LG запускает вечерний сервис с 1 августа

Многие сталкиваются с ситуацией, когда техника требует ремонта, а днем просто нет возможности принять специалиста. Мы учли этот ритм жизни и нашли решение: с 1 августа фирменный сервисный центр LG запускает программу «Вечерний сервис» в Алмате и Астане – теперь вы можете пригласить мастера в удобное для вас вечернее время, до 21:00.
Что такое фирменный сервис LG?
Официальный сервисный центр LG – это не просто ремонт, а гарантированное качество, профессиональный подход и использование оригинальных запчастей от производителя. Мы предлагаем точную диагностику, надежный ремонт и обслуживание, которому действительно можно доверять.
Сервисный центр расположен по адресу: г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Кокорай, 2/9. Режим работы: в будние дни с 10:00 до 19:00
Почему стоит выбрать официальный сервис LG?
Контроль со стороны производителя. Все процессы и стандарты обслуживания утверждены LG. Это означает высокий уровень качества и профессионализма.
Гарантированное использование оригинальных запчастей. Только фирменные комплектующие от LG – никакой подделки или сомнительных аналогов. Ваши устройства получают то, что было задумано производителем.
Соблюдение технологии ремонта и сохранение гарантии. Наши мастера работают строго по техническим стандартам LG. Это сохраняет заводскую гарантию и продлевает срок службы техники.
Прозрачность и ответственность. Честные расценки, официальная документация, четкие сроки – вы всегда знаете, за что платите и что получаете.
Как оформить заявку?
Позвоните на короткий номер 2255 с мобильного телефона (по Казахстану – бесплатно). Оператор поможет выбрать удобное время и оформит заявку.