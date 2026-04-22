День Земли дома: технологии LG для экономии ресурсов

День Земли — идеальный повод задуматься о том, как мы используем ресурсы дома. Инновационные решения LG делают заботу о планете реальностью каждый день. Вместе мы можем снизить расход воды, электроэнергии и сократить пищевые отходы, благодаря умным технологиям в бытовой технике. Узнайте, как продукты LG помогают сделать ваш дом более экологичным и комфортным для всей семьи.

Что нужно знать перед началом

Вкратце, перед тем как внедрять экологичные привычки дома, важно понять возможности вашей бытовой техники. LG предлагает целый спектр решений для экономии ресурсов. Системы управления, автоматические режимы и инновационные технологии делают процесс простым и эффективным. Основное преимущество — это возможность значительно снизить расход ресурсов благодаря функциям LG. Проверьте, поддерживает ли ваша техника LG функции ThinQ™, AI DD™, NatureFRESH™ или QuadWash™ — они значительно повышают уровень экономии.

• Четко определите цели: снизить расход воды, энергии и пищевых отходов.

• Лучший способ изучить функции техники: ознакомьтесь с режимами и возможностями LG.

• Подключите ThinQ™: интеграция с мобильным приложением для контроля и анализа.

Как технологии LG помогают экономить воду и энергию

В основе экономии ресурсов — интеллектуальные системы LG. Стиральные машины с AI DD™ автоматически определяют тип ткани и вес загрузки, подбирая оптимальный цикл. QuadWash™ в посудомоечных машинах обеспечивает эффективную очистку посуды, сокращая расход воды на 15% по сравнению с обычными моделями3. Холодильники LG с Inverter Linear Compressor™ снижают энергопотребление до 32% и поддерживают стабильную температуру.

• AI DD™: интеллектуальное определение параметров стирки для минимального расхода ресурсов.

• QuadWash™: четыре вращающихся разбрызгивателя для максимальной эффективности.

• Inverter Linear Compressor™: плавное регулирование работы, снижение шума до 36 дБ.

Исследования показывают, что внедрение этих технологий позволяет экономить до 50 литров воды еженедельно и снизить расходы на электроэнергию на 20% в месяц.

Какие функции LG холодильников сохраняют продукты?

LG InstaView Door-in-Door™ и NatureFRESH™ созданы для поддержания свежести продуктов и сокращения пищевых отходов. InstaView позволяет увидеть содержимое холодильника без открытия двери, снижая потери холодного воздуха на 41%1. NatureFRESH™ — это система равномерного охлаждения, которая сохраняет овощи и фрукты свежими до 7 дней дольше. • InstaView Door-in-Door™: прозрачная панель для быстрого визуального доступа.

• NatureFRESH™: инновационная система охлаждения для продления срока хранения продуктов.

• Smart Diagnosis™: автоматический анализ состояния холодильника.

Исследования подтверждают, что снижение открытий двери сокращает расход электроэнергии на 10% и уменьшает количество выброшенных продуктов.