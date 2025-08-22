Удобная постирочная зона: советы для планировки

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Как расположить технику: подбираем оптимальную конфигурацию
Есть несколько популярных и удобных способов разместить стиральную и сушильную машины:
Рациональное хранение: все под рукой, при этом не на виду
Хорошая постирочная зона – это не только техника, это еще и место для хранения:
- Навесные шкафы для бытовой химии и аксессуаров
- Выдвижные корзины для сортировки белья по цветам или типу ткани
- Крючки и рейлинги для мешков под деликатные вещи
Технологии для заботы о вещах и экономии времени
Техника LG помогает сделать процесс стирки и сушки более эффективным:
- LG TW4V5ES0W с технологией AI DD™ автоматически подбирает режим ухода за тканями и стирает быстрее. А технология LG Steam™ удаляет до 99,9% аллергенов[1], таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.
- LG DC90V9V9WN с Dual Inverter Heat Pump™ сушит при низких температурах, сохраняя мягкость тканей и предотвращая их усадку.
- Функция Smart Pairing™ передает параметры стирки напрямую в сушильную машину через Wi-Fi, подбирая подходящий режим без вашего участия.
Умные технологии LG
Искусственный интеллект, беспроводная синхронизация и бережная сушка – все для максимального комфорта и заботы о ваших вещах.
Освещение и рабочая поверхность
Даже в маленьком помещении важно предусмотреть яркий свет – так вы избежите ошибок при сортировке и уходе за вещами. Если позволяет место, установите столешницу для раскладывания белья, а под ней разместите выдвижные корзины или контейнеры для хранения.
Советы для максимального удобства
- Используйте телескопическую сушилку или штангу для вещей, которые нельзя сушить в машине
- Поставьте небольшой коврик с мягким покрытием, чтобы работать было комфортнее
- Заранее предусмотрите место для гладильной доски и утюга или парогенератора
Грамотно спланированная постирочная зона помогает превратить рутину в быструю и удобную задачу. Сочетание продуманного хранения и современных технологий LG позволяет экономить время, бережно ухаживать за одеждой и поддерживать порядок в доме.
Приобретайте в интернет-магазине LG.kz
Передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[2] некоторых моделей.
Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[3] при получении товара.Перейти в магазин LG.kz