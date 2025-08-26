Простые рецепты корейской кухни

Корейская кухня – это яркие вкусы, минимализм в ингредиентах и полезные сочетания. Даже если вы никогда не готовили блюда этой кухни, приготовить блюдо корейской кухни несложно. Благодаря легкому процессу приготовления и доступным продуктам вы сможете без труда освоить любимые блюда корейской гастрономии.

1. Кимбап – корейские роллы Ингредиенты: вареный рис (лучше липкий)

морковь, огурец, шпинат

омлет

крабовые палочки, тунец или говядина

листы нори

кунжутное масло и семена Как готовить: Нарежьте начинку тонкими полосками. Обжарьте морковь и шпинат. Омлет нарежьте полосками. Выложите все ингредиенты на лист нори, добавьте немного кунжутного масла, сверните рулетом и нарежьте. Получаются питательные роллы с неповторимым вкусом Кореи. Подавать кимпаб можно с соевым соусом. Для более легкого, подходящего для кето-диеты варианта, попробуйте инновационную версию, в которой традиционный рис заменяется богатым белком тофу. Он служит отличной основой для хрустящих овощей и кремового авокадо, который также можно добавить в кимпаб. Добавление авокадо – это не просто модный тренд, а настоящая кладезь питательных веществ. Богатый полезными жирами, витамином E и калием, он обеспечивает необходимую энергию, поддерживает здоровье кожи и помогает поддерживать баланс жидкости в организме.

2. Яичный рулет (Кемари) – завтрак по-корейски Ингредиенты: яйца (3–4 шт.)

немного моркови и зеленого лука

соль, масло Как готовить: Взбейте яйца, добавьте мелко нарезанные овощи. Тонкий омлет можно обжарить на сковороде или приготовить в микроволновой печи LG NeoChef™ – благодаря равномерному нагреву он получится нежным и воздушным. Сверните омлет в рулет и нарежьте ломтиками. Это блюдо идеально как закуска или быстрый перекус, а при необходимости его легко разогреть в NeoChef™, сохранив мягкость и вкус.

3. Токпокки – острые рисовые клецки Ингредиенты: тток (рисовые палочки)

рыбные пирожки (оден)

вареные яйца

зеленый лук

соус: вода, гочуджан (перечная паста), сахар, соевый соус

сыр, рамен по желанию Как готовить: Смешайте все компоненты для соуса, добавьте туда тток, рыбные пирожки и яйца, варите до загустения. Это блюдо – классика уличной еды, оно согревает и бодрит.

Еще один вариант – смешать токпокки и корейский рамен, чтобы получить вкуснейшее блюдо под названием «рапокки». Как показано в сериале Netflix «K-pop Demon Hunters», лапша быстрого приготовления в стакане – это непревзойденная еда для комфорта. А чтобы поднять уровень своего лапшичного мастерства, попробуйте революционный лайфхак с арахисовым маслом. Эта простая добавка создает насыщенность, при этом смягчая остроту, что идеально подходит тем, кто предпочитает более мягкие вкусы. Ореховая нотка – это не только вкус, это и умный способ увеличить потребление белка и полезных жиров.

4. Корейский салат из огурцов (Ои-мучим) – быстро, остро, свежо Ингредиенты: свежие огурцы

чеснок

уксус, сахар

гочугару (корейский перец)

кунжутное масло и семена Как готовить: Нарежьте огурцы, слегка посолите, оставьте на 10 мин. Слейте лишнюю влагу, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Храните в холодильнике и подавайте к горячему – это отличный аккомпанемент к мясу и рису.

5. Традиционный корейский десерт – хвачэ Ингредиенты: арбуз, дыня, клубника, груша

холодная вода без газа/газированная вода/газировка

лед

мед или сахар Как готовить: Нарежьте фрукты кубиками или шариками, добавьте в воду с медом (либо залейте газировкой). Это сладкое угощение подается охлажденным и отлично завершает трапезу. Чтобы напиток был особенно освежающим, заранее охладите фрукты в холодильнике LG InstaView™. Прозрачная дверца позволяет одним взглядом проверить, есть ли дома нужные ягоды и фрукты, не открывая камеру и не выпуская холод.

Корейская кухня давно покорила мир: ее полюбили за яркость вкусов, простоту и пользу. А с техникой LG готовить её дома стало проще, чем когда-либо. Попробуйте начать с этих базовых блюд, экспериментируйте с начинками и соусами, и вы откроете для себя целую гастрономическую культуру – вкусную, интересную и домашнюю.