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Nano цвет
Новый уровень чистоты цвета
Откройте больше
Откройте для себя Яркие впечатления
с технологией NanoCell
с технологией NanoCell
Частицы размером около 1 нм,
применяемые в телевизорах LG NanoCell,
фильтруют тусклые оттенки,
обеспечивая чистоту цветопередачи.
Порадуйте себя незабываемыми
визуальными ощущениями.
применяемые в телевизорах LG NanoCell,
фильтруют тусклые оттенки,
обеспечивая чистоту цветопередачи.
Порадуйте себя незабываемыми
визуальными ощущениями.
Как создаются яркие цвета?
Наночастицы очищают цветовую гамму, делая ее более яркой и точной.
Обычный телевизор
Длина волны RGB
с цветовыми шумами
Телевизор NanoCell
Чистая длина волны RGB
с удаленными цветовыми шумами
Чистые цвета RGB
с помощью наночастиц
с помощью наночастиц
*Обычный телевизор, упомянутый в этом материале, подразумевает предыдущие модели LG, а изображения носят демонстративный характер.
Чистый красный
@Красная пустыня, Марокко
Чистый синий
@Уайтхэвен, Австралия
Чистый зеленый
@Кауаи, Гавайи
Откройте для себя линейкуПодробности
телевизоров LG NanoCell
телевизоров LG NanoCell