Всемирный день улыбки с LG: 10 фильмов для хорошего настроения

Каждый год в первую пятницу октября мир отмечает Всемирный день улыбки – праздник, который напоминает нам о простых радостях жизни. В этот день хочется делиться теплом, проводить время с близкими и, конечно же, находить поводы улыбаться чаще. Идея праздника отлично перекликается с философией LG – Life's Good («Жизнь хороша»). Техника бренда создается для того, чтобы заботиться о комфорте и напоминать нам, что поводов для радости в повседневной жизни гораздо больше, чем кажется. Ведь жизнь прекрасна в мелочах: в улыбке ребенка, в теплом вечере дома или в фильме, который поднимает настроение.
Чтобы отметить Всемирный день улыбки, мы собрали подборку фильмов, которые способны зарядить позитивом и подарить несколько часов искреннего смеха и удовольствия.
10 фильмов для хорошего настроения
- «1+1» (2011) – история дружбы, которая ломает стереотипы.
- «Поймай меня, если сможешь» (2002) – динамичная и остроумная биография юного преступника, чья очаровательная улыбка не оставит никого равнодушным.
- «Круэлла» (2021) – стильная, яркая и ироничная лента о тонкостях судьбы.
- «Стажер» (2015) – фильм с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй о дружбе, поддержке и второй молодости.
- «Mamma Mia!» (2008) – солнечный мюзикл с песнями ABBA.
- «Король Лев» (1994) – мультфильм, который трогает сердца поколений.
- «Вверх» (2009) – приключения, в которых много тепла и эмоций.
- «Амели» (2001) – магия маленьких радостей жизни.
- «День сурка» (1993) – классика о повторяющемся дне и поиске счастья в мелочах.
- «Ла-Ла Ленд» (2016) – музыка, любовь и мечты, от которых невозможно не улыбнуться.
Как создать атмосферу настоящего праздника
Представьте: вы с близкими собираетесь вечером дома, чтобы вместе посмотреть добрый фильм. Смех, уют и улыбки становятся центром этого вечера. Для такого опыта важно позаботиться об атмосфере, включая качественное изображение. Именно поэтому стоит выбрать для просмотра современный телевизор, такой как LG OLED65G5RLA. Его яркие цвета и глубокий контраст помогают в полной мере прочувствовать эмоции на экране – от самых трогательных сцен до смешных и воздушных моментов.
Life's Good – напоминание каждый день
Философия LG «Жизнь хороша» перекликается с идеей Всемирного дня улыбки: замечать светлое в повседневности, ценить простые радости и делиться ими с другими. Улыбка, фильм в кругу семьи или вечер, проведенный с друзьями – именно такие моменты делают жизнь действительно хорошей.
Приобретайте новые телевизоры от LG в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты.
[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе "Часто задаваемые вопросы" на сайте интернет-магазина LG.kz.