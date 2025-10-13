Уход за верхней одеждой с LG Styler

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Верхняя одежда – пальто, пуховики, плащи и куртки – занимает особое место в гардеробе любого жителя страны с резко-континентальным климатом, где в холодное время года без теплых вещей не обойтись. Эти вещи служат нам каждый день, защищают от холода и ветра, а значит, требуют особого ухода. Только как сохранить их свежесть и внешний вид без постоянных походов в химчистку? Решение предлагает LG Styler S5BB – инновационный шкаф для ухода за одеждой.
Почему верхняя одежда требует особого ухода
- Натуральная шерсть и кашемир могут потерять форму при неправильной стирке.
- Пуховики и куртки впитывают запахи быстрее, чем кажется.
- Тканевые пальто и плащи собирают пыль и грязь, особенно в межсезонье.
Традиционная стирка не всегда подходит, а чистка в химчистке затратна и не всегда возможна для материалов, из которых сделана верхняя одежда.
LG Styler S5BB: забота о вещах на повседневной основе
LG Styler S5BB создан специально для деликатного ухода за одеждой в домашних условиях. Он работает с помощью технологии TrueSteam™, которая использует горячий пар, состоящий только из воды, для освежения тканей и удаления запахов.
Что особенно важно для верхней одежды:
- Освежает и разглаживает – пальто и куртки выглядят аккуратнее без необходимости использовать утюг.
- Удаляет запахи после поездок в транспорте или посещения ресторанов.
- Дезинфицирует – пар уничтожает до 99,9% бактерий и аллергенов1, что особенно полезно для сезонных вещей.
- Бережно сушит – можно аккуратно высушить влажную верхнюю одежду после дождя или снега.
Простые сценарии использования
- После рабочего дня повесьте пальто в LG Styler, чтобы утром оно было свежим и готовым к новому дню.
- Придайте одежде приятный аромат благодаря ароматизированным салфеткам, которые идут в комплекте. Либо используйте следующий лайфхак, чтобы придать вещам запах своих любимых духов: в отсек с ароматизированной салфеткой положите салфетку, смоченную парой капель любимого парфюма.
- Осенью и зимой используйте для пуховиков и курток – пар убирает запах сырости и уличной пыли.
- Перед хранением на межсезонье обработайте вещи в Styler, чтобы убрать пыль и аллергены.
Стиль и практичность для дома
Модель S5BB выполнена в минималистичном дизайне в универсальном цвете, который органично впишется в прихожую, спальню или гардеробную. Он не требует сложного ухода и станет частью вашего ежедневного ритуала заботы о вещах.
Уход за верхней одеждой перестает быть сложной задачей, когда под рукой есть умные решения. LG Styler S5BB помогает бережно освежать, сушить и продлевать жизнь пальто, курток и пуховиков. Это не просто техника, а настоящий помощник, который заботится о вашем гардеробе и экономит время.
Приобретайте заботливую бытовую технику от LG в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку2 некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.
1 Одобрено BAF (Британским фондом по борьбе с аллергией) за снижение воздействия живых клещей домашней пыли и бактерий (E. coli и S. aureus). Протестировано Intertek, убивает до 99,9% бактерий (E. coli, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при использовании санитарно-нормальной программы.
2 Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе "Часто задаваемые вопросы" на сайте интернет-магазина LG.kz.