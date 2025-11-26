Умные покупки для вашего дома

Дом, который заботится о вас сам – уже не фантазия, а реальность, ставшая доступной благодаря технологиям LG ThinQ™. Эта экосистема объединяет бытовые приборы в единую сеть, управляемую через одно приложение. Холодильник, стиральная машина и даже телевизор становятся партнерами, которые помогают экономить время, энергию и силы.

Холодильник LG InstaView™ ThinQ™ GC-Q257CAFV: свежесть под контролем Холодильник – сердце кухни, и LG превратил его в интеллектуального помощника. Модель GC-Q257CAFV оснащена технологией InstaView™ ThinQ™, которая позволяет легким постукиванием увидеть содержимое холодильника без открытия дверцы. Это помогает сохранять холод и снижает энергопотребление. С помощью приложения LG ThinQ™ вы можете: Проверить текущую температуру в холодильной и морозильной камерах. Если вы забыли закрыть дверь или случайно задали не тот режим, можно оперативно отреагировать.

Активировать функцию экспресс-охлаждения (Express Cool), если хотите быстро охладить продукты перед возвращением домой – например, чтобы к вашему приходу напитки и фрукты были уже освежающе холодными.

Отслеживать энергопотребление холодильника, что особенно полезно при длительном отсутствии. В результате мы получаем меньше спонтанных покупок и отходов, больше осознанности и удобства.

Стиральная машина LG AI DD™ ThinQ™ TW4V5ES2S: умная забота о вещах Модель TW4V5ES2S – пример того, как техника с искусственным интеллектом делает рутину проще. Система AI DD™ анализирует вес и тип ткани, автоматически подбирая оптимальный алгоритм стирки. Через приложение LG ThinQ™ можно запускать или останавливать стирку, получать уведомления о завершении цикла, дозагружать до 20 дополнительных программ на вашем телефоне и проводить диагностику устройства. Это особенно удобно для тех, кто живет в динамичном ритме: загрузили белье утром, а запустили стирку уже по пути домой. Машина сама позаботится о температуре, интенсивности и длительности цикла, чтобы сохранить одежду в отличном состоянии.

Телевизор LG OLED evo AI серии G5 : центр вашего умного дома Современный телевизор – это не просто экран, а интеллектуальный центр управления домом. Модель OLED65G5RLA с поддержкой ThinQ™ AI сочетает впечатляющее качество изображения с возможностью управлять всей экосистемой LG. Home Hub – ключевой элемент этой экосистемы, встроенный в платформу ThinQ. Это удобный «центр управления», который отображается прямо на экране телевизора, холодильника или другого совместимого устройства. В одном интерфейсе вы видите все подключенные приборы и можете легко управлять ими: включить кондиционер, проверить этап стирки или настроить освещение. Телевизор запоминает предпочтения пользователя и предлагает персональные рекомендации – будь то фильмы, сериалы или музыка. А ThinQ™ превращает телевизор в настоящий «мозг» вашего дома, который связывает все устройства между собой.

Умный дом, который думает о вас LG ThinQ™ – это не просто набор функций, а целая философия удобства. Устройства понимают привычки пользователя, помогают экономить время и энергию, а главное – делают жизнь комфортнее. Создать умный дом теперь просто: объедините холодильник GC-Q257CAFV, стиральную машину TW4V5ES2S и телевизор OLED65G5RLA в единую систему с помощью приложения LG ThinQ™. И ваш дом перейдет на новый уровень комфорта, делая это умно, заботливо и стильно.