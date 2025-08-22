Удобная постирочная зона: советы для планировки

Есть несколько популярных и удобных способов разместить стиральную и сушильную машины:

В колонну (вертикальное расположение) Отлично подходит для небольших помещений. Например, внизу – стиральная машина LG TW4V5ES0W, сверху – сушильная машина LG DC90V9V9WN. Такое размещение экономит место и позволяет эффективно использовать вертикальное пространство.

Бок о бок (горизонтальное расположение) Подходит для просторных постирочных. Техника устанавливается рядом, а сверху можно сделать длинную столешницу – удобную поверхность для складывания белья, глажки или хранения аксессуаров.

Встроенные ниши Стиральную и сушильную машины можно встроить в мебельный модуль на кухне, в ванной или даже в коридоре. Дверцы шкафа скроют технику, а внутри останется место для полок и корзин.

Раздельное расположение Если в доме есть два подходящих места, можно поставить стиральную машину, например, в ванной, а сушильную – в кладовой или на утепленной лоджии. Это решение помогает лучше распределить нагрузку на пространство и электросеть.