LG Multi V: умные VRF-системы для устойчивых зданий

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
В современном строительстве климатические системы играют стратегическую роль: они влияют на комфорт людей, энергоэффективность, экологические показатели и эксплуатационные расходы. Традиционные решения уже не справляются с растущими требованиями к устойчивости зданий. Именно здесь на сцену выходит LG MULTI V I ARUM160LTE6 – наружный блок нового поколения, объединяющий мощность, гибкость проектирования и интеллектуальные функции.
Интеллектуальные технологии в основе
Модель LG MULTI V I ARUM160LTE6 создана для того, чтобы адаптироваться к условиям здания в реальном времени. Встроенные алгоритмы на базе искусственного интеллекта анализируют нагрузку, контролируют энергопотребление и помогают поддерживать стабильную работу всей VRF-системы.
Система оснащена функциями удаленного мониторинга и обновления, что особенно важно для крупных объектов, где своевременное управление позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить надежность. Благодаря интеграции в BMS (Building Management System) инженеры могут управлять климатом всего здания централизованно, получать диагностику и контролировать работу оборудования на расстоянии.
Высокая производительность и энергоэффективность
LG MULTI V I ARUM160LTE6 сочетает мощность и экономичность:
- Номинальная мощность охлаждения – 44,8 кВт,
- Номинальная мощность обогрева – 44,8 кВт,
- Максимальная мощность – 50,4 кВт.
Инверторный герметичный спиральный компрессор LG обеспечивает точную регулировку мощности и стабильную работу в любых режимах.
- EER достигает 4,61,
- COP – 4,27,
- Коэффициент мощности – 0,93.
Такой уровень эффективности помогает снижать энергопотребление без компромиссов в производительности.
Надежность в любых условиях
Наружный блок стабильно работает в широком диапазоне температур:
- в режиме охлаждения от −15 °C до +52 °C,
- в режиме обогрева от −30 °C до +18 °C.
Это делает его универсальным решением для регионов с резкими перепадами погоды. Система эффективно функционирует как в жарких летних условиях, так и в холодные зимние дни, обеспечивая стабильный климат внутри помещений.
Гибкость проектирования для любых зданий
Один наружный блок поддерживает подключение до 26 внутренних блоков (максимально — 40), а коэффициент загрузки достигает 130 %, что дает проектировщикам свободу при создании климатических систем в зданиях сложной конфигурации.
Компактные габариты (1240 × 1745 × 760 мм) упрощают установку в ограниченном пространстве, а покрытие теплообменника Black Fin защищает систему от коррозии, продлевая срок службы даже в неблагоприятных климатических условиях.
Сценарии применения: от офисов до жилых комплексов
LG MULTI V I ARUM160LTE6 одинаково хорошо проявляет себя в различных типах объектов:
- Бизнес-центры и офисные здания – точное регулирование микроклимата по зонам повышает комфорт сотрудников и снижает затраты на энергопотребление в вечерние часы.
- Торговые и общественные пространства – система справляется с переменной нагрузкой, поддерживая комфортную температуру даже при больших потоках посетителей.
- Отели и апарт-комплексы – индивидуальное управление в каждом помещении улучшает опыт гостей и облегчает работу управляющих компаний.
- Жилые комплексы премиум-класса – интеллектуальные функции создают максимально комфортную атмосферу при минимальном уровне шума (60,5 дБА при охлаждении), а дизайн наружного блока позволяет гармонично вписать систему в архитектуру здания.
Вклад в устойчивое строительство
Умные VRF-системы LG помогают достигать экологических стандартов и сертификаций вроде LEED и BREEAM. Энергоэффективность, долговечность и интеллектуальное управление сокращают углеродный след и эксплуатационные затраты. Инженеры и девелоперы все чаще рассматривают системы Multi V как часть стратегии устойчивого развития, а не просто как элемент инженерных коммуникаций.
LG MULTI V I ARUM160LTE6 – это не просто наружный блок. Это технологическое решение, которое объединяет производительность, интеллект и устойчивость. С его помощью можно создавать комфортный климат в зданиях любой сложности, оптимизировать энергопотребление и повышать надежность инженерной инфраструктуры.
Системы Multi V задают стандарты для будущего климатического комфорта – экологичного, гибкого и по-настоящему умного.