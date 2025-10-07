Что едят герои корейских дорам: блюда, которые хочется повторить

Корейские дорамы – это не только драма, романтика и яркие персонажи. Это и теплая атмосфера, приятная музыка, а также еда, которая часто становится неотъемлемой частью историй героев. От острых уличных закусок до уютных домашних блюд, кухня в дорамах всегда вызывает желание тут же повторить увиденное. Мы собрали шесть популярных корейских рецептов, которые легко приготовить дома.

1. Рамен Рамен, простая лапша с насыщенным бульоном, которую готовят дома или покупают в круглосуточных магазинах, давно стал символом корейской поп-культуры. Нередко герои дорам делят большую кастрюлю рамена с семьей или коллегами во время долгих переработок, или наслаждаются блюдом в одиночестве уютными вечерами. Добавьте яйцо, зеленый лук и немного кимчи – и получите быстрый ужин с настоящим корейским характером. Как приготовить: Отварите лапшу по инструкции.

В бульон разбейте яйцо, положите нарезанный зеленый лук, кимчи или овощи по вкусу.

Для остроты можно добавить пасту кочуджан.

2. Токпокки Эта закуска из рисовых палочек с острым сладким соусом – королева уличной еды. Токпокки прекрасно передают дух корейских улочек и часто появляются в дорамах как символ дружбы и веселого общения, а в сериале «Клетки Юми» главная героиня любит токпокки до такой степени, что у ее клетки голода есть целая антенна с рисовой палочкой. Тток можно также приобрести в замороженном виде и приготовить дома, чтобы насладиться блюдом перед экраном телевизора. Как приготовить: Рисовые палочки (тток) отварите до мягкости.

В сковороде смешайте пасту кочуджан, соевый соус, сахар и воду.

Тушите до загустения, добавьте тток и перемешайте.

Чтобы украсить блюдо, добавьте пару ломтиков сыра и зеленый лук.

3. Кимчи-чиге Один из самых узнаваемых супов Кореи. Его готовят практически в каждом доме: острый, сытный и согревающий. Идеален для холодных вечеров и отлично сочетается с рисом. Ингредиенты: Кимчи (лучше ферментированное), тунец, соевый соус, кочуджан.

Варить все вместе 20–25 минут до насыщенного вкуса.

4. Омурайс Омурайс – это рис, обжаренный с овощами и курицей, завернутый в нежный омлет. Он часто встречается в дорамах как домашнее блюдо, которое символизирует заботу, особенно когда герои используют кетчуп, чтобы нарисовать на нем улыбающееся лицо и сердечки. Как приготовить: Обжарьте рис с овощами и соевым соусом. Выложите в продолговатое блюдо и залейте сверху поджаренными взбитыми яйцами.

5. Кимпаб Кимпаб часто называют «корейскими суши», хотя это самостоятельное блюдо: рулет из риса и начинки, завернутый в листы нори. Его часто берут в дорогу или готовят для пикников – и именно поэтому кимпаб, разрезанный на тонкие ломтики и завернутый в алюминиевую фольгу, нередко появляется в дорамах как символ заботы и дружбы. Как приготовить: Сварите рис и слегка остудите его. На лист нори выложите слой риса. В качестве начинки используйте омлет, крабовые палочки, шпинат, морковь, редис такуан или ветчину. Аккуратно сверните рулет и нарежьте на кусочки.

Совет с LG MH6336GIB: Чтобы ускорить процесс, овощи или омлет для начинки можно быстро приготовить в микроволновой печи с Smart Inverter – получится равномерно и без использования лишнего масла. А благодаря покрытию EasyClean уход за техникой будет простым и быстрым, даже если вы разогревали что-то с сильным запахом.

6. Чизкейк в кружке с LG MH6336GIB Десерты – не менее важная часть корейской гастрономии. Чизкейк в кружке – быстрый и вкусный вариант, который можно приготовить всего за несколько минут. Как приготовить: Смешайте сливочный сыр, яйцо, йогурт, немного муки и сахара. Перелейте в кружку. Поставьте в микроволновую печь MH6336GIB и готовьте 3-4 минуты. Результат – нежный десерт, который можно подать прямо в кружке, украсив ягодами или печеньем.

Корейская кухня в дорамах – это способ передать атмосферу и эмоции. Повторяя такие блюда дома, вы словно перенесетесь в мир любимых сериалов с дополнительным бонусом – вкусным ужином. А современные технологии, такие как Smart Inverter и EasyClean в LG MH6336GIB, помогают готовить быстро, удобно и без лишних хлопот.