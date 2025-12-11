Как подготовить дом к встрече Нового года

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Когда год подходит к концу, в доме появляется особое, почти невидимое настроение. Мы сами начинаем замедляться, подводим свои маленькие и большие итоги, раскладываем мысли и события по внутренним полочкам. Что-то тихо отпускаем, что-то берем с собой дальше. Планы на будущее в эти дни придумываются легче, а надежды становятся смелее – будто сама смена даты дает нам право на новое начало.
И пространство вокруг тоже хочется сделать частью этого ощущения. Немного больше воздуха, света и порядка – и домой будто возвращается спокойствие, в котором легче дышать и смотреть вперед.
Мы собрали несколько простых лайфхаков, которые помогут освежить дом и настроить его на новый цикл – без суеты, но с удовольствием и ощущением обновления.
Генеральная уборка и расхламление
- Метод «три коробки»: возьмите три коробки или пакета – «все, что остается», «отдать/подарить», «выбросить». Проходите по каждой комнате и распределяйте вещи.
- Правило 12 месяцев: если вещь не использовалась более года, скорее всего, она не нужна.
- Вертикальное хранение: упорядочите шкафы и ящики, чтобы было проще видеть и доставать вещи.
- Минимизация на кухне: оставьте только необходимые инструменты и посуду, чтобы рабочие поверхности были свободными для приготовления праздничных блюд.
Чистка холодильника
Холодильник – центр хранения продуктов. Чистка перед праздником помогает избежать неприятных запахов и сохраняет свежесть продуктов дольше.
- Разберите содержимое и проверьте сроки годности. Переберите продукты, удалите просроченные и перенесите нужное на видные места.
- Очистите полки и ящики. Используйте мягкую губку и теплую воду с нейтральным средством, чтобы поверхности оставались чистыми и безопасными для хранения продуктов.
- Протрите дверные уплотнители и внутренние стенки. Это помогает сохранить герметичность и свежесть внутри холодильника.
- Организуйте пространство с помощью контейнеров или корзин. Так продукты легко находить, а порядок поддерживать проще.
Когда порядок восстановлен, готовка становится проще, а дом – уютнее. Сделать процесс еще комфортнее поможет GC-V459QG6W LG InstaView™ – холодильник, который сочетает стиль и технологий для сохранения свежести продуктов. С помощью технологии LinearCooling™ минимизируются колебания температуры, продукты дольше остаются свежими, а их вкус – неизменным. DoorCooling+™ обеспечивает быстрый и равномерный поток холодного воздуха, поэтому даже при частом открытии дверцы температура внутри остается стабильной. А технология InstaView™ позволяет заглянуть внутрь, просто дважды постучав по стеклянной двери, экономя энергию и сохраняя оптимальный холод.
Чистка морозильной камеры
Морозильная камера помогает заранее хранить заготовки, десерты и продукты, чтобы праздничная подготовка проходила легко и без спешки. Перед праздниками важно убедиться, что камера готова к использованию.
- Разморозьте камеру заранее. Сделайте это за несколько часов, чтобы удалить наледь и облегчить уборку.
- Очистите полки и контейнеры. Используйте мягкую тряпку и теплую воду – это безопасно и эффективно.
- Рассортируйте продукты. Разделите их по типу и частоте использования, чтобы быстро находить нужные ингредиенты.
- Используйте прозрачные контейнеры. Это помогает видеть содержимое и поддерживать порядок.
При выборе морозильной камеры обратите внимание на GC-B404FEQM LG Objet 324л – модель, которая сочетает функциональность и изысканный дизайн. Просторные выдвижные ящики и современная система поддержания низкой температуры снижают образование наледи, а большой объем камеры позволяет хранить заготовки, десерты и продукты без спешки. Эта модель оснащена поворотным лотком для льда и функцией быстрой заморозки, что делает хранение и подготовку продуктов еще удобнее.
Чистка микроволновой печи
Микроволновка – незаменимый помощник для разогрева блюд и приготовления быстрых закусок. Чтобы она всегда оставалась чистой и безопасной для продуктов, воспользуйтесь простыми лайфхаками:
- Используйте пар или воду с лимоном. Это размягчает налет и облегчает очистку внутренних поверхностей.
- Следите за контейнерами и крышками. Съемные элементы легко моются отдельно, что ускоряет процесс ухода.
Особенно удобно, если микроволновка сочетает технологий, упрощающие уход и улучшение готовки. MS2535GISH LG NeoChef™ 25л оснащена Smart Inverter и мощностью 1000 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный подогрев и размораживание. Антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean™ делает уборку быстрой и удобной.
Создайте праздничные акценты
Когда пространство освобождено, украшение дома превращается в приятное и вдохновляющее занятие. Елка, свечи и гирлянды легко создают уютную и праздничную атмосферу.
- Подготовьте плейлист с новогодней музыкой. Звуковое оформление помогает создать настроение и вовлечь всю семью в подготовку.
- Добавьте ароматы праздника. Ароматические свечи или диффузоры с нотками цитруса, корицы или хвои делают атмосферу еще более волшебной.
- Настройте мягкое освещение. Гирлянды, лампы или подсветка создают теплый и уютный свет, подчеркивая декор и наполняя дом атмосферой праздника.
Чистая техника и порядок в доме – залог приятной и организованной подготовки к празднику. С помощью современных решений LG хранение продуктов и организация кухни становятся легкими и приятными, превращая подготовку к Новому году в настоящее удовольствие.
