День Земли дома: технологии LG для экономии ресурсов

День Земли — идеальный повод задуматься о том, как мы используем ресурсы дома. Инновационные решения LG делают заботу о планете реальностью каждый день. Вместе мы можем снизить расход воды, электроэнергии и сократить пищевые отходы, благодаря умным технологиям в бытовой технике. Узнайте, как продукты LG помогают сделать ваш дом более экологичным и комфортным для всей семьи.
Что нужно знать перед началом
Вкратце, перед тем как внедрять экологичные привычки дома, важно понять возможности вашей бытовой техники. LG предлагает целый спектр решений для экономии ресурсов. Системы управления, автоматические режимы и инновационные технологии делают процесс простым и эффективным. Основное преимущество — это возможность значительно снизить расход ресурсов благодаря функциям LG. Проверьте, поддерживает ли ваша техника LG функции ThinQ™, AI DD™, NatureFRESH™ или QuadWash™ — они значительно повышают уровень экономии.
• Четко определите цели: снизить расход воды, энергии и пищевых отходов.
• Лучший способ изучить функции техники: ознакомьтесь с режимами и возможностями LG.
• Подключите ThinQ™: интеграция с мобильным приложением для контроля и анализа.
Как технологии LG помогают экономить воду и энергию
В основе экономии ресурсов — интеллектуальные системы LG. Стиральные машины с AI DD™ автоматически
определяют тип ткани и вес загрузки, подбирая оптимальный цикл. QuadWash™ в посудомоечных машинах
обеспечивает эффективную очистку посуды, сокращая расход воды на 15% по сравнению с обычными моделями3.
Холодильники LG с Inverter Linear Compressor™ снижают энергопотребление до 32% и поддерживают стабильную
температуру.
• AI DD™: интеллектуальное определение параметров стирки для минимального расхода ресурсов.
• QuadWash™: четыре вращающихся разбрызгивателя для максимальной эффективности.
• Inverter Linear Compressor™: плавное регулирование работы, снижение шума до 36 дБ.
Исследования показывают, что внедрение этих технологий позволяет экономить до 50 литров воды еженедельно и снизить расходы на электроэнергию на 20% в месяц.
Какие функции LG холодильников сохраняют продукты?
LG InstaView Door-in-Door™ и NatureFRESH™ созданы для поддержания свежести продуктов и сокращения
пищевых отходов. InstaView позволяет увидеть содержимое холодильника без открытия двери, снижая потери
холодного воздуха на 41%1. NatureFRESH™ — это система равномерного охлаждения, которая сохраняет овощи и
фрукты свежими до 7 дней дольше.
• InstaView Door-in-Door™: прозрачная панель для быстрого визуального доступа.
• NatureFRESH™: инновационная система охлаждения для продления срока хранения продуктов.
• Smart Diagnosis™: автоматический анализ состояния холодильника.
Исследования подтверждают, что снижение открытий двери сокращает расход электроэнергии на 10% и уменьшает количество выброшенных продуктов.
Как управлять ресурсами с помощью LG ThinQ™?
LG ThinQ™ — это интеллектуальная платформа, объединяющая бытовую технику в единую сеть. С помощью
приложения вы контролируете расход воды и электроэнергии, получаете советы по оптимизации режимов, а
также можете запускать циклы стирки или мойки посуды дистанционно. ThinQ™ анализирует ваши привычки и
предлагает рекомендации по экономии.
1. Установите приложение LG ThinQ™ на смартфоне.
2. Добавьте устройства LG: холодильник, стиральную машину, посудомоечную машину.
3. Изучайте аналитику расхода ресурсов.
4. Включайте экономичные режимы и следите за результатами.
5. Получайте уведомления о необходимости обслуживания и обновлений.
Исследования показывают, что регулярное использование ThinQ™ помогает снизить расходы на коммунальные услуги до 15%.
Пошаговая инструкция: Экономия ресурсов с LG
Внедрение экологичных привычек начинается с простых шагов. Следуйте этой инструкции и почувствуйте
разницу уже сегодня:
Шаг 1: Используйте экономичные режимы стирки и мойки (AI DD™, Eco). Согласно исследованиям энергоэффективности, такие режимы позволяют значительно сократить потребление ресурсов.
Шаг 2: Открывайте холодильник только при необходимости, используйте InstaView. По данным независимых тестирований, это помогает снизить потери холода и уменьшить энергозатраты.
1. Шаг 3: Запускайте посудомоечную машину только с полной загрузкой.
2. Шаг 4: Подключите устройства к LG ThinQ™ для контроля расхода. Исследования показывают, что умный контроль расхода способствует дополнительной экономии.
3. Шаг 5: Регулярно очищайте фильтры и следите за состоянием техники.
Главное преимущество — реальные результаты: снижение расхода воды и электроэнергии без ущерба для комфорта.
Советы по регулярному уходу за техникой LG
Правильный уход за техникой LG — залог долгосрочной экономии ресурсов. Простые действия помогают
поддерживать эффективность устройств и продлевать срок службы.
• Очищайте фильтры: стиральные и посудомоечные машины требуют регулярной очистки для оптимальной работы.
• Проверяйте уплотнители холодильника: чтобы не допустить утечек холодного воздуха.
• Используйте функцию Smart Diagnosis™: своевременно выявляйте неисправности.
• Обновляйте прошивки через ThinQ™: для повышения эффективности техники.
По данным независимого тестирования, регулярный уход снижает вероятность поломок на 25% и увеличивает срок службы устройств LG на 3 года.
Профессиональные советы экспертов LG
Лучшие результаты достигаются с помощью экспертных рекомендаций:
• Выбирайте модели с максимальной энергоэффективностью: ищите маркировку A++ и выше.
• Используйте короткие и холодные циклы стирки: AI DD™ подберет оптимальные параметры.
• Размещайте холодильник вдали от источников тепла: это снижает энергопотребление до 7%.
• Следите за полной загрузкой техники: это минимизирует повторные циклы.
• Активируйте уведомления в LG ThinQ™: чтобы вовремя получать советы по экономии.
По мнению экспертов LG, эти методы позволяют экономить до 200 кВт/ч электроэнергии и 800 литров воды в год