[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе "Часто задаваемые вопросы" на сайте интернет-магазина LG.kz.

[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.