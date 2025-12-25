Зачем нужна холодильная камера

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Период подготовки к зимним праздникам требует продуманного подхода к хранению продуктов. Холодильная камера помогает сохранить вкус, текстуру и свежесть мясных блюд, салатов и десертов, упрощает организацию кухни и делает процесс приготовления более спокойным. С ее помощью легко планировать меню заранее, расставлять продукты по полкам и поддерживать стабильный холод для каждого вида ингредиентов.
Перед праздниками кухня превращается в центр активности – нарезанные овощи и зелень, запеченная птица, тушеные мясные блюда, салаты и сладкие десерты. Холодильная камера LG Objet Collection GC-B401FEPM справляется со всем потоком продуктов: глубокие полки и продуманная организация пространства позволяют держать все под рукой. LinearCooling™ снижает колебания температуры, а DoorCooling+™ равномерно распределяет холод по всем полкам и дверцам.
Мясные блюда, салаты и десерты особенно чувствительны к перепадам температуры. Оптимальный диапазон – от 0 до 4 градусов – сохраняет их вкус, текстуру и свежесть. Сочетание технологий LinearCooling™ и DoorCooling+™ поддерживает стабильный холод даже при частом открытии дверцы, позволяя хранить мясные запеканки, тушеные блюда, салаты с деликатной заправкой и кремовые десерты.
Перед помещением продуктов в холодильную камеру важно дать им остыть до комнатной температуры. Герметичные контейнеры или пищевая пленка помогают продлить срок хранения и исключить смешивание запахов. Продуманная организация полок позволяет удобно разместить мясо, салаты и десерты, сохраняя порядок и легкий доступ к каждому продукту.
Если нужно быстро охладить свежеприготовленные блюда или десерты, функция Express Cool создает поток холодного воздуха и снижает температуру за считанные минуты. Это особенно удобно в предпраздничной суете, когда 2 одновременно готовится несколько позиций для праздничного стола.
Система холодильной камеры LG Objet Collection GC-B401FEPM позволяет распределять продукты по отдельным полкам и поддерживать стабильный климат для каждого типа ингредиентов. Свежесть и насыщенный вкус сохраняются до подачи на стол, а процесс приготовления становится проще и приятнее.
Лаконичный дизайн, ровная дверца и аккуратные линии делают холодильник гармоничным элементом интерьера. В праздничный период особенно ценно, когда техника берет часть забот на себя, а вы можете сосредоточиться на создании атмосферы уюта и праздника.
Холодильная камера LG Objet Collection GC-B401FEPM сочетает вместительность, технологичность и стиль и превращает хранение продуктов в легкий, предсказуемый процесс, упрощает подготовку к праздникам и помогает встречать Новый год без спешки.
Готовьтесь к Новому году заранее и откройте для себя преимущества LG Objet Collection GC-B401FEPM в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку 1 некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.
1 Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.