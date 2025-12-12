Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой: чеклист перед покупкой и установкой

Перед покупкой или повторной установкой стиральной машины или сушильного аппарата LG воспользуйтесь этим руководством, чтобы убедиться, что устройство можно безопасно установить в вашем доме. Размеры выбранной модели стиральной или сушильной машины можно найти на сайте LG Electronics. Приведенная ниже информация носит общий справочный характер. Для получения дополнительной помощи обратитесь в Службу поддержки LG.

Проверьте место установки Убедитесь, что пространство для установки достаточно для выбранного устройства. ● Чтобы предотвратить вибрацию и шум, стиральную машину следует устанавливать на твердую, ровную поверхность – например, на цементный или бетонный пол.

● Обратите внимание: установка на деревянном, металлическом или наклонном полу может вызывать вибрацию и шум во время работы.

Если подача воды находится позади стиральной машины ● Оставьте не менее 2,5 см свободного пространства с каждой стороны и 0,5 см сверху.

● Обеспечьте зазор не менее 10 см между задней частью устройства и подачей воды.

● Спереди необходимо оставить 50–60 см для открытия дверцы.

Если подача воды находится сбоку от стиральной машины ● Оставьте 10 см между источником воды и боковой стороной машины, 2,5 см – с противоположной стороны и 0,5 см сверху.

● Между задней стенкой устройства и стеной должно быть не менее 10 см, а спереди – 50–60 см для открытия дверцы.

Проверьте путь доставки Перед доставкой убедитесь, что путь к месту установки позволяет безопасно занести устройство. Фактические размеры и габариты упаковки могут различаться в зависимости от модели.

Примечание:

Для безопасной транспортировки необходимо обеспечить зазор 5–10 см между упакованным изделием и элементами пути доставки (коридоры, лестницы и т.п.) как показано в руководстве. Оно было создано для всех моделей, поэтому изображения или содержание могут отличаться от вашего продукта.

Рекомендованная модель – LG F4V5VS2S: если вы ищете стиральную машину с фронтальной загрузкой, которая сочетает удобство, надежность и современные технологии, стоит обратить внимание на модель LG F4V5VS2S. Эта машина рассчитана на загрузку до 9 кг, имеет максимальную скорость отжима до 1400 об/мин. Благодаря технологии AI DD™, машина адаптирует движения барабана под тип ткани, снижая износ одежды и оптимизируя цикл стирки. Удобство использования дополнено поддержкой Wi-Fi и приложением ThinQ для дистанционного управления и диагностики через смартфон.