Не банальные подарки для парня на день рождения

Как превратить обычный день рождения в событие, о котором он будет вспоминать еще год? Все просто – выбрать подарок, который зацепит именно его. Не дежурная безделушка, а что-то, что удивит, порадует и, возможно, исполнит маленькую мечту. Если вы ищете идеи подарков для парня на день рождения, вот несколько вариантов, которые точно не будут пылиться на полке.
Предмет с историей
Винтажные наручные часы, постер любимой группы из 90-х или лимитированная виниловая пластинка – все, что имеет душу и прошлое, добавляет глубины подарку.
Подписка, которая радует круглый год
Это может быть онлайн-курс, стриминговый сервис, гейминг-платформа или даже коробка с новыми сортами кофе каждый месяц. Такой подарок живет дольше, чем один день рождения.
Музыка, которая всегда рядом
Если ваш парень любит музыку, активный отдых на природе или просто качественный звук – колонка из серии LG xboom от will.i.am может стать подарком, который будет радовать его каждый день.
Что объединяет колонки xboom от will.i.am
- Фирменное звучание от will.i.am: девятикратный обладатель Grammy и лидер группы Black Eyed Peas лично курировал саунд каждой модели, включая даже системные звуки включения и регулировки громкости.
- AI-звук и калибровка: встроенный искусственный интеллект подстраивает звучание под размер комнаты и жанр музыки – от классики до рока.
- AI Lighting: световые эффекты синхронизируются с ритмом, создавая атмосферу вечеринки или концерта.
- Автономность: каждая модель работает от аккумулятора многие часы, чтобы музыка всегда была рядом.
LG xboom Grab – для тех, кто всегда в движении
Компактная и прочная колонка, которая помещается в подстаканник автомобиля или легко крепится к рюкзаку.
- До 20 часов работы
- Устойчива к путешествиям и активному образу жизни
- Лучший выбор для тех, кто ценит свободу и мобильность
LG xboom Bounce – энергия вечеринок
Мощная портативная акустика для дома и вечеринок.
- До 30 часов автономной работы
- Два 20-мм твитера создают широкую стереосцену
- Наполняет комнату басом и светом, превращая ее в мини-клуб
LG xboom Stage 301 – когда каждый вечер превращается в концерт
Колонка с поддержкой микрофона, которая превращает любое место в концертную площадку.
- 6,5-дюймовый сабвуфер + 2,5-дюймовый мидбас для мощного вокала и баса
- До 12 часов работы + сменный аккумулятор[1]
- Идеальна для караоке, живых выступлений и выступлений на свежем воздухе
Приобрести колонки LG xboom можно в официальном интернет-магазине LG.kz – здесь вас ждут последние модели, передовые технологии и удобная доставка прямо до двери. А если присоединиться к клубу LG, вы получите приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2% и бесплатную доставку. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты.
[1] Дополнительные батареи продаются отдельно.