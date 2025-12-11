Как подготовить дом к встрече Нового года

Когда год подходит к концу, в доме появляется особое, почти невидимое настроение. Мы сами начинаем замедляться, подводим свои маленькие и большие итоги, раскладываем мысли и события по внутренним полочкам. Что-то тихо отпускаем, что-то берем с собой дальше. Планы на будущее в эти дни придумываются легче, а надежды становятся смелее – будто сама смена даты дает нам право на новое начало. И пространство вокруг тоже хочется сделать частью этого ощущения. Немного больше воздуха, света и порядка – и домой будто возвращается спокойствие, в котором легче дышать и смотреть вперед. Мы собрали несколько простых лайфхаков, которые помогут освежить дом и настроить его на новый цикл – без суеты, но с удовольствием и ощущением обновления.

Генеральная уборка и расхламление Метод «три коробки»: возьмите три коробки или пакета – «все, что остается», «отдать/подарить», «выбросить». Проходите по каждой комнате и распределяйте вещи.

возьмите три коробки или пакета – «все, что остается», «отдать/подарить», «выбросить». Проходите по каждой комнате и распределяйте вещи. Правило 12 месяцев: если вещь не использовалась более года, скорее всего, она не нужна.

если вещь не использовалась более года, скорее всего, она не нужна. Вертикальное хранение: упорядочите шкафы и ящики, чтобы было проще видеть и доставать вещи.

упорядочите шкафы и ящики, чтобы было проще видеть и доставать вещи. Минимизация на кухне: оставьте только необходимые инструменты и посуду, чтобы рабочие поверхности были свободными для приготовления праздничных блюд.

Чистка холодильника Холодильник – центр хранения продуктов. Чистка перед праздником помогает избежать неприятных запахов и сохраняет свежесть продуктов дольше. Разберите содержимое и проверьте сроки годности. Переберите продукты, удалите просроченные и перенесите нужное на видные места.

Переберите продукты, удалите просроченные и перенесите нужное на видные места. Очистите полки и ящики. Используйте мягкую губку и теплую воду с нейтральным средством, чтобы поверхности оставались чистыми и безопасными для хранения продуктов.

Используйте мягкую губку и теплую воду с нейтральным средством, чтобы поверхности оставались чистыми и безопасными для хранения продуктов. Протрите дверные уплотнители и внутренние стенки. Это помогает сохранить герметичность и свежесть внутри холодильника.

Это помогает сохранить герметичность и свежесть внутри холодильника. Организуйте пространство с помощью контейнеров или корзин. Так продукты легко находить, а порядок поддерживать проще. Когда порядок восстановлен, готовка становится проще, а дом – уютнее. Сделать процесс еще комфортнее поможет GC-V459QG6W LG InstaView™ – холодильник, который сочетает стиль и технологий для сохранения свежести продуктов. С помощью технологии LinearCooling™ минимизируются колебания температуры, продукты дольше остаются свежими, а их вкус – неизменным. DoorCooling+™ обеспечивает быстрый и равномерный поток холодного воздуха, поэтому даже при частом открытии дверцы температура внутри остается стабильной. А технология InstaView™ позволяет заглянуть внутрь, просто дважды постучав по стеклянной двери, экономя энергию и сохраняя оптимальный холод.

Чистка морозильной камеры Морозильная камера помогает заранее хранить заготовки, десерты и продукты, чтобы праздничная подготовка проходила легко и без спешки. Перед праздниками важно убедиться, что камера готова к использованию. Разморозьте камеру заранее. Сделайте это за несколько часов, чтобы удалить наледь и облегчить уборку.

Сделайте это за несколько часов, чтобы удалить наледь и облегчить уборку. Очистите полки и контейнеры. Используйте мягкую тряпку и теплую воду – это безопасно и эффективно.

Используйте мягкую тряпку и теплую воду – это безопасно и эффективно. Рассортируйте продукты. Разделите их по типу и частоте использования, чтобы быстро находить нужные ингредиенты.

Разделите их по типу и частоте использования, чтобы быстро находить нужные ингредиенты. Используйте прозрачные контейнеры. Это помогает видеть содержимое и поддерживать порядок. При выборе морозильной камеры обратите внимание на GC-B404FEQM LG Objet 324л – модель, которая сочетает функциональность и изысканный дизайн. Просторные выдвижные ящики и современная система поддержания низкой температуры снижают образование наледи, а большой объем камеры позволяет хранить заготовки, десерты и продукты без спешки. Эта модель оснащена поворотным лотком для льда и функцией быстрой заморозки, что делает хранение и подготовку продуктов еще удобнее.

Чистка микроволновой печи Микроволновка – незаменимый помощник для разогрева блюд и приготовления быстрых закусок. Чтобы она всегда оставалась чистой и безопасной для продуктов, воспользуйтесь простыми лайфхаками: Используйте пар или воду с лимоном. Это размягчает налет и облегчает очистку внутренних поверхностей.

Это размягчает налет и облегчает очистку внутренних поверхностей. Следите за контейнерами и крышками. Съемные элементы легко моются отдельно, что ускоряет процесс ухода. Особенно удобно, если микроволновка сочетает технологий, упрощающие уход и улучшение готовки. MS2535GISH LG NeoChef™ 25л оснащена Smart Inverter и мощностью 1000 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный подогрев и размораживание. Антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean™ делает уборку быстрой и удобной.

Создайте праздничные акценты Когда пространство освобождено, украшение дома превращается в приятное и вдохновляющее занятие. Елка, свечи и гирлянды легко создают уютную и праздничную атмосферу. Подготовьте плейлист с новогодней музыкой. Звуковое оформление помогает создать настроение и вовлечь всю семью в подготовку.

Звуковое оформление помогает создать настроение и вовлечь всю семью в подготовку. Добавьте ароматы праздника. Ароматические свечи или диффузоры с нотками цитруса, корицы или хвои делают атмосферу еще более волшебной.

Ароматические свечи или диффузоры с нотками цитруса, корицы или хвои делают атмосферу еще более волшебной. Настройте мягкое освещение. Гирлянды, лампы или подсветка создают теплый и уютный свет, подчеркивая декор и наполняя дом атмосферой праздника. Чистая техника и порядок в доме – залог приятной и организованной подготовки к празднику. С помощью современных решений LG хранение продуктов и организация кухни становятся легкими и приятными, превращая подготовку к Новому году в настоящее удовольствие.