Подборка популярных корейских сериалов 2025 года

Корейские сериалы – это уже давно не нишевое увлечение, а полноценное культурное явление. В 2025 году поток новинок не ослабевает: популярные платформы продолжают выпускать проекты, которые завоевывают внимание зрителей по всему миру. В этой подборке мы собрали самые обсуждаемые дорамы, которые уже вышли или выйдут в ближайшее время. А смотреть их особенно приятно на телевизоре LG OLED77C5RLA, который раскрывает все визуальные нюансы и усиливает эмоции от просмотра.

Когда жизнь дает тебе мандарины

Жанр: драма, романтика

Синопсис: Действие дорамы разворачивается на острове Чеджу в 1950-х годах. Это история простых людей, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают с надеждой встречать каждый новый день. Название сериала – отсылка к пословице о том, как важно сохранять оптимизм даже в непростых ситуациях, а мандарины символизируют сам остров и его дух. «Мандарины» уже успели завоевать признание зрителей в Корее и за ее пределами, став одним из самых теплых и трогательных проектов последних лет.

Учебная группа

Жанр: школьная драма, боевик, комедия

Синопсис: «Учебная группа» – это история Юн Га-мина, обычного школьника, который мечтал просто учиться и поступить в университет, однако неожиданно стал мастером боевых искусств. Тренировки помогли ему обрести уверенность и силу, а в новой школе он создает учебную группу, где помогает другим ребятам сосредоточиться на знаниях – и защищает их от хулиганов. Сериал цепляет зрителей зрелищными боевыми сценами с впечатляющей хореографией и визуальным стилем, вдохновленным одноименным вебтуном. В центре – история о дружбе, поддержке и силе духа.

Травматологический центр: герои по вызову

Жанр: драма, медицинский

Синопсис: Этот корейский медицинский сериал основан на веб-романе, написанном практикующим отоларингологом Хан Сан И, и поднимает важные вопросы современной системы здравоохранения в Южной Корее. Главный герой – талантливый травматолог Пэк Кан-хек, который руководит командой врачей в университетской клинике. Его профессионализм сочетается с жестким характером: опыт работы в зонах боевых действий научил его быстро принимать решения, от которых зависят человеческие жизни.

Под прикрытием в старшей школе

Жанр: комедия, боевик, детектив

Синопсис: В дораме «Под прикрытием в старшей школе» агент Чон Хэ-сон внедряется в элитную школу под видом старшеклассника. Его цель – найти легендарное золото императора Годжона, якобы спрятанное в здании школы. Героя поддерживает обаятельная учительница О Су-а, и вместе с командой он разгадывает тайны, попадая в самые нелепые и опасные ситуации. Сюжет сочетает приключения, юмор и легкую иронию, однако за всем этим скрываются и серьезные темы – школьное насилие, классовое неравенство, давление со стороны родителей.

Остров сокровищ

Жанр: триллер

Синопсис: Сон Дон-джу – амбициозный сотрудник крупной корпорации, обладающий выдающейся памятью и безупречной репутацией. Однако за внешней преданностью скрываются куда более смелые планы: Дон-джу решает украсть два триллиона вон, взломав корпоративные счета, и теряет память после покушения – вернувшись к жизни он не понимает, кто он и почему его кто-то преследует. Потеря огромной суммы денег запускает опасную игру, в которой на кону стоят жизни, власть и тайны прошлого.

Закон и город

Жанр: мелодрама

Синопсис: Ан Джу-хен – один из лучших адвокатов в Сеуле, известный своей сдержанностью, рациональностью и вниманием к деталям. Он не гонится за деньгами или славой – его по-настоящему увлекает стройная логика закона и сама суть судебных разбирательств. Привычный ритм нарушает появление стажерки Кан Хи-джи – студентки юридического факультета, которая верит, что закон существует прежде всего для того, чтобы защищать людей и восстанавливать справедливость. Ее энтузиазм и эмоциональный подход сначала раздражают Джу-хена, однако постепенно он начинает переосмысливать собственные взгляды – и в профессиональном, и в личном плане. Сериал основан на реальных судебных делах, адаптированных действующим юристом Ли Сын-хеном. Каждая серия – это новое дело и возможность увидеть, как устроен правовой мир Южной Кореи изнутри.

Неизвестный Сеул

Жанр: драма, романтика

Синопсис: Сюжет разворачивается вокруг двух сестер-близнецов, чьи жизни кардинально различаются. Ю Ми Джи – бывшая спортсменка, привыкшая к свободе и импровизации, в то время как Ю Ми Рэ – целеустремленная карьеристка, работающая в государственной структуре и следящая за каждым шагом. Решив на время поменяться жизнями, они запускают цепочку событий, полных недоразумений, забавных ситуаций и неожиданных открытий. Дополнительную интригу добавляет Ли Хо Су – обаятельный юрист с идеальной внешностью, за которой скрывается непростое прошлое. Этот сериал затрагивает важные темы – от самоопределения до силы семейных уз и поиска истинного пути в жизни.

Почему смотреть дорамы лучше всего на LG OLED77C5RLA

Для сериалов, в которых важны эмоции, выразительность лиц, цветовая атмосфера и звуковое сопровождение, очень важно качество изображения и звука. LG OLED77C5RLA – отличный экран для просмотра дорам:

Благодаря процессору alpha 9 Gen8 и распознаванию лиц, на экране обеспечивается визуальное качество 4K, а также четко воспроизводятся выражения лица героев, что особенно важно в ключевых моментах каждого эпизода;

Технология Brightness Booster делает картинку более яркой и насыщенной, особенно в солнечных или светлых сценах;

Dolby Vision передает сложные градиенты и кинематографическую палитру;

Искусственный интеллект усиливает звук: речь, музыка, шорохи и шаги – все адаптируется под жанр сериала;

Размер 77 дюймов и безупречный дизайн делают его настоящим центром домашнего кинотеатра.

Погрузитесь в мир корейских сериалов 2025 года на телевизоре, который делает просмотр настоящим событием. LG OLED77C5RLA – это не просто техника, это портал в яркие истории и сильные эмоции.

Приобретайте новые телевизоры OLED в интернет-магазине LG.kz , который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.

[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.

[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.