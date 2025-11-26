Умные покупки для вашего дома

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Дом, который заботится о вас сам – уже не фантазия, а реальность, ставшая доступной благодаря технологиям LG ThinQ™. Эта экосистема объединяет бытовые приборы в единую сеть, управляемую через одно приложение. Холодильник, стиральная машина и даже телевизор становятся партнерами, которые помогают экономить время, энергию и силы.
Холодильник LG InstaView™ ThinQ™ GC-Q257CAFV: свежесть под контролем
Холодильник – сердце кухни, и LG превратил его в интеллектуального помощника. Модель GC-Q257CAFV оснащена технологией InstaView™ ThinQ™, которая позволяет легким постукиванием увидеть содержимое холодильника без открытия дверцы. Это помогает сохранять холод и снижает энергопотребление.
С помощью приложения LG ThinQ™ вы можете:
- Проверить текущую температуру в холодильной и морозильной камерах. Если вы забыли закрыть дверь или случайно задали не тот режим, можно оперативно отреагировать.
- Активировать функцию экспресс-охлаждения (Express Cool), если хотите быстро охладить продукты перед возвращением домой – например, чтобы к вашему приходу напитки и фрукты были уже освежающе холодными.
- Отслеживать энергопотребление холодильника, что особенно полезно при длительном отсутствии.
В результате мы получаем меньше спонтанных покупок и отходов, больше осознанности и удобства.
Стиральная машина LG AI DD™ ThinQ™ TW4V5ES2S: умная забота о вещах
Модель TW4V5ES2S – пример того, как техника с искусственным интеллектом делает рутину проще. Система AI DD™ анализирует вес и тип ткани, автоматически подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Через приложение LG ThinQ™ можно запускать или останавливать стирку, получать уведомления о завершении цикла, дозагружать до 20 дополнительных программ на вашем телефоне и проводить диагностику устройства. Это особенно удобно для тех, кто живет в динамичном ритме: загрузили белье утром, а запустили стирку уже по пути домой. Машина сама позаботится о температуре, интенсивности и длительности цикла, чтобы сохранить одежду в отличном состоянии.
Телевизор LG OLED evo AI серии G5 : центр вашего умного дома
Современный телевизор – это не просто экран, а интеллектуальный центр управления домом. Модель OLED65G5RLA с поддержкой ThinQ™ AI сочетает впечатляющее качество изображения с возможностью управлять всей экосистемой LG.
Home Hub – ключевой элемент этой экосистемы, встроенный в платформу ThinQ. Это удобный «центр управления», который отображается прямо на экране телевизора, холодильника или другого совместимого устройства. В одном интерфейсе вы видите все подключенные приборы и можете легко управлять ими: включить кондиционер, проверить этап стирки или настроить освещение.
Телевизор запоминает предпочтения пользователя и предлагает персональные рекомендации – будь то фильмы, сериалы или музыка. А ThinQ™ превращает телевизор в настоящий «мозг» вашего дома, который связывает все устройства между собой.
Умный дом, который думает о вас
LG ThinQ™ – это не просто набор функций, а целая философия удобства. Устройства понимают привычки пользователя, помогают экономить время и энергию, а главное – делают жизнь комфортнее.
Создать умный дом теперь просто: объедините холодильник GC-Q257CAFV, стиральную машину TW4V5ES2S и телевизор OLED65G5RLA в единую систему с помощью приложения LG ThinQ™. И ваш дом перейдет на новый уровень комфорта, делая это умно, заботливо и стильно.
Приобрести умную бытовую технику от LG вы можете в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку без переплаты.