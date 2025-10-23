We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Сегодня стиральные машины умеют больше, чем экономить воду и электроэнергию – они научились понимать особенности вашей одежды. Технология AI DD™ от LG стала важным шагом вперед: она адаптирует процесс стирки под каждую загрузку, обеспечивая сочетание эффективности и бережного ухода за тканями. Один из ярких примеров внедрения этой технологии – модель LG TW4V5ES2S.
Интеллектуальная стирка: что такое AI DD™
AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) – это интеллектуальная система, встроенная в мотор стиральной машины, которая анализирует вес и тип ткани, а затем подбирает оптимальные движения барабана. Пользователь выбирает цикл стирки, а стиральная машина автоматически подбирает оптимизированный алгоритм.
Благодаря встроенным датчикам и алгоритмам машинного обучения AI DD™ способна отличать, например, легкую хлопковую футболку от плотного свитера и использовать разные траектории вращения барабана. Это помогает лучше очищать вещи и при этом защищать их от износа.
Как работает AI DD™: 3 шага к безупречной стирке
- Выбор цикла Пользователь загружает вещи и выбирает цикл стирки. AI DD™ работает на трех циклах стирки: Смешанная, Хлопок, Повседневная.
- Анализ загрузки После старта цикла датчики определяют вес белья и оценивают тип ткани.
- Выбор оптимального алгоритма Система выбирает один из тысяч возможных вариантов движения барабана – в зависимости от того, насколько деликатные вещи вы загрузили.
- Интеллектуальная адаптация цикла Машина самостоятельно регулирует ритм и интенсивность стирки, чтобы удалить загрязнения максимально эффективно, сохраняя структуру ткани.
Преимущества AI DD™
Технология дает ощутимые результаты в повседневной жизни:
- До 18% более бережная стирка по сравнению с традиционными системами LG без AI DD™.
- Сохранение формы, цвета и плотности волокон даже после множества циклов.
- Подходит для разных типов тканей – от плотных джинсов до деликатных блузок.
Это особенно важно в семьях, где одежда быстро изнашивается из-за частых стирок, а также для тех, кто ценит долгий срок службы вещей.
LG TW4V5ES2S: умные технологии и увеличенная загрузка
Модель LG TW4V5ES2S – отличное воплощение возможностей AI DD™. Помимо интеллектуальной стирки, она предлагает увеличенную загрузку барабана до 11 кг при компактных габаритах.
Это значит, что:
- можно стирать больше белья за один цикл, экономя воду, электричество и время;
- легко помещаются крупные вещи — например, пледы или постельное белье;
- семья может стирать сразу целый комплект одежды, не разбивая его на несколько стирок.
Благодаря AI DD™ даже при большой загрузке качество стирки остается на высоте, а ткани защищены от излишнего трения и растяжения.
Дополнительные преимущества LG TW4V5ES2S
- Inverter Direct Drive™ – надежный, долговечный и тихий мотор без ремня, обеспечивающий точное управление движениями барабана.
- Разнообразные программы стирки, включая деликатные и быстрые циклы.
- Современный минималистичный дизайн и интуитивно понятное управление.
- Высокая энергоэффективность, что особенно актуально при частом использовании.
Забота, которой можно доверять
AI DD™ – это не просто новая функция. Это реальная забота о вашей одежде. Она помогает стирать эффективно и бережно, избавляя от переживаний о выборе правильного цикла стирки.
Стиральная машина LG TW4V5ES2S сочетает в себе интеллектуальные технологии, вместительность и удобство, превращая каждую стирку в продуманный, точный процесс. Это техника, которая подстраивается под ваш ритм жизни.
