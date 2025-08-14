Секреты красоты по-корейски: лайфхаки по уходу за собой

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
1. Многоступенчатый уход – это забота, а не перегруз
Один из главных принципов корейского ухода за кожей – послойное нанесение средств от самой легкой текстуры к более плотной. Широко известна рутина из десяти этапов:
1. Гидрофильное масло
2. Пенка или гель для умывания
3. Отшелушивающий скраб (пару раз в неделю)
4. Тонер
5. Эссенция
6. Сыворотка
7. Тканевая маска для лица
8. Крем для кожи вокруг глаз
9. Увлажняющий крем
10. Солнцезащитное средство (утром)
Каждое средство выполняет свою функцию, и вместе они обеспечивают коже полноценное питание, увлажнение и защиту.
2. Маски – обязательный ритуал (и не только для лица)
Тканевые маски в Корее – это не просто тренд, а повседневность. Их используют практически ежедневно: утром перед важным событием, вечером после долгого дня или во время отдыха. Помимо масок для лица корейцы любят и маски для шеи, рук, ног, а также патчи под глаза.
3. Гладкая, свежая одежда – часть бьюти-рутины
Чистая и аккуратная одежда не менее важна, чем сияющая кожа. Особенно, если речь идет о тканях, которые соприкасаются с телом: пижамы, халаты, постельное белье. Именно здесь на помощь приходит паровой шкаф LG Styler™ S3MFC. Паровые шкафы встречаются повсеместно в квартирах в Южной Корее из-за желания корейцев поддерживать одежду в идеальном состоянии, особенно в условиях высокой влажности и пыли, а также из-за стремления к удобству и экономии времени.
Паровой шкаф ухаживает за одеждой при помощи пара и бережной сушки:
- Функция TrueSteam™ устраняет до 99,9% бактерий и аллергенов без использования химии, что важно для чувствительной кожи[1];
- Умная вешалка разглаживает складки, избавляя от необходимости утюжить;
- Программа для деликатных тканей позволяет освежать одежду без риска испортить ее.
4. Здоровый сон, чистая подушка, увлажненный воздух
Корейский подход к красоте всегда включает заботу о теле в целом:
- использование увлажнителя воздуха, особенно зимой;
- частая смена наволочек и полотенец;
- вечерние процедуры с акцентом на расслабление: массаж, арома-масла, горячие ванночки для ног.
Такая рутина помогает коже лучше восстанавливаться ночью и делает утро бодрее.
5. Меньше макияжа – больше сияния
Корейцы делают ставку на «glass skin» – эффект прозрачной, сияющей кожи. Вместо плотных тональных средств они выбирают легкие кушоны, тонеры с тоном или BB-кремы. Чтобы добиться такого эффекта, важно не маскировать несовершенства, а ухаживать за кожей.
Красота – это забота о себе
Корейские лайфхаки учат главному: красота – это не идеал, а ежедневная забота. О коже, теле, одежде, комфорте. И в этом уходе нет места спешке или излишней строгости. С правильной техникой, такой как LG Styler™ S3MFC, можно как освежать гардероб, так и сделать процесс ухода за собой по-настоящему приятным и эффективным.
Следуйте за философией «мягкой заботы», и вы увидите, как вдобавок к внешнему виду меняется и ваше ощущение себя.
