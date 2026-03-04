Как выбрать насадки для пылесоса под разные поверхности

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Вы когда-нибудь замечали, что уборка занимает больше времени, чем хотелось бы, а результат все равно оставляет желать лучшего? Чаще всего причина кроется не в технике, а в неправильном использовании насадок. Многие используют только одну универсальную щетку, забывая, что каждый тип поверхности требует своего подхода. Правильные насадки помогают быстрее справляться с уборкой и одновременно поддерживать чистоту в течение долгого времени.
Почему разные насадки – это важно
Каждая поверхность дома имеет свои особенности. Паркет легко поцарапать жесткой щеткой, ковер с длинным ворсом скрывает пыль глубоко в волокнах, а узкие углы и щели часто остаются неубранными. Использование неподходящей насадки снижает эффективность всасывания и увеличивает время уборки.
С другой стороны, правильная насадка делает процесс проще и быстрее: она берет на себя работу, которая вручную или универсальной щеткой заняла бы в два-три раза больше усилий. Кроме того, забота о поверхности предотвращает ее повреждения, а правильный уход за самой насадкой продлевает срок службы пылесоса.
Основные виды насадок
Универсальная щетка
Это базовая насадка для большинства моделей, которая подходит для твердых полов и легких ковров. С ее помощью удобно проводить ежедневную уборку.
Турбощетка
Отличный инструмент для ковров и мягкой мебели. Она вращается, захватывает волоски и крошки, которые обычная щетка просто оставляет на месте. Благодаря турбощетке уборка ковров становится почти в два раза быстрее и чище.
Щелевая насадка
Незаменима для труднодоступных мест: углов, плинтусов, за батареями и мебелью. С ней легко убрать пыль там, куда универсальная щетка не достанет.
Насадки для деликатных поверхностей
Мягкий валик или специальная щетка для паркета и ламината очищают пол, не повреждая покрытие. Это особенно важно для сохранения внешнего вида дорогого пола и мебели.
Комбинированные и мини-насадки
Наборы «2 в 1» или мини-турбощетки помогают справляться с мебелью, ступенями и другими сложными поверхностями. Многие модели пылесосов LG идут с такими насадками в комплекте, что делает уборку максимально удобной.
Как выбрать насадку под свои задачи
Прежде всего, оцените тип покрытия в доме и подумайте о дополнительных потребностях: есть ли ковры с длинным ворсом, домашние животные, дети, чувствительные поверхности.
Обратите внимание на комплектацию вашего пылесоса. Например, пылесосы LG предлагают широкий выбор насадок, которые можно использовать под разные задачи – от ковров до мебели и узких щелей. Таким образом, вы получите максимум от техники и сэкономите время на уборку.
Уход за насадками и техникой
Чтобы насадки служили долго и уборка оставалась эффективной, следуйте простым правилам:
- Регулярно очищайте щетки и насадки от волос и мелкого мусора.
- Промывайте мягкие насадки, сушите их перед использованием, чтобы избежать неприятного запаха.
- Проверяйте состояние уплотнений и щеток: изношенные насадки ухудшают всасывание и могут перегружать мотор.
- Даже минимальный уход помогает продлить срок службы техники и сохранить качество уборки.
Использование специфичных насадок позволяет «подстроить» пылесос под каждую поверхность. Деликатный пол очищается без царапин, ковер – без оставшейся пыли, щели и углы – без мусора. Благодаря этому уборка проходит в несколько этапов вместо десятков лишних движений. Кроме того, правильно подобранная насадка снижает нагрузку на пылесос, что особенно важно для долговечности техники.
Пылесосы LG предлагают широкий ассортимент моделей и насадок, которые подходят под любые задачи. Универсальные, турбо и мини-насадки идут в комплекте с большинством моделей, а дополнительные аксессуары позволяют расширить возможности техники. Эргономика, качество сборки и удобство использования делают уборку простой, быстрой и эффективной, а разнообразие насадок позволяет адаптировать устройство под любой интерьер и любые поверхности.
Сделайте уборку проще с пылесосом LG, выбирайте подходящую вам модель в интернет-магазине LG.kz. Станьте участником клуба LG и получите приятные бонусы: приветственный купон 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку1. Оплачивать удобно любым способом: картой, Kaspi QR, Apple Pay или рассрочкой без переплаты.