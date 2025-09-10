Почему K-pop зацепил весь мир?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Как все начиналось
Эволюция K-pop, которую называют культурным феноменом, уходит своими корнями в 1990-е годы. Благодаря группе Seo Taiji and Boys, Южная Корея открыла для себя новый музыкальный стиль – гибрид рэпа, рока и техно. Именно тогда K-pop начал свой путь к мировой арене.
K-pop сегодня
В 2010-е жанр приобрел глобальную популярность: стильные клипы, мощная хореография и активные фан-сообщества помогли K-pop выйти далеко за пределы Кореи. На передовой этого движения стояли группы и артисты, которые своими историями вдохновляли миллионы. BIGBANG, которых часто называют «королями K-pop», стали одними из первых, кто вывел жанр на мировую арену: их харизматичные выступления, новаторские хиты и культовый статус задали стандарты для следующих поколений. EXO завоевали сердца поклонников концепцией «супергруппы», где каждый участник был уникален, и их хиты стали гимнами целого поколения. BTS доказали, что K-pop может быть не просто развлечением, а источником глубоких смыслов: их песни о молодости, мечтах и социальных проблемах находили отклик у слушателей в разных странах, а фан-база ARMY превратилась в одно из самых мощных сообществ в музыкальной индустрии. Параллельно такие артисты, как BLACKPINK, TWICE, IU и Taemin, расширяли границы жанра – от моды и эстетики до экспериментальных звучаний. Именно благодаря этим именам K-pop стал не просто корейским феноменом, а одной из главных движущих сил мировой поп-культуры.
Новые имена
K-pop постоянно открывает миру новых звезд, и последние годы подарили несколько групп и исполнителей, которые формируют будущее жанра:
- Babymonster – наследники YG Entertainment, студии, создавшей BIGBANG и BLACKPINK. Их песни совмещают хип-хоп и неожиданные элементы, например барочные фортепианные мелодии. За счет сильного вокала и мощной подачи Babymonster быстро собрали глобальное фан-сообщество.
- ILLIT – дебютировали в 2024 году и сразу же удивили индустрию. Их музыка – это свежий взгляд на танцевальные жанры, от Plugnb до house. Динамичные басы и современное звучание сделали группу одним из самых обсуждаемых новичков K-pop.
- NewJeans – женская группа из пяти участниц под лейблом ADOR. Они привлекли внимание своим пред-дебютным проектом, а официально дебютировали в июле 2022 года с синглом «Attention». С тех пор их треки «OMG», «Super Shy», «Get Up» и «Bubble Gum» завоевали чарты и сделали NewJeans одним из самых узнаваемых имен K-pop как в Корее, так и за ее пределами.
Музыка таких артистов раскрывается особенно ярко с правильным звуком – именно для этого созданы колонки xboom. LG продолжает делать шаги вперед: недавно в сотрудничестве с will.i.am появилась новая линейка xboom, которая сочетает в себе фирменное мощное звучание и свежий взгляд на дизайн и технологии.
Преимущества линейки xboom от will.i.am
- AI калибровка – встроенная калибровка звука, которая подстраивает воспроизведение под размер и особенности комнаты.
- AI подсветка синхронизируется с музыкой и подбирает оптимальное освещение для голоса или музыки.
- AI звук – жанровый анализатор на базе алгоритмов ИИ определяет тип контента: телепередачи, классика, рок, поп.
- Фирменный звук xboom, эксклюзивно созданный в коллаборации с will.i.am.
- Прочность, водо- и пылезащита по стандарту Military Standard 810H.
Какую колонку выбрать для себя?
Каждая ситуация требует своего звучания:
- Вечеринка с друзьями – берите xboom Bounce. Яркая подсветка и мощный стереозвук создадут настоящую атмосферу клуба.
- Прогулка по городу – компактная xboom Grab легко помещается в руке и дарит насыщенный звук в движении.
- Домашний концерт – с xboom Stage 301 можно устроить шоу прямо у себя дома: глубокий бас и объемное звучание наполнят пространство.
Уникальные характеристики моделей
xboom Bounce
- До 30 часов работы.
- Два твитера по 20 мм для широкой стереопанорамы.
xboom Grab
- До 20 часов работы.
- Компактный формат – удобно держать в руке.
xboom Stage 301
- До 12 часов работы + сменный аккумулятор (продается отдельно).
- 6.5" сабвуфер и 2.5" мидрейндж для мощного баса и объемного звучания.
- Возможность установки под углом или на штативе.
K-pop – это эмоции и воспоминания, которые остаются с нами надолго. С xboom они звучат особенно мощно.
Передовые технологии, чистое звучание и удобный шопинг – все это ждет вас в официальном интернет-магазине LG. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2% и бесплатную доставку. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты.