Life's Good: философия оптимизма, вдохновляющая поколения

В мире, где все меняется с невероятной скоростью, LG остается искренним сторонником оптимизма и стремится вносить положительные изменения в жизнь людей.

Философия Life's Good Когда в начале 2000-х появилась фраза Life's Good («Жизнь хороша»), она стала не просто слоганом LG, а отражением отношения к жизни – напоминанием о том, что счастье прячется в мелочах. В аромате ужина, который готовится в духовке, пока вся семья собирается за столом. В уютном мерцании экрана, где начинается любимый фильм. В убаюкивающем шуме стиральной машины и тихом разговоре с близким человеком. Эта философия вдохновляет LG каждый день создавать технологии и решения, которые делают дом уютнее, повседневные дела проще, а настроение – светлее. В основе всего, что делает компания, лежит простая, но мощная идея: оптимизм. Умение замечать радость в мелочах и ценить каждый момент – вот что делает жизнь по-настоящему хорошей.

Сообщество оптимистов – #LifesGoodClub Из этой идеи родился #LifesGoodClub — глобальное сообщество, объединяющее всех, кто разделяет ценности бренда: сотрудников, друзей и амбассадоров, для которых оптимизм — это состояние души. Особое место в этом сообществе занимают сотрудники LG. Именно они первыми воплощают философию бренда в повседневной жизни – в заботе о клиентах, в любви к делу, в искреннем желании делать технологии ближе и понятнее людям. В Казахстане команда LG с энтузиазмом поддержала инициативу, сняв семь видеороликов с техникой бренда. Эти видео стали признанием любви к LG и были отправлены в головной офис в Корею, где лучшие из них вошли в подборку глобальной страницы LG Global TikTok. Каждый участник получил фирменный подарочный бокс, как символ благодарности и признания вклада в общее дело. Команда LG в Казахстане поделилась своими искренними мыслями и впечатлениями, которые испытали благодаря участию в инициативе #LifesGoodClub. Посмотрите что думают сотрудники: https://youtu.be/r7J6dR92zpw

«Моя роль как амбассадора – через свои действия и стиль жизни показывать, что оптимизм и искренность способны менять восприятие, воодушевлять на новые идеи и объединять людей. LG продолжит развивать программу амбассадоров, вдохновляя всех, для кого «жить хорошо» – это не просто слова, а настоящий образ жизни» – Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan.

По всему миру LG сотрудничает с амбассадорами оптимизма – актерами, художниками, музыкантами и инфлюенсерами, которые своим примером показывают, как технологии делают жизнь ярче, удобнее и добрее. В Казахстане друзья бренда, Баян Максаткызы, Асель Сагатова, Биржан Ашим и многие другие, в этом году получили звание «Послы Life's Good». Их публикации и истории в соцсетях наполнены светом, энергией и напоминанием о простых радостях, из которых складывается по-настоящему счастливая жизнь.