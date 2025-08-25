Не банальные подарки для парня на день рождения

Как превратить обычный день рождения в событие, о котором он будет вспоминать еще год? Все просто – выбрать подарок, который зацепит именно его. Не дежурная безделушка, а что-то, что удивит, порадует и, возможно, исполнит маленькую мечту. Если вы ищете идеи подарков для парня на день рождения, вот несколько вариантов, которые точно не будут пылиться на полке.

Предмет с историей Винтажные наручные часы, постер любимой группы из 90-х или лимитированная виниловая пластинка – все, что имеет душу и прошлое, добавляет глубины подарку.

Подписка, которая радует круглый год Это может быть онлайн-курс, стриминговый сервис, гейминг-платформа или даже коробка с новыми сортами кофе каждый месяц. Такой подарок живет дольше, чем один день рождения.

Музыка, которая всегда рядом Если ваш парень любит музыку, активный отдых на природе или просто качественный звук – колонка из серии LG xboom от will.i.am может стать подарком, который будет радовать его каждый день.

Что объединяет колонки xboom от will.i.am Фирменное звучание от will.i.am : девятикратный обладатель Grammy и лидер группы Black Eyed Peas лично курировал саунд каждой модели, включая даже системные звуки включения и регулировки громкости.

AI-звук и калибровка : встроенный искусственный интеллект подстраивает звучание под размер комнаты и жанр музыки – от классики до рока.

AI Lighting : световые эффекты синхронизируются с ритмом, создавая атмосферу вечеринки или концерта.

Автономность: каждая модель работает от аккумулятора многие часы, чтобы музыка всегда была рядом.

LG xboom Grab – для тех, кто всегда в движении Компактная и прочная колонка, которая помещается в подстаканник автомобиля или легко крепится к рюкзаку. До 20 часов работы

Устойчива к путешествиям и активному образу жизни

Лучший выбор для тех, кто ценит свободу и мобильность LG xboom Bounce – энергия вечеринок Мощная портативная акустика для дома и вечеринок. До 30 часов автономной работы

Два 20-мм твитера создают широкую стереосцену

Наполняет комнату басом и светом, превращая ее в мини-клуб LG xboom Stage 301 – когда каждый вечер превращается в концерт Колонка с поддержкой микрофона, которая превращает любое место в концертную площадку. 6,5-дюймовый сабвуфер + 2,5-дюймовый мидбас для мощного вокала и баса

До 12 часов работы + сменный аккумулятор[1]

Идеальна для караоке, живых выступлений и выступлений на свежем воздухе