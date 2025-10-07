Что едят герои корейских дорам: блюда, которые хочется повторить

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Корейские дорамы – это не только драма, романтика и яркие персонажи. Это и теплая атмосфера, приятная музыка, а также еда, которая часто становится неотъемлемой частью историй героев. От острых уличных закусок до уютных домашних блюд, кухня в дорамах всегда вызывает желание тут же повторить увиденное. Мы собрали шесть популярных корейских рецептов, которые легко приготовить дома.
1. Рамен
Рамен, простая лапша с насыщенным бульоном, которую готовят дома или покупают в круглосуточных магазинах, давно стал символом корейской поп-культуры. Нередко герои дорам делят большую кастрюлю рамена с семьей или коллегами во время долгих переработок, или наслаждаются блюдом в одиночестве уютными вечерами. Добавьте яйцо, зеленый лук и немного кимчи – и получите быстрый ужин с настоящим корейским характером.
Как приготовить:
- Отварите лапшу по инструкции.
- В бульон разбейте яйцо, положите нарезанный зеленый лук, кимчи или овощи по вкусу.
- Для остроты можно добавить пасту кочуджан.
2. Токпокки
Эта закуска из рисовых палочек с острым сладким соусом – королева уличной еды. Токпокки прекрасно передают дух корейских улочек и часто появляются в дорамах как символ дружбы и веселого общения, а в сериале «Клетки Юми» главная героиня любит токпокки до такой степени, что у ее клетки голода есть целая антенна с рисовой палочкой. Тток можно также приобрести в замороженном виде и приготовить дома, чтобы насладиться блюдом перед экраном телевизора.
Как приготовить:
- Рисовые палочки (тток) отварите до мягкости.
- В сковороде смешайте пасту кочуджан, соевый соус, сахар и воду.
- Тушите до загустения, добавьте тток и перемешайте.
- Чтобы украсить блюдо, добавьте пару ломтиков сыра и зеленый лук.
3. Кимчи-чиге
Один из самых узнаваемых супов Кореи. Его готовят практически в каждом доме: острый, сытный и согревающий. Идеален для холодных вечеров и отлично сочетается с рисом.
Ингредиенты:
- Кимчи (лучше ферментированное), тунец, соевый соус, кочуджан.
- Варить все вместе 20–25 минут до насыщенного вкуса.
4. Омурайс
Омурайс – это рис, обжаренный с овощами и курицей, завернутый в нежный омлет. Он часто встречается в дорамах как домашнее блюдо, которое символизирует заботу, особенно когда герои используют кетчуп, чтобы нарисовать на нем улыбающееся лицо и сердечки.
Как приготовить:
- Обжарьте рис с овощами и соевым соусом.
- Выложите в продолговатое блюдо и залейте сверху поджаренными взбитыми яйцами.
5. Кимпаб
Кимпаб часто называют «корейскими суши», хотя это самостоятельное блюдо: рулет из риса и начинки, завернутый в листы нори. Его часто берут в дорогу или готовят для пикников – и именно поэтому кимпаб, разрезанный на тонкие ломтики и завернутый в алюминиевую фольгу, нередко появляется в дорамах как символ заботы и дружбы.
Как приготовить:
- Сварите рис и слегка остудите его.
- На лист нори выложите слой риса.
- В качестве начинки используйте омлет, крабовые палочки, шпинат, морковь, редис такуан или ветчину.
- Аккуратно сверните рулет и нарежьте на кусочки.
Совет:
Чтобы ускорить процесс, овощи или омлет для начинки можно быстро приготовить в микроволновой печи – получится равномерно и без использования лишнего масла.
6. Чизкейк в кружке
Десерты – не менее важная часть корейской гастрономии. Чизкейк в кружке – быстрый и вкусный вариант, который можно приготовить всего за несколько минут.
Как приготовить:
- Смешайте сливочный сыр, яйцо, йогурт, немного муки и сахара.
- Перелейте в кружку.
- Поставьте в микроволновую печь и готовьте 3-4 минуты.
Результат – нежный десерт, который можно подать прямо в кружке, украсив ягодами или печеньем.
Корейская кухня в дорамах – это способ передать атмосферу и эмоции. Повторяя такие блюда дома, вы словно перенесетесь в мир любимых сериалов с дополнительным бонусом – вкусным ужином. А современные технологии помогают готовить быстро, удобно и без лишних хлопот.
Приобретайте микроволновую печь от LG в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.