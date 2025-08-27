[Уголок руководителя] Сердце инноваций LG: лаборатория Component Solution R&D

Я Ан Чжэ-у, руководитель Component Solution R&D Lab компании LG HS. Я присоединился к LG Electronics в 2000 году после обучения на инженера-механика и изучения холодильной техники и систем кондиционирования воздуха. Я начал свою карьеру в команде Rotary Development в подразделении Air Conditioning Compressor Business Division.

За последние 25 лет я занимался разработкой ключевых технологий и расширением платформ для роторных, спиральных и поршневых компрессоров. С 2024 года я возглавляю R&D Lab, сосредоточив усилия на создании следующего поколения высокоэффективных компрессоров LG.