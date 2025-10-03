Всемирный день улыбки с LG: 10 фильмов для хорошего настроения

Каждый год в первую пятницу октября мир отмечает Всемирный день улыбки – праздник, который напоминает нам о простых радостях жизни. В этот день хочется делиться теплом, проводить время с близкими и, конечно же, находить поводы улыбаться чаще. Идея праздника отлично перекликается с философией LG – Life's Good («Жизнь хороша»). Техника бренда создается для того, чтобы заботиться о комфорте и напоминать нам, что поводов для радости в повседневной жизни гораздо больше, чем кажется. Ведь жизнь прекрасна в мелочах: в улыбке ребенка, в теплом вечере дома или в фильме, который поднимает настроение.

Чтобы отметить Всемирный день улыбки, мы собрали подборку фильмов, которые способны зарядить позитивом и подарить несколько часов искреннего смеха и удовольствия.