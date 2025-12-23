Какой подарок выбрать геймеру?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Подарок для геймера – это не просто очередной аксессуар, а возможность открыть новый уровень впечатлений, погрузиться в мир, где детали становятся ближе, движения – четче, а поле обзора – шире. Многие задаются вопросом: можно ли найти по-настоящему качественный монитор без лишних переплат? Ответ однозначный – да. В LG уже позаботились о том, чтобы высокие игровые возможности были доступны каждому.
Одним из самых впечатляющих представителей игровой линейки стал LG UltraGear™ 27GX790A – монитор, созданный для тех, кто требует максимальной скорости, четкости и визуального совершенства. Его 27-дюймовый OLED-экран обеспечивает невероятно плавный и реалистичный игровой процесс, а практически безрамочный дизайн и настраиваемая RGB-подсветка создают атмосферу полного погружения.
Монитор поддерживает частоту обновления до 480 Гц и время отклика всего 0.03 мс, что обеспечивает молниеносную реакцию и исключительную плавность изображения даже в самых динамичных сценах. Благодаря DisplayPort 2.1 передача данных происходит с высокой пропускной способностью, гарантируя стабильное и сверхчеткое движение без задержек.
OLED-панель демонстрирует потрясающую яркость, насыщенные цвета и глубокие черные оттенки с контрастностью 1.5M:1, создавая по-настоящему кинематографическое качество изображения. Поддержка FreeSync™ Premium Pro и G-Sync® обеспечивает идеальную синхронизацию кадров без разрывов и подергиваний, делая игровой процесс максимально плавным и комфортным.
LG UltraGear 29GX790A сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и эргономику. Регулируемая подставка позволяет настроить экран под себя, а современный внешний вид с RGB-подсветкой подчеркивает индивидуальность игрового пространства.
Если вы ищете монитор, который объединяет захватывающую скорость, безупречное качество изображения и премиальный дизайн, LG UltraGear 29GX790A станет идеальным выбором для подарка. Порадуйте своих близких и выберите монитор LG UltraGear 27GX790A в интернет-магазине LG.kz. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.