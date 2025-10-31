Советы по уходу за холодильником

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Регулярный уход за холодильником – ключ к поддержанию гигиены, экономии электроэнергии и стабильной работе техники в течение многих лет. Современные модели, такие как LG GC-X24FFCBB, оснащены технологиями, которые помогают поддерживать чистоту и оптимальные условия хранения практически без усилий. В данной статье делимся простыми рекомендациями, которые помогут сохранить функциональность устройства на высоком уровне и обеспечить долгую свежесть продуктов.
Поддерживайте чистоту внутри и снаружи
Регулярная уборка предотвращает появление неприятных запахов и скопление загрязнений. Важно протирать полки, ящики и дверные ручки мягкой влажной тканью, уделяя внимание резиновым уплотнителям, где может скапливаться влага и пыль.
Благодаря технологии Door-in-Door™, доступ к часто используемым продуктам осуществляется через дополнительную секцию на дверце. Это помогает реже открывать основное отделение, поддерживая стабильную температуру и предотвращая образование конденсата.
Следите за температурным режимом
Оптимальные настройки температуры – важное условие для правильного хранения продуктов. Рекомендуется поддерживать +1…+4 °C в холодильной камере и около −18 °C в морозильном отделении.
Система LinearCooling™ обеспечивает равномерное распределение холода по всему пространству камеры, предотвращая температурные колебания. Дополнительная технология DoorCooling+™ направляет поток холодного воздуха к дверным полкам, что сохраняет свежесть продуктов даже при частом открывании.
Используйте систему фильтрации и вентиляции
Чистый воздух внутри холодильника напрямую влияет на срок хранения продуктов. В модели LG GC-X24FFCBB установлена система Hygiene FRESH+™, которая устраняет бактерии и удаляет неприятные запахи. Фильтр не требует сложного обслуживания, достаточно периодически проверять его состояние, чтобы поддерживать максимальную эффективность.
Организуйте пространство для удобного ухода
Правильное хранение продуктов помогает сохранить порядок и облегчает регулярную чистку. Использование контейнеров и четкое зонирование полок предотвращает загрязнение внутренних поверхностей.
Секция Door-in-Door™ идеально подходит для размещения напитков, соусов и других часто используемых продуктов. Это решение экономит пространство и помогает поддерживать стабильную температуру в основной камере.
Холодильник LG GC-X24FFCBB сочетает передовые технологии и продуманный дизайн, что упрощает уход и повышает удобство использования. Регулярное соблюдение простых правил, внимательное отношение к фильтрации и температурному режиму обеспечат длительную бесперебойную работу устройства, свежесть продуктов и комфорт в повседневной жизни.
