Подборка популярных корейских сериалов 2025 года

Корейские сериалы – это уже давно не нишевое увлечение, а полноценное культурное явление. В 2025 году поток новинок не ослабевает: популярные платформы продолжают выпускать проекты, которые завоевывают внимание зрителей по всему миру. В этой подборке мы собрали самые обсуждаемые дорамы, которые уже вышли или выйдут в ближайшее время. А смотреть их особенно приятно на телевизоре LG OLED77C5RLA, который раскрывает все визуальные нюансы и усиливает эмоции от просмотра.
Когда жизнь дает тебе мандарины
Жанр: драма, романтика
Синопсис: Действие дорамы разворачивается на острове Чеджу в 1950-х годах. Это история простых людей, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают с надеждой встречать каждый новый день. Название сериала – отсылка к пословице о том, как важно сохранять оптимизм даже в непростых ситуациях, а мандарины символизируют сам остров и его дух. «Мандарины» уже успели завоевать признание зрителей в Корее и за ее пределами, став одним из самых теплых и трогательных проектов последних лет.
Учебная группа
Жанр: школьная драма, боевик, комедия
Синопсис: «Учебная группа» – это история Юн Га-мина, обычного школьника, который мечтал просто учиться и поступить в университет, однако неожиданно стал мастером боевых искусств. Тренировки помогли ему обрести уверенность и силу, а в новой школе он создает учебную группу, где помогает другим ребятам сосредоточиться на знаниях – и защищает их от хулиганов. Сериал цепляет зрителей зрелищными боевыми сценами с впечатляющей хореографией и визуальным стилем, вдохновленным одноименным вебтуном. В центре – история о дружбе, поддержке и силе духа.
Травматологический центр: герои по вызову
Жанр: драма, медицинский
Синопсис: Этот корейский медицинский сериал основан на веб-романе, написанном практикующим отоларингологом Хан Сан И, и поднимает важные вопросы современной системы здравоохранения в Южной Корее. Главный герой – талантливый травматолог Пэк Кан-хек, который руководит командой врачей в университетской клинике. Его профессионализм сочетается с жестким характером: опыт работы в зонах боевых действий научил его быстро принимать решения, от которых зависят человеческие жизни.
Под прикрытием в старшей школе
Жанр: комедия, боевик, детектив
Синопсис: В дораме «Под прикрытием в старшей школе» агент Чон Хэ-сон внедряется в элитную школу под видом старшеклассника. Его цель – найти легендарное золото императора Годжона, якобы спрятанное в здании школы. Героя поддерживает обаятельная учительница О Су-а, и вместе с командой он разгадывает тайны, попадая в самые нелепые и опасные ситуации. Сюжет сочетает приключения, юмор и легкую иронию, однако за всем этим скрываются и серьезные темы – школьное насилие, классовое неравенство, давление со стороны родителей.
Остров сокровищ
Жанр: триллер
Синопсис: Сон Дон-джу – амбициозный сотрудник крупной корпорации, обладающий выдающейся памятью и безупречной репутацией. Однако за внешней преданностью скрываются куда более смелые планы: Дон-джу решает украсть два триллиона вон, взломав корпоративные счета, и теряет память после покушения – вернувшись к жизни он не понимает, кто он и почему его кто-то преследует. Потеря огромной суммы денег запускает опасную игру, в которой на кону стоят жизни, власть и тайны прошлого.
Закон и город
Жанр: мелодрама
Синопсис: Ан Джу-хен – один из лучших адвокатов в Сеуле, известный своей сдержанностью, рациональностью и вниманием к деталям. Он не гонится за деньгами или славой – его по-настоящему увлекает стройная логика закона и сама суть судебных разбирательств. Привычный ритм нарушает появление стажерки Кан Хи-джи – студентки юридического факультета, которая верит, что закон существует прежде всего для того, чтобы защищать людей и восстанавливать справедливость. Ее энтузиазм и эмоциональный подход сначала раздражают Джу-хена, однако постепенно он начинает переосмысливать собственные взгляды – и в профессиональном, и в личном плане. Сериал основан на реальных судебных делах, адаптированных действующим юристом Ли Сын-хеном. Каждая серия – это новое дело и возможность увидеть, как устроен правовой мир Южной Кореи изнутри.
Неизвестный Сеул
Жанр: драма, романтика
Синопсис: Сюжет разворачивается вокруг двух сестер-близнецов, чьи жизни кардинально различаются. Ю Ми Джи – бывшая спортсменка, привыкшая к свободе и импровизации, в то время как Ю Ми Рэ – целеустремленная карьеристка, работающая в государственной структуре и следящая за каждым шагом. Решив на время поменяться жизнями, они запускают цепочку событий, полных недоразумений, забавных ситуаций и неожиданных открытий. Дополнительную интригу добавляет Ли Хо Су – обаятельный юрист с идеальной внешностью, за которой скрывается непростое прошлое. Этот сериал затрагивает важные темы – от самоопределения до силы семейных уз и поиска истинного пути в жизни.
