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Технологии Dolby Vision™ и Atmos®
Настоящий домашний кинотеатр
Кинематографические
ощущения дома
Dolby Vision™ и Atmos® — всемирно известные решения воспроизведения
звука и изображения с широким динамическим диапазоном.
Они обеспечивают кинематографические ощущения в соответствии
с авторским замыслом, оптимизируя изображение и звук.
*Dolby Atmos и знак DD являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories.
*Dolby Vision является торговой маркой Dolby Laboratories.
Окунитесь в мир голливудского кино
Также поддерживается Dolby Vision, самое популярное и передовое решение по воспроизводству HDR-контента.
Оно обеспечивает кинематографические ощущения в соответствии с замыслом создателей, покадрово оптимизируя изображение.
*Контент в формате Dolby Vision обладает динамическими метаданными, получаемыми при создании контента, где фиксируются динамические свойства каждой сцены.
*Динамические метаданные используются для покадровой оптимизации кривой яркости изображения.
Dolby Atmos®
с объемным звучанием на 360º
Технология Dolby Atmos, применяемая в телевизорах LG NanoCell,
реалистично передает движения каждого объекта и обеспечивает объемное звучание на 360º.
Уникальные ощущения от просмотра
с технологиями Dolby Vision™ и Atmos®
Телевизор NanoCell LG – первая модель с поддержкой решений Dolby Vision и Atmos.
Наслаждайтесь широким разнообразием контента в форматах Dolby, не выходя из дома.
телевизоров LG NanoCell