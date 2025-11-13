Лига чемпионов дома: как создать атмосферу стадиона у себя в гостиной

Когда на экране звучит гимн Лиги чемпионов, а стадион взрывается от аплодисментов, сердце любого болельщика начинает биться чаще. Однако, чтобы почувствовать атмосферу большого футбола, сегодня вовсе не обязательно быть на трибунах – с современными технологиями стадион можно перенести прямо в гостиную.

Главный экран для главных матчей

В центре любой фан-зоны находится экран. И если уж устраивать домашний стадион, то нужно делать это на уровне чемпионов. Телевизор LG OLED83G5RLA – это флагманская модель, созданная для тех, кто ценит масштаб и качество. Его 83-дюймовый OLED-дисплей с самоподсвечивающимися пикселями передает глубину черного и яркость цвета с точностью до мельчайших деталей: от блеска газона под прожекторами до эмоций игроков после забитого гола.

За все это отвечает новейший ИИ процессор α11 Gen2, который анализирует изображение и звук в реальном времени, адаптируя их под спортивный контент. А частота обновления 120 Гц делает движения плавными – без размытия и рывков, даже при молниеносных контратаках.

Благодаря поддержке Dolby Vision и Dolby Atmos, вы буквально оказываетесь в гуще событий: звук болельщиков, крики комментаторов и движение игроков по полю наполняют комнату живыми эмоциями.