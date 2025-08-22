Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Удобная постирочная зона: советы для планировки

22/08/2025
Постирочная – это не просто уголок для стирки, а полноценная рабочая зона, где все должно быть удобно, эргономично и красиво. От грамотной планировки здесь зависит как ваш комфорт, так и то, сколько времени и сил вы будете тратить на уход за вещами.

Как расположить технику: подбираем оптимальную конфигурацию

Есть несколько популярных и удобных способов разместить стиральную и сушильную машины:

В колонну (вертикальное расположение) Отлично подходит для небольших помещений. Например, внизу – стиральная машина LG TW4V5ES0W, сверху – сушильная машина LG DC90V9V9WN. Такое размещение экономит место и позволяет эффективно использовать вертикальное пространство.
Бок о бок (горизонтальное расположение) Подходит для просторных постирочных. Техника устанавливается рядом, а сверху можно сделать длинную столешницу – удобную поверхность для складывания белья, глажки или хранения аксессуаров.
Встроенные ниши Стиральную и сушильную машины можно встроить в мебельный модуль на кухне, в ванной или даже в коридоре. Дверцы шкафа скроют технику, а внутри останется место для полок и корзин.
Раздельное расположение Если в доме есть два подходящих места, можно поставить стиральную машину, например, в ванной, а сушильную – в кладовой или на утепленной лоджии. Это решение помогает лучше распределить нагрузку на пространство и электросеть.


Рациональное хранение: все под рукой, при этом не на виду

Хорошая постирочная зона – это не только техника, это еще и место для хранения:

  • Навесные шкафы для бытовой химии и аксессуаров
  • Выдвижные корзины для сортировки белья по цветам или типу ткани
  • Крючки и рейлинги для мешков под деликатные вещи

Технологии для заботы о вещах и экономии времени

Техника LG помогает сделать процесс стирки и сушки более эффективным:

  • LG TW4V5ES0W с технологией AI DD™ автоматически подбирает режим ухода за тканями и стирает быстрее. А технология LG Steam™ удаляет до 99,9% аллергенов[1], таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.
  • LG DC90V9V9WN с Dual Inverter Heat Pump™ сушит при низких температурах, сохраняя мягкость тканей и предотвращая их усадку.
  • Функция Smart Pairing™ передает параметры стирки напрямую в сушильную машину через Wi-Fi, подбирая подходящий режим без вашего участия.

Умные технологии LG

Искусственный интеллект, беспроводная синхронизация и бережная сушка – все для максимального комфорта и заботы о ваших вещах.

Освещение и рабочая поверхность

Даже в маленьком помещении важно предусмотреть яркий свет – так вы избежите ошибок при сортировке и уходе за вещами. Если позволяет место, установите столешницу для раскладывания белья, а под ней разместите выдвижные корзины или контейнеры для хранения.

Советы для максимального удобства

  • Используйте телескопическую сушилку или штангу для вещей, которые нельзя сушить в машине
  • Поставьте небольшой коврик с мягким покрытием, чтобы работать было комфортнее
  • Заранее предусмотрите место для гладильной доски и утюга или парогенератора

Грамотно спланированная постирочная зона помогает превратить рутину в быструю и удобную задачу. Сочетание продуманного хранения и современных технологий LG позволяет экономить время, бережно ухаживать за одеждой и поддерживать порядок в доме.

Приобретайте в интернет-магазине LG.kz

Передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[2] некоторых моделей.

Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[3] при получении товара.

Перейти в магазин LG.kz

[1] Благодаря технологии Allergy Care, сертифицированной по BAF (British Allergy Foundation), уничтожается до 99,9 % аллергенов – домашних пылевых клещей.

[2] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе "Часто задаваемые вопросы" на сайте интернет-магазина LG.kz.

[3] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.