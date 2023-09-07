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Nano Black, Intense Contrast by Full Array Dimming
Nano Black, Intense Contrast by Full Array Dimming

Nano Контрастность

Глубокий контраст с технологией
полноматричного затемнения

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Благодаря управлению каждым блоком подсветки по отдельности,

телевизоры LG NanoCell отличаются еще более глубоким черным цветом и детализацией изображения.

NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors
Телевизор LG NanoCell
полноматричное затемнение
Обычный телевизор
боковая LED-подсветка

*Обычный телевизор, упомянутый в этом материале, подразумевает предыдущие модели LG, а изображения носят демонстративный характер.

**Технология полноматричного затемнения может отличаться в зависимости от модели.

Уровень, который может

обеспечить только
полноматричное затемнение

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Обычный
LG NanoCell TV
The Difference that only Full Array Dimming Technology Can Deliver The Difference that only Full Array Dimming Technology Can Deliver
*Устройство боковой LED-подсветки может отличаться в зависимости от модели.

Nano контрастность

оценена техническими экспертами

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Nano Black, Reviewed by Tech Experts Nano Black, Reviewed by Tech Experts

«В этом поколении используется полноматричная светодиодная подсветка, которая не только существенно повышает яркость изображения, но и позволяет телевизору точно контролировать силу света, сохраняя контрастность и сводя к минимуму световые искажения»

- DetroitBORG, технический эксперт -

Вся красота ночного неба

на светодиодном телевизоре

Now, You Can Enjoy, Captivating Nightscape on LED TV Now, You Can Enjoy, Captivating Nightscape on LED TV
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телевизоров LG NanoCell
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