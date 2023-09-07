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Nano Контрастность
Глубокий контраст с технологией
полноматричного затемнения
Благодаря управлению каждым блоком подсветки по отдельности,
телевизоры LG NanoCell отличаются еще более глубоким черным цветом и детализацией изображения.
полноматричное затемнение
боковая LED-подсветка
*Обычный телевизор, упомянутый в этом материале, подразумевает предыдущие модели LG, а изображения носят демонстративный характер.
**Технология полноматричного затемнения может отличаться в зависимости от модели.
Уровень, который может
обеспечить только
полноматричное затемнение
Nano контрастность
оценена техническими экспертами
«В этом поколении используется полноматричная светодиодная подсветка, которая не только существенно повышает яркость изображения, но и позволяет телевизору точно контролировать силу света, сохраняя контрастность и сводя к минимуму световые искажения»
- DetroitBORG, технический эксперт -
Вся красота ночного неба
на светодиодном телевизоре
телевизоров LG NanoCell