Корейская кухня – это яркие вкусы, минимализм в ингредиентах и полезные сочетания. Даже если вы никогда не готовили блюда этой кухни, приготовить блюдо корейской кухни несложно. Благодаря легкому процессу приготовления и доступным продуктам вы сможете без труда освоить любимые блюда корейской гастрономии.
1. Кимбап – корейские роллы
Ингредиенты:
- вареный рис (лучше липкий)
- морковь, огурец, шпинат
- омлет
- крабовые палочки, тунец или говядина
- листы нори
- кунжутное масло и семена
Как готовить:
Нарежьте начинку тонкими полосками. Обжарьте морковь и шпинат. Омлет нарежьте полосками. Выложите все ингредиенты на лист нори, добавьте немного кунжутного масла, сверните рулетом и нарежьте. Получаются питательные роллы с неповторимым вкусом Кореи. Подавать кимпаб можно с соевым соусом.
Для более легкого, подходящего для кето-диеты варианта, попробуйте инновационную версию, в которой традиционный рис заменяется богатым белком тофу. Он служит отличной основой для хрустящих овощей и кремового авокадо, который также можно добавить в кимпаб. Добавление авокадо – это не просто модный тренд, а настоящая кладезь питательных веществ. Богатый полезными жирами, витамином E и калием, он обеспечивает необходимую энергию, поддерживает здоровье кожи и помогает поддерживать баланс жидкости в организме.
2. Яичный рулет (Кемари) – завтрак по-корейски
Ингредиенты:
- яйца (3–4 шт.)
- немного моркови и зеленого лука
- соль, масло
Как готовить:
Взбейте яйца, добавьте мелко нарезанные овощи. Тонкий омлет можно обжарить на сковороде или приготовить в микроволновой печи LG NeoChef™ – благодаря равномерному нагреву он получится нежным и воздушным. Сверните омлет в рулет и нарежьте ломтиками. Это блюдо идеально как закуска или быстрый перекус, а при необходимости его легко разогреть в NeoChef™, сохранив мягкость и вкус.
3. Токпокки – острые рисовые клецки
Ингредиенты:
- тток (рисовые палочки)
- рыбные пирожки (оден)
- вареные яйца
- зеленый лук
- соус: вода, гочуджан (перечная паста), сахар, соевый соус
- сыр, рамен по желанию
Как готовить:
Смешайте все компоненты для соуса, добавьте туда тток, рыбные пирожки и яйца, варите до загустения. Это блюдо – классика уличной еды, оно согревает и бодрит.
Еще один вариант – смешать токпокки и корейский рамен, чтобы получить вкуснейшее блюдо под названием «рапокки». Как показано в сериале Netflix «K-pop Demon Hunters», лапша быстрого приготовления в стакане – это непревзойденная еда для комфорта. А чтобы поднять уровень своего лапшичного мастерства, попробуйте революционный лайфхак с арахисовым маслом. Эта простая добавка создает насыщенность, при этом смягчая остроту, что идеально подходит тем, кто предпочитает более мягкие вкусы. Ореховая нотка – это не только вкус, это и умный способ увеличить потребление белка и полезных жиров.
4. Корейский салат из огурцов (Ои-мучим) – быстро, остро, свежо
Ингредиенты:
- свежие огурцы
- чеснок
- уксус, сахар
- гочугару (корейский перец)
- кунжутное масло и семена
Как готовить:
Нарежьте огурцы, слегка посолите, оставьте на 10 мин. Слейте лишнюю влагу, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Храните в холодильнике и подавайте к горячему – это отличный аккомпанемент к мясу и рису.
5. Традиционный корейский десерт – хвачэ
Ингредиенты:
- арбуз, дыня, клубника, груша
- холодная вода без газа/газированная вода/газировка
- лед
- мед или сахар
Как готовить:
Нарежьте фрукты кубиками или шариками, добавьте в воду с медом (либо залейте газировкой). Это сладкое угощение подается охлажденным и отлично завершает трапезу.
Чтобы напиток был особенно освежающим, заранее охладите фрукты в холодильнике LG InstaView™. Прозрачная дверца позволяет одним взглядом проверить, есть ли дома нужные ягоды и фрукты, не открывая камеру и не выпуская холод.
Корейская кухня давно покорила мир: ее полюбили за яркость вкусов, простоту и пользу. А с техникой LG готовить её дома стало проще, чем когда-либо. Попробуйте начать с этих базовых блюд, экспериментируйте с начинками и соусами, и вы откроете для себя целую гастрономическую культуру – вкусную, интересную и домашнюю.
