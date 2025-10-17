Что нельзя хранить в холодильнике

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Не все продукты одинаково хорошо переносят холод. Некоторые теряют вкус, аромат или структуру при хранении в холодильнике. Знание этих особенностей помогает продлить срок годности продуктов и использовать возможности современных холодильников максимально эффективно.
Модель LG GC-B509FEPW оснащена технологиями LINEARCooling™, DoorCooling+™ и Moist Balance Crisper™, которые поддерживают оптимальные условия для хранения. Однако часть продуктов нуждается в других условиях, чтобы сохранить свои свойства.
Овощи и корнеплоды
Картофель, лук и чеснок не подходят для хранения в холодильнике. При низких температурах они теряют вкус, начинают прорастать и быстрее портятся. Влага и холод вызывают нежелательные химические реакции, особенно в картофеле, где крахмал превращается в сахар, изменяя текстуру и вкус.
Фрукты и ягоды, чувствительные к холоду
Некоторые фрукты и ягоды стоит хранить вне холодильника в определенные периоды поспевания: бананы, например, темнеют, если надолго оставить их в холодильнике. Их можно оставить поспевать при комнатной температуре, а затем, чтобы сохранить свежесть на несколько дней, переложить в холодильник.
Похожая ситуация и с авокадо: вне холодильника авокадо поспевает быстрее, а спелый фрукт можно положить в холодильник на пару дней, чтобы продлить свежесть. Разрезанное авокадо нужно хранить в холодильнике в герметичной упаковке.
Хлеб и выпечка
Холод ускоряет черствение хлеба из-за ретроградации крахмала. Уже через несколько часов после помещения в холодильник батон или булочки теряют мягкость и свежесть.
Оптимальные условия для хранения хлеба:
- Хлебница или герметичный контейнер при комнатной температуре
- Для более длительного хранения лучше использовать морозильную камеру
Продукты с выраженным ароматом
Кофе, специи, травы и чай не стоит хранить в холодильнике. Они впитывают влагу, теряют насыщенность аромата и могут передавать запахи другим продуктам.
Зона дверцы с технологией DoorCooling+™ отлично подходит для напитков и соусов, однако не подходит для ароматных сухих продуктов. Герметичные контейнеры и сухой шкаф – более правильное решение.
Консервация и мед
Мед кристаллизуется при низких температурах и теряет свою текучесть, а большинство закрытых соусов и консервированных продуктов хорошо сохраняются при комнатной температуре до вскрытия. Холодильник не обязателен для таких продуктов: достаточно сухого, прохладного шкафа вдали от прямых солнечных лучей.
Преимущества правильного хранения
Холодильник LG GC-B509FEPW, отлично подходящий для более компактных кухонь, поддерживает оптимальные условия для хранения молочных продуктов, готовых блюд, напитков и овощей, которым необходим определенный уровень влажности.
Разделение продуктов по условиям хранения помогает:
- Снизить риск порчи и потери вкуса
- Сократить пищевые отходы
- Повысить эффективность использования холодильника
Правильное хранение – это сочетание современных технологий и грамотных привычек. Часть продуктов лучше хранить при комнатной температуре, чтобы сохранить их вкус, аромат и структуру, в то время как холодильник с передовыми технологиями обеспечит идеальные условия для всего остального.
