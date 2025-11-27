Life’s Good: философия оптимизма, вдохновляющая поколения

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
В мире, где все меняется с невероятной скоростью, LG остается искренним сторонником оптимизма и стремится вносить положительные изменения в жизнь людей.
Философия Life's Good
Когда в начале 2000-х появилась фраза Life's Good («Жизнь хороша»), она стала не просто слоганом LG, а отражением отношения к жизни – напоминанием о том, что счастье прячется в мелочах. В аромате ужина, который готовится в духовке, пока вся семья собирается за столом. В уютном мерцании экрана, где начинается любимый фильм. В убаюкивающем шуме стиральной машины и тихом разговоре с близким человеком.
Эта философия вдохновляет LG каждый день создавать технологии и решения, которые делают дом уютнее, повседневные дела проще, а настроение – светлее. В основе всего, что делает компания, лежит простая, но мощная идея: оптимизм. Умение замечать радость в мелочах и ценить каждый момент – вот что делает жизнь по-настоящему хорошей.
Сообщество оптимистов – #LifesGoodClub
Из этой идеи родился #LifesGoodClub — глобальное сообщество, объединяющее всех, кто разделяет ценности бренда: сотрудников, друзей и амбассадоров, для которых оптимизм — это состояние души.
Особое место в этом сообществе занимают сотрудники LG. Именно они первыми воплощают философию бренда в повседневной жизни – в заботе о клиентах, в любви к делу, в искреннем желании делать технологии ближе и понятнее людям. В Казахстане команда LG с энтузиазмом поддержала инициативу, сняв семь видеороликов с техникой бренда. Эти видео стали признанием любви к LG и были отправлены в головной офис в Корею, где лучшие из них вошли в подборку глобальной страницы LG Global TikTok. Каждый участник получил фирменный подарочный бокс, как символ благодарности и признания вклада в общее дело.
Команда LG в Казахстане поделилась своими искренними мыслями и впечатлениями, которые испытали благодаря участию в инициативе #LifesGoodClub. Посмотрите что думают сотрудники: https://youtu.be/r7J6dR92zpw
«Моя роль как амбассадора – через свои действия и стиль жизни показывать, что оптимизм и искренность способны менять восприятие, воодушевлять на новые идеи и объединять людей. LG продолжит развивать программу амбассадоров, вдохновляя всех, для кого «жить хорошо» – это не просто слова, а настоящий образ жизни»
По всему миру LG сотрудничает с амбассадорами оптимизма – актерами, художниками, музыкантами и инфлюенсерами, которые своим примером показывают, как технологии делают жизнь ярче, удобнее и добрее. В Казахстане друзья бренда, Баян Максаткызы, Асель Сагатова, Биржан Ашим и многие другие, в этом году получили звание «Послы Life's Good». Их публикации и истории в соцсетях наполнены светом, энергией и напоминанием о простых радостях, из которых складывается по-настоящему счастливая жизнь.
Присоединяйтесь к клубу оптимистов!
Стать частью движения может каждый. Снимайте короткие видео о моментах, которые делают ваш день лучше, и делитесь ими с хэштегом #LifesGoodClub. Самые яркие ролики попадают на международные страницы LG, а их авторы становятся настоящими амбассадорами бренда.
В ближайшее время LG планирует продолжить челлендж в следующем году, вновь пригласив сотрудников к участию. Главное – показать себя и технику LG в действии, передать настроение, энергию бренда и добавить немного креатива.
Такие инициативы – не просто про контент. Они наполняют философию Life's Good живыми лицами и эмоциями. Ведь именно сотрудники – сердце бренда, и их искренний оптимизм делает это движение по-настоящему вдохновляющим.