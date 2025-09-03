Обновление завершено: LG ThinQ UP развивается вместе с вами – и благодаря вам

LG постоянно работает над тем, чтобы сделать повседневную жизнь более удобной, комфортной и доступной. В основе этих усилий лежит LG ThinQ, наша платформа на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая соединяет и контролирует умные приборы, используя новейшие технологии в сфере ИИ и Интернета вещей (IoT – Internet of Things). Благодаря приложению ThinQ управлять домашней техникой и модернизировать ее стало проще простого – все с вашего смартфона, где бы вы ни находились.

ThinQ – это персонализированный подход. Он изучает, как вы используете бытовую технику, и адаптируется к вашему образу жизни, помогая вам наслаждаться более гармоничным и «умным» домом. Технология ThinQ, интегрированная в линейки бытовой техники LG по всему миру, сделала большой шаг вперед с появлением ThinQ UP – сервиса, призванного продлить работу вашей техники еще долгое время после того, как вы принесете ее домой.

Революционный подход к обновлениям Выпущенный в 2022 году, ThinQ UP стал одним из первых в мире по-настоящему модернизируемых решений для дома. Это означает, что вы можете добавлять новые функции к существующим продуктам LG, просто загружая обновления через приложение ThinQ. Будь то повышение производительности, решение небольшой проблемы или удовлетворение новой потребности, ThinQ UP позволяет легко настраивать вашу бытовую технику по мере изменений вашей жизни.

Впечатляющие результаты роста ThinQ UP теперь доступен в большем количестве категорий продуктов и расширил свое присутствие по всему миру. В Северной Америке расширение в этом году привело к увеличению продаж на 150 процентов по сравнению с 2024 годом. Во всем мире функции ThinQ UP были загружены более 20 миллионов раз, а количество устройств, подключенных к приложению ThinQ, выросло примерно на 40 процентов, что свидетельствует о том, насколько популярной стала эта инновация. 150% Рост продаж в Северной Америке 20M+ Загрузок функций ThinQ UP 40% Рост подключенных устройств

Инновации, созданные вами Что действительно отличает ThinQ UP, так это то, как его формируете вы, наши клиенты. С помощью функции «Поделитесь своими идеями» в приложении, пользователи могут предложить новые идеи по обновлению. На данный момент мы рассмотрели более 30 000 предложений, и более 100 из них стали реальными загружаемыми функциями.

Примеры практических решений Одним из примеров является функция «Вкл./Выкл. приветственной подсветки», которая позволяет управлять подсветкой дверцы холодильника – ответ пользователям, которые посчитали автоматическую подсветку слишком яркой ночью или ненужной днем. ThinQ UP также адаптируется к местным потребностям. Например, в США функция «Автоматическая синхронизация времени» для духовок автоматически переводит часы на летнее время – простое изменение, но более 57% пользователей ThinQ в США уже скачали и оценили его.

Планы глобального расширения В перспективе LG планирует вывести ThinQ UP на новые рынки, начав с Европы и далее в Азию и Латинскую Америку. Цель проста: сделать более интеллектуальную и персонализированную жизнь доступной большему числу домов по всему миру.