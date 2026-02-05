Технологии будущего уже здесь: что меняет повседневную жизнь благодаря инновациям LG в 2026 году

На выставке CES 2026 компания LG Electronics обозначила вектор года как переход от концепции заботливого интеллекта к подходу «Искусственный интеллект в действии» (Искусственный интеллект – ИИ). Теперь устройства не просто ждут команд, а предвосхищают желания пользователя, слаженно взаимодействуя друг с другом, чтобы сделать быт по-настоящему легким и бесшовным. Эту стратегию компания представила на масштабном мероприятии LG World Premiere под девизом «Инновации в гармонии с вами». Событие объединило тысячи гостей в зале и многомиллионную аудиторию онлайн, вновь подтвердив стремление LG создавать технологии, где главным приоритетом остаются ценность и комфорт для человека.

ИИ как центр современной экосистемы Стратегия LG сегодня держится на «трех китах»: совершенстве каждого устройства, их бесшовной интеграции в единую сеть и развитии ИИ за пределами дома. Так формируется концепция «Дом без забот», где техника берет на себя рутинные задачи и возвращает людям самый ценный ресурс – время. В LG ожидают, что ИИ-опыт клиентов выйдет за рамки домашнего пространства и распространится на различные среды – автомобили, офисы и коммерческие зоны, становясь органичной частью повседневности. ИИ перестает быть функцией отдельного гаджета, он превращается в невидимого помощника, который сопровождает человека повсюду, становясь естественной частью его жизни.

LG CLOiD: помощник нового поколения Одним из самых обсуждаемых анонсов стал робот LG CLOiD™ – физическое воплощение ИИ в быту. Он взаимодействует с технологией ThinQ, запускает стирку, складывает белье, готовит завтрак и подстраивает климат в доме. Благодаря двум роботизированным рукам с пятью пальцами и автономной навигации CLOiD безопасно перемещается по дому и адаптируется к привычкам семьи, снижая как физическую, так и ментальную нагрузку. В демонстрационных сценариях робот заранее подготавливает дом к возвращению владельцев, предлагает альтернативные планы тренировок с учетом погоды и помогает управлять повседневными задачами, воплощая идею единой интеллектуальной системы.

LG Sound Suite: новый уровень звука LG Sound Suite задает тренд на гибкость в домашних развлечениях. В основе системы находится саундбар H7 с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect™, который автоматически подстраивается под планировку помещения. Беспроводные колонки и сабвуфер можно комбинировать в десятках вариантов – от компактного набора до полноценного 13.1.7-канального кинотеатра, превращая любой дом в персональный кинозал.

Инновации в ультратонком формате На выставке LG представила OLED evo W6 Wallpaper TV с беспроводным подключением и технологией Hyper Radiant Color. Его минималистичный дизайн дополняют высокая яркость, точная цветопередача и изображение нового поколения. Корпус толщиной около 9 мм стал возможен благодаря глубокой миниатюризации ключевых компонентов и полностью переосмысленной внутренней архитектуре. Сочетая утонченную эстетику и передовые беспроводные технологии, обеспечивающие безупречную передачу видео и звука в формате 4K, Wallpaper TV позиционируется как самый тонкий в мире полностью беспроводной OLED-телевизор.

Усовершенствованный холодильник и духовой шкаф LG SIGNATURE Линейка LG SIGNATURE делает ставку на разговорный ИИ: холодильник распознает продукты и подсказывает способы хранения и рецепты, а духовой шкаф Gourmet AI предлагает оптимальные режимы готовки. Техника перестает быть просто инструментом и эволюционирует в полноценного партнера на кухне.

Игры и музыка с поддержкой ИИ Геймеров привлекла новая серия UltraGear evo™ с технологией 5K AI Upscaling, которая повышает четкость изображения без обновления видеокарты и оптимизирует картинку и звук в реальном времени.

LG и will.i.am представили расширенную линейку xboom, включая новую Stage 301, а также культовые Bounce и Grab. Это портативные колонки с персонализированным звучанием, интеллектуальными световыми эффектами и караоке-режимами на основе ИИ. Платформа FYI.RAiDiO теперь глубоко интегрирована в экосистему устройств, позволяя пользователям взаимодействовать с десятью ИИ-функциями и диджеями в формате двустороннего диалога.

Будущее выходит за пределы дома LG показала, как ИИ-подход масштабируется на автомобили и инфраструктуру. Интеллектуальные мультимедийные системы для транспорта, адаптивные дисплеи и высокоэффективные HVAC-решения для дата-центров формируют связанную интеллектуальную среду нового поколения.