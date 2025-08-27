[Уголок руководителя] Сердце инноваций LG: лаборатория Component Solution R&D

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
В этом выпуске «Уголка руководителя» мы беседуем с Ан Чжэ-у, руководителем лаборатории Component Solution R&D компании LG Home Appliance Solution (HS). Обладая более чем двадцатилетним опытом в разработке компрессоров, господин Ан делится своим видением меняющейся роли направления Component Solution Business в LG, уникальными сильными сторонами лаборатории в области межфункциональных исследований и разработок, а также рассказывает о том, как искусственный интеллект, автоматизация и устойчивое развитие формируют будущее инноваций в сфере компрессоров и двигателей.
Я Ан Чжэ-у, руководитель Component Solution R&D Lab компании LG HS. Я присоединился к LG Electronics в 2000 году после обучения на инженера-механика и изучения холодильной техники и систем кондиционирования воздуха. Я начал свою карьеру в команде Rotary Development в подразделении Air Conditioning Compressor Business Division.
За последние 25 лет я занимался разработкой ключевых технологий и расширением платформ для роторных, спиральных и поршневых компрессоров. С 2024 года я возглавляю R&D Lab, сосредоточив усилия на создании следующего поколения высокоэффективных компрессоров LG.
Мы являемся независимым подразделением в структуре LG HS Company, специализирующимся на разработке индивидуальных решений для компрессоров и двигателей. С течением времени мы зарекомендовали себя как надежного партнера в области инноваций на глобальном уровне. Наши технологии применяются в широком спектре областей – от бытовой техники и холодильного оборудования до систем HVAC и решений для мобильности.
Обладая более чем 60-летним опытом в технологиях компрессоров и двигателей, LG готова удовлетворять меняющиеся потребности различных отраслей. Только за последнее десятилетие мы достигли двузначных показателей роста, укрепив свой статус важнейшей опоры B2B-направления LG.
Сегодня мы управляем шестью полнофункциональными глобальными площадками – в Корее, Индии, Китае, Таиланде, Вьетнаме и Мексике – которые объединяют R&D, производство и продажи в единую систему. Кроме того, мы поддерживаем работу торговых представительств в США и Японии, что еще больше укрепляет наше глобальное присутствие и оперативность взаимодействия с клиентами.
Отличительной чертой нашей R&D Lab является глубокая интеграция с более широким R&D-экосистемным комплексом LG, охватывающим как HS Company, так и ES Company – с направлением продукции, включающим холодильники, кондиционеры, стиральные машины и сушильные машины. Такое тесное сотрудничество позволяет нам быстро разрабатывать и точно адаптировать компрессоры и двигатели под конкретные потребности продукта.
Лишь немногие организации в мире могут соперничать с нами по возможностям в разработке полного спектра типов компрессоров – роторных, спиральных, поршневых и линейных. Такой широкий опыт формирует междисциплинарную культуру, которая ускоряет внедрение инноваций.
Такие технологии, как Direct Drive Motor, Linear Compressor и R1™ Compressor, родились именно из этой философии. Наши инновации отражают ценности клиентов, такие как эффективность, надежность и адаптивность, одновременно продвигая вперед всю отрасль.
Помимо технического мастерства, нас по-настоящему определяет дух инноваций. Мы стремимся создавать конструкции и механизмы компонентов, ранее не встречавшиеся в отрасли, устанавливая новые ориентиры и формируя ключевые технологии, которые ведут за собой трансформацию всей сферы компонентов.
Автоматизация стала ключевым фактором нашей операционной трансформации. Важной вехой стал 2024 год, когда была запущена линия Super Gap Compressor Line, позволившая поднять уровень автоматизации выше 80%.
Автоматизация производства спиральных компрессоров позволила нам значительно повысить производительность и стабильность процессов без увеличения затрат. Одним из ключевых достижений стала высокая точность, что свело к минимуму вероятность человеческих ошибок и улучшило общее качество и надежность продукции.
Сейчас мы работаем над расширением автоматизации на большее количество процессов и производственных площадок, повышая нашу глобальную конкурентоспособность и обеспечивая еще более высокие стандарты качества.
ИИ стремительно становится краеугольным элементом нашей деятельности. Мы внедрили технологии на базе ИИ, такие как умные роботы и системы трехмерного зрения, чтобы автоматизировать задачи по выборке тяжелых грузов из контейнеров и подаче мелких деталей, повышая как производительность, так и эффективность.
В области контроля качества мониторинг на базе ИИ позволяет нам оцифровывать и анализировать данные проверок в режиме реального времени. Наша система машинного зрения на основе ИИ выявляет такие проблемы, как отсутствие или смешение деталей, снижая уровень брака и сокращая затраты.
Мы также создали базу данных для моделирования в реальном времени работы наших производственных линий. Это помогает анализировать загрузку оборудования, оперативно оптимизировать процессы и повышать их гибкость, одновременно минимизируя количество отходов.
Безусловно. ИИ и большие данные ускоряют разработку более умных и эффективных компрессоров и двигателей.
На этапе проектирования ИИ обеспечивает проведение продвинутых симуляций, которые повышают долговечность, производительность и эффективность. Еще важнее то, что он позволяет нашим компонентам интеллектуально реагировать на реальные условия эксплуатации.
Ранее мы сосредотачивались на максимальном повышении производительности бытовой техники, а теперь разрабатываем решения в рамках концепции «Effortless Life» («Жизнь без лишних усилий»). ИИ позволяет нашим системам обучаться на основе действий пользователей и адаптироваться к их поведению и окружающей среде, обеспечивая более интеллектуальную работу и значительную экономию энергии.
Устойчивое развитие является главным приоритетом под моим руководством. Мы внедрили несколько инициатив, направленных на сокращение выбросов углерода на всех этапах наших производственных процессов.
Например, теперь мы используем низкотемпературные жидкости для предварительной обработки и краски для окраски компрессоров, что значительно снижает выбросы по сравнению с традиционными методами. Мы также модернизируем печи для сушки краски, оснащая их высокоэффективными горелками, чтобы дополнительно сократить потребление энергии.
Благодаря этим и другим мерам мы стремимся уменьшить наш углеродный след и подтвердить приверженность ответственным и устойчивым инновациям.
Наше видение – стать признанным во всем мире лидером в области инноваций для компрессоров и двигателей, экспертной организацией, которая смело принимает вызовы, формируя будущее.
Мы строим это будущее вокруг трех ключевых ценностей: CoreTech (основные технологии), Challenge (вызов) и Creativity (креативность). CoreTech – это наша основа, Challenge – то, что движет нами вперед, а Creativity рождается из стремления находить новые решения.
Мы инвестируем в наших людей, технологии и процессы, чтобы укреплять наши возможности. Наша конечная цель – стать ведущей в мире R&D-организацией в области компрессоров и двигателей, и мы полностью привержены тому, чтобы сделать это реальностью.