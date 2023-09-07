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NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors
NanoCell TV, The Perfect Harmony of Pure Colors

Nano цвет

Новый уровень чистоты цвета

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Откройте больше
Откройте для себя Яркие впечатления
с технологией NanoCell
Частицы размером около 1 нм,
применяемые в телевизорах LG NanoCell,
фильтруют тусклые оттенки,
обеспечивая чистоту цветопередачи.
Порадуйте себя незабываемыми
визуальными ощущениями.
Как создаются яркие цвета?
Nanoparticles that purify colors
Nanoparticles that purify colors
Наночастицы очищают цветовую гамму, делая ее более яркой и точной.

Обычный телевизор

Длина волны RGB
с цветовыми шумами

Телевизор NanoCell

Чистая длина волны RGB
с удаленными цветовыми шумами

Чистые цвета RGB
с помощью наночастиц
*Обычный телевизор, упомянутый в этом материале, подразумевает предыдущие модели LG, а изображения носят демонстративный характер.
Pure Red
Pure Red

Чистый красный

@Красная пустыня, Марокко

Чистый синий

Pure Red
Pure Red

@Уайтхэвен, Австралия

Чистый зеленый

Pure Green
Pure Green

@Кауаи, Гавайи

Откройте для себя линейку
телевизоров LG NanoCell
Подробности
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
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