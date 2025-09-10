Почему K-pop зацепил весь мир?

Как все начиналось Эволюция K-pop, которую называют культурным феноменом, уходит своими корнями в 1990-е годы. Благодаря группе Seo Taiji and Boys, Южная Корея открыла для себя новый музыкальный стиль – гибрид рэпа, рока и техно. Именно тогда K-pop начал свой путь к мировой арене.

K-pop сегодня В 2010-е жанр приобрел глобальную популярность: стильные клипы, мощная хореография и активные фан-сообщества помогли K-pop выйти далеко за пределы Кореи. На передовой этого движения стояли группы и артисты, которые своими историями вдохновляли миллионы. BIGBANG, которых часто называют «королями K-pop», стали одними из первых, кто вывел жанр на мировую арену: их харизматичные выступления, новаторские хиты и культовый статус задали стандарты для следующих поколений. EXO завоевали сердца поклонников концепцией «супергруппы», где каждый участник был уникален, и их хиты стали гимнами целого поколения. BTS доказали, что K-pop может быть не просто развлечением, а источником глубоких смыслов: их песни о молодости, мечтах и социальных проблемах находили отклик у слушателей в разных странах, а фан-база ARMY превратилась в одно из самых мощных сообществ в музыкальной индустрии. Параллельно такие артисты, как BLACKPINK, TWICE, IU и Taemin, расширяли границы жанра – от моды и эстетики до экспериментальных звучаний. Именно благодаря этим именам K-pop стал не просто корейским феноменом, а одной из главных движущих сил мировой поп-культуры.

Новые имена K-pop постоянно открывает миру новых звезд, и последние годы подарили несколько групп и исполнителей, которые формируют будущее жанра: Babymonster – наследники YG Entertainment, студии, создавшей BIGBANG и BLACKPINK. Их песни совмещают хип-хоп и неожиданные элементы, например барочные фортепианные мелодии. За счет сильного вокала и мощной подачи Babymonster быстро собрали глобальное фан-сообщество.

– наследники YG Entertainment, студии, создавшей BIGBANG и BLACKPINK. Их песни совмещают хип-хоп и неожиданные элементы, например барочные фортепианные мелодии. За счет сильного вокала и мощной подачи Babymonster быстро собрали глобальное фан-сообщество. ILLIT – дебютировали в 2024 году и сразу же удивили индустрию. Их музыка – это свежий взгляд на танцевальные жанры, от Plugnb до house. Динамичные басы и современное звучание сделали группу одним из самых обсуждаемых новичков K-pop.

– дебютировали в 2024 году и сразу же удивили индустрию. Их музыка – это свежий взгляд на танцевальные жанры, от Plugnb до house. Динамичные басы и современное звучание сделали группу одним из самых обсуждаемых новичков K-pop. NewJeans – женская группа из пяти участниц под лейблом ADOR. Они привлекли внимание своим пред-дебютным проектом, а официально дебютировали в июле 2022 года с синглом «Attention». С тех пор их треки «OMG», «Super Shy», «Get Up» и «Bubble Gum» завоевали чарты и сделали NewJeans одним из самых узнаваемых имен K-pop как в Корее, так и за ее пределами.

Музыка таких артистов раскрывается особенно ярко с правильным звуком – именно для этого созданы колонки xboom. LG продолжает делать шаги вперед: недавно в сотрудничестве с will.i.am появилась новая линейка xboom, которая сочетает в себе фирменное мощное звучание и свежий взгляд на дизайн и технологии.

Преимущества линейки xboom от will.i.am AI калибровка – встроенная калибровка звука, которая подстраивает воспроизведение под размер и особенности комнаты.

AI подсветка синхронизируется с музыкой и подбирает оптимальное освещение для голоса или музыки.

AI звук – жанровый анализатор на базе алгоритмов ИИ определяет тип контента: телепередачи, классика, рок, поп.

Фирменный звук xboom, эксклюзивно созданный в коллаборации с will.i.am.

Прочность, водо- и пылезащита по стандарту Military Standard 810H.

Какую колонку выбрать для себя? Каждая ситуация требует своего звучания: Вечеринка с друзьями – берите xboom Bounce. Яркая подсветка и мощный стереозвук создадут настоящую атмосферу клуба.

– берите xboom Bounce. Яркая подсветка и мощный стереозвук создадут настоящую атмосферу клуба. Прогулка по городу – компактная xboom Grab легко помещается в руке и дарит насыщенный звук в движении.

– компактная xboom Grab легко помещается в руке и дарит насыщенный звук в движении. Домашний концерт – с xboom Stage 301 можно устроить шоу прямо у себя дома: глубокий бас и объемное звучание наполнят пространство.

Уникальные характеристики моделей xboom Bounce До 30 часов работы.

Два твитера по 20 мм для широкой стереопанорамы. xboom Grab До 20 часов работы.

Компактный формат – удобно держать в руке. xboom Stage 301 До 12 часов работы + сменный аккумулятор (продается отдельно).

6.5" сабвуфер и 2.5" мидрейндж для мощного баса и объемного звучания.

Возможность установки под углом или на штативе.

K-pop – это эмоции и воспоминания, которые остаются с нами надолго. С xboom они звучат особенно мощно.