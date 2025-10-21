LG Multi V: умные VRF-системы для устойчивых зданий

В современном строительстве климатические системы играют стратегическую роль: они влияют на комфорт людей, энергоэффективность, экологические показатели и эксплуатационные расходы. Традиционные решения уже не справляются с растущими требованиями к устойчивости зданий. Именно здесь на сцену выходит LG MULTI V I ARUM160LTE6 – наружный блок нового поколения, объединяющий мощность, гибкость проектирования и интеллектуальные функции.

Интеллектуальные технологии в основе Модель LG MULTI V I ARUM160LTE6 создана для того, чтобы адаптироваться к условиям здания в реальном времени. Встроенные алгоритмы на базе искусственного интеллекта анализируют нагрузку, контролируют энергопотребление и помогают поддерживать стабильную работу всей VRF-системы. Система оснащена функциями удаленного мониторинга и обновления, что особенно важно для крупных объектов, где своевременное управление позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность. Благодаря интеграции в BMS (Building Management System) инженеры могут управлять климатом всего здания централизованно, получать диагностику и контролировать работу оборудования на расстоянии.

Высокая производительность и энергоэффективность LG MULTI V I ARUM160LTE6 сочетает мощность и экономичность: Номинальная мощность охлаждения – 44,8 кВт,

Номинальная мощность обогрева – 44,8 кВт,

Максимальная мощность – 50,4 кВт. Инверторный герметичный спиральный компрессор LG обеспечивает точную регулировку мощности и стабильную работу в любых режимах. EER достигает 4,61,

COP – 4,27,

Коэффициент мощности – 0,93. Такой уровень эффективности помогает снижать энергопотребление без компромиссов в производительности.

Надежность в любых условиях Наружный блок стабильно работает в широком диапазоне температур: в режиме охлаждения от −15 °C до +52 °C,

в режиме обогрева от −30 °C до +18 °C. Это делает его универсальным решением для регионов с резкими перепадами погоды. Система эффективно функционирует как в жарких летних условиях, так и в холодные зимние дни, обеспечивая стабильный климат внутри помещений.

Гибкость проектирования для любых зданий Один наружный блок поддерживает подключение до 26 внутренних блоков (максимально — 40), а коэффициент загрузки достигает 130 %, что дает проектировщикам свободу при создании климатических систем в зданиях сложной конфигурации. Компактные габариты (1240 × 1745 × 760 мм) упрощают установку в ограниченном пространстве, а покрытие теплообменника Black Fin защищает систему от коррозии, продлевая срок службы даже в неблагоприятных климатических условиях.

Сценарии применения: от офисов до жилых комплексов LG MULTI V I ARUM160LTE6 одинаково хорошо проявляет себя в различных типах объектов: Бизнес-центры и офисные здания – точное регулирование микроклимата по зонам повышает комфорт сотрудников и снижает затраты на энергопотребление в вечерние часы.

– точное регулирование микроклимата по зонам повышает комфорт сотрудников и снижает затраты на энергопотребление в вечерние часы. Торговые и общественные пространства – система справляется с переменной нагрузкой, поддерживая комфортную температуру даже при больших потоках посетителей.

– система справляется с переменной нагрузкой, поддерживая комфортную температуру даже при больших потоках посетителей. Отели и апарт-комплексы – индивидуальное управление в каждом помещении улучшает опыт гостей и облегчает работу управляющих компаний.

– индивидуальное управление в каждом помещении улучшает опыт гостей и облегчает работу управляющих компаний. Жилые комплексы премиум-класса – интеллектуальные функции создают максимально комфортную атмосферу при минимальном уровне шума (60,5 дБА при охлаждении), а дизайн наружного блока позволяет гармонично вписать систему в архитектуру здания.

Вклад в устойчивое строительство Умные VRF-системы LG помогают достигать экологических стандартов и сертификаций вроде LEED и BREEAM. Энергоэффективность, долговечность и интеллектуальное управление сокращают углеродный след и эксплуатационные затраты. Инженеры и девелоперы все чаще рассматривают системы Multi V как часть стратегии устойчивого развития, а не просто как элемент инженерных коммуникаций.