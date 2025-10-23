Сегодня стиральные машины умеют больше, чем экономить воду и электроэнергию – они научились понимать особенности вашей одежды. Технология AI DD™ от LG стала важным шагом вперед: она адаптирует процесс стирки под каждую загрузку, обеспечивая сочетание эффективности и бережного ухода за тканями. Один из ярких примеров внедрения этой технологии – модель LG TW4V5ES2S.

Интеллектуальная стирка: что такое AI DD™ AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) – это интеллектуальная система, встроенная в мотор стиральной машины, которая анализирует вес и тип ткани, а затем подбирает оптимальные движения барабана. Пользователь выбирает цикл стирки, а стиральная машина автоматически подбирает оптимизированный алгоритм. Благодаря встроенным датчикам и алгоритмам машинного обучения AI DD™ способна отличать, например, легкую хлопковую футболку от плотного свитера и использовать разные траектории вращения барабана. Это помогает лучше очищать вещи и при этом защищать их от износа.

Как работает AI DD™: 3 шага к безупречной стирке Выбор цикла Пользователь загружает вещи и выбирает цикл стирки. AI DD™ работает на трех циклах стирки: Смешанная, Хлопок, Повседневная. Анализ загрузки После старта цикла датчики определяют вес белья и оценивают тип ткани. Выбор оптимального алгоритма Система выбирает один из тысяч возможных вариантов движения барабана – в зависимости от того, насколько деликатные вещи вы загрузили. Интеллектуальная адаптация цикла Машина самостоятельно регулирует ритм и интенсивность стирки, чтобы удалить загрязнения максимально эффективно, сохраняя структуру ткани. Важно: Все эти процессы проходят незаметно для пользователя. достаточно нажать кнопку, а AI DD™ сделает остальное.

Преимущества AI DD™ Технология дает ощутимые результаты в повседневной жизни: До 18% более бережная стирка по сравнению с традиционными системами LG без AI DD™.

Сохранение формы, цвета и плотности волокон даже после множества циклов.

Подходит для разных типов тканей – от плотных джинсов до деликатных блузок. Это особенно важно в семьях, где одежда быстро изнашивается из-за частых стирок, а также для тех, кто ценит долгий срок службы вещей.

LG TW4V5ES2S: умные технологии и увеличенная загрузка Модель LG TW4V5ES2S – отличное воплощение возможностей AI DD™. Помимо интеллектуальной стирки, она предлагает увеличенную загрузку барабана до 11 кг при компактных габаритах. Это значит, что: можно стирать больше белья за один цикл, экономя воду, электричество и время;

легко помещаются крупные вещи — например, пледы или постельное белье;

семья может стирать сразу целый комплект одежды, не разбивая его на несколько стирок. Благодаря AI DD™ даже при большой загрузке качество стирки остается на высоте, а ткани защищены от излишнего трения и растяжения.

Дополнительные преимущества LG TW4V5ES2S Inverter Direct Drive™ – надежный, долговечный и тихий мотор без ремня, обеспечивающий точное управление движениями барабана.

– надежный, долговечный и тихий мотор без ремня, обеспечивающий точное управление движениями барабана. Разнообразные программы стирки, включая деликатные и быстрые циклы.

Современный минималистичный дизайн и интуитивно понятное управление.

Высокая энергоэффективность, что особенно актуально при частом использовании.

Забота, которой можно доверять AI DD™ – это не просто новая функция. Это реальная забота о вашей одежде. Она помогает стирать эффективно и бережно, избавляя от переживаний о выборе правильного цикла стирки. Стиральная машина LG TW4V5ES2S сочетает в себе интеллектуальные технологии, вместительность и удобство, превращая каждую стирку в продуманный, точный процесс. Это техника, которая подстраивается под ваш ритм жизни.