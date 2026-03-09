We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Сложно представить себе наступление весеннего обновления и светлый праздник Наурыз без пиалы наваристого, ароматного көже – нашего главного символа изобилия, щедрого гостеприимства и семейного благополучия. Сегодня бережное отношение к гастрономическому наследию обретает новую форму: мы научились виртуозно объединять вековые рецепты с высокими технологиями, чтобы готовить праздничные блюда быстро и с удовольствием.
В динамичном ритме современной жизни настоящей находкой для хозяек становится микроволновая печь LG NeoChef™ MH6565DIS. Эта стильная помощница словно стирает границы между прошлым и будущим. Она позволяет воссоздать тот самый, аутентичный вкус любимого блюда с минимальными усилиями, превращая кулинарную рутину в чистый творческий процесс.
Секрет кроется в умных инновациях. LG NeoChef™ MH6565DIS не просто разогревает или варит – она бережно сохраняет всю пользу и богатство вкуса каждого ингредиента. Технология I Wave и продуманные автоматические программы от LG гарантируют безупречно равномерное приготовление. А благодаря ювелирно точной настройке мощности и времени, ваш көже приобретет идеальную нежную текстуру и тот самый глубокий, согревающий аромат, знакомый с детства.
Радовать близких традиционными блюдами еще никогда не было так легко и комфортно!
Ингредиенты и подготовка
Для классического Наурыз-көже вам понадобятся:
- 1 кг отварного мяса (желательно конина);
- Қазы и қарта;
- 100 г пшеницы;
- 100 г риса;
- 100 г перловки;
- 100 г тары;
- Соль по вкусу;
- 1,5 л бульона;
- 0,5 л айрана.
Пошаговый рецепт
Подготовка бульона:
В микроволновой печи в стеклянную емкость залейте бульон. Сначала добавьте пшеницу и готовьте 5 минут, затем перловку и рис, еще через 5 минут добавьте тары. Соль добавляйте по вкусу.
Объединение ингредиентов:
Когда крупы полностью приготовятся, дайте содержимому ёмкости немного остыть. Добавьте нарезанное готовое мясо с қазы и қарта в бульон и залейте айраном, тщательно перемешивая. Вместо айрана можно использовать жидкий құрт. Для вкуса можно добавить изюм.
Финальная подача:
Перелейте готовое Наурыз-көже в праздничную посуду, украсьте зеленью. Микроволновая печь LG NeoChef™ MH6565DIS с функцией поддержания тепла сохранит оптимальную температуру до подачи на стол.
Использование микроволновой печи LG упрощает процесс, экономит время и сохраняет все полезные свойства ингредиентов. Технология равномерного прогрева, автоматические программы и легкая очистка внутренней камеры делают готовку приятной и без лишних хлопот. Теперь Наурыз-көже можно готовить быстро и удобно, сохраняя насыщенный вкус, идеальную текстуру и верность традициям.
