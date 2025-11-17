Что следует хранить в холодильнике: неочевидные продукты

Большинство из нас хранит в холодильнике привычные продукты – мясо, рыбу, молочные изделия, фрукты и овощи. Есть и другие, неочевидные, продукты, хранению которых прохлада тоже идет на пользу – оптимальная температура помогает сохранить их свежесть и вкус надолго.

Орехи и семена Орехи и семечки – источник полезных жиров, но при комнатной температуре масла в их составе быстро окисляются, а вкус становится горьковатым. Держите орехи в герметичной банке на средней полке холодильника. Чтобы сделать хранение таких продуктов еще удобнее, технологии LG заботятся о свежести продуктов каждый день. В модели LG GC-B509SECL с нижней морозильной камерой система Total No Frost равномерно распределяет холодный воздух и влажность остается оптимальной, а орехи и семена остаются хрустящими. Если вы уехали в отпуск, просто активируйте соответствующий режим через ThinQ, чтобы холодильник автоматически перешел в экономичный и безопасный режим хранения.

Зелень и пряные травы Петрушка, кинза и базилик наполнят любое блюдо свежестью и ярким ароматом. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, поместите ее в ящик для овощей, предварительно обернув влажной салфеткой. Система Total No Frost в холодильниках LG GC-B509SECL предотвращает перепады температуры. А если вы часто готовите, можно установить немного более низкую температуру через ThinQ, и холодильник подстроится под ваши привычки.



Гастрономические закуски и вино Открытые соусы, мягкие сыры или остатки вина также нуждаются в холоде. В холодильнике LG GC-B509SECL с технологией DoorCooling+™ продукты сохраняют оптимальную температуру и быстро охлаждаются даже при частом открывании дверцы. Если вы ждете гостей, можно заранее активировать режим повышенной мощности через приложение ThinQ – холодильник быстрее охладит продукты и напитки, а после вернется в стандартный режим.

Шоколад с высоким содержанием какао Качественный темный шоколад при жаре покрывается белым налетом – это сахар или жир, который выступает на поверхность. Хранение в холодильнике помогает избежать этого и сохранить насыщенный вкус. Выбирайте полку подальше от морозильной камеры, где температура наиболее стабильна.



Ореховые пасты Натуральный арахисовый или миндальный крем без консервантов лучше хранить в холодильнике – иначе масла отделяются, а продукт теряет текстуру. Разместите банку на средней полке или в дверце.

Косметика Косметические кремы, маски и патчи любят прохладу – в холодильнике они дольше сохраняют активные компоненты и текстуру. А еще приятно освежают кожу при нанесении, особенно утром. В моделях LG GC-B509SECL с технологией Total No Frost поддерживается стабильная температура без влаги и инея, поэтому косметика остается безопасной и эффективной.

Пищевая пленка Знакомая ситуация, когда пищевая пленка липнет к рукам и рвется? Простое решение – хранить ее в холодильнике. При низкой температуре она становится плотнее и легче разматывается.

Фото- и видеопленка Если вы снимаете фото и видео по-старинке, на пленку, то храните ее в холодильнике, чтобы продлить срок службы и сохранить цветопередачу. Прохлада замедляет процессы старения фотоэмульсии и помогает кадрам оставаться такими же четкими, как в день съемки.