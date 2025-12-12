Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой: чеклист перед покупкой и установкой

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Перед покупкой или повторной установкой стиральной машины или сушильного аппарата LG воспользуйтесь этим руководством, чтобы убедиться, что устройство можно безопасно установить в вашем доме. Размеры выбранной модели стиральной или сушильной машины можно найти на сайте LG Electronics.
Приведенная ниже информация носит общий справочный характер. Для получения дополнительной помощи обратитесь в Службу поддержки LG.
Проверьте место установки
Убедитесь, что пространство для установки достаточно для выбранного устройства.
● Чтобы предотвратить вибрацию и шум, стиральную машину следует
устанавливать на твердую, ровную поверхность – например, на цементный
или бетонный пол.
● Обратите внимание: установка на деревянном, металлическом или наклонном полу может вызывать вибрацию и шум во время работы.
Если подача воды находится позади стиральной машины
● Оставьте не менее 2,5 см свободного пространства с каждой
стороны и 0,5 см сверху.
● Обеспечьте зазор не менее 10 см между задней частью устройства и подачей воды.
● Спереди необходимо оставить 50–60 см для открытия дверцы.
Если подача воды находится сбоку от стиральной машины
● Оставьте 10 см между источником воды и боковой стороной машины,
2,5 см – с противоположной стороны и 0,5 см сверху.
● Между задней стенкой устройства и стеной должно быть не менее 10 см, а спереди – 50–60 см для открытия дверцы.
Проверьте путь доставки
Перед доставкой убедитесь, что путь к месту установки позволяет безопасно занести устройство. Фактические размеры и габариты упаковки могут различаться в зависимости от модели.
Примечание:
Для безопасной транспортировки необходимо обеспечить зазор 5–10 см между упакованным изделием и элементами пути доставки (коридоры, лестницы и т.п.) как показано в руководстве. Оно было создано для всех моделей, поэтому изображения или содержание могут отличаться от вашего продукта.
