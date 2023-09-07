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Технологии Dolby Vision™ и Atmos®

Настоящий домашний кинотеатр

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Кинематографические
ощущения дома

Dolby Vision™ и Atmos® — всемирно известные решения воспроизведения
звука и изображения с широким динамическим диапазоном.
Они обеспечивают кинематографические ощущения в соответствии
с авторским замыслом, оптимизируя изображение и звук.

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Cinematic Experiece at Home Cinematic Experiece at Home

*Dolby Atmos и знак DD являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories.

*Dolby Vision является торговой маркой Dolby Laboratories.

Телевизор NanoCell LG с технологией Dolby Vision™
Окунитесь в мир голливудского кино

Также поддерживается Dolby Vision, самое популярное и передовое решение по воспроизводству HDR-контента.
Оно обеспечивает кинематографические ощущения в соответствии с замыслом создателей, покадрово оптимизируя изображение.

play button Dolby Vision™ on LG NanoCell TV Dolby Vision™ on LG NanoCell TV
Dolby Vision
Стандарт
Premium HDR Dolby Vision Premium HDR Dolby Vision

*Контент в формате Dolby Vision обладает динамическими метаданными, получаемыми при создании контента, где фиксируются динамические свойства каждой сцены.
*Динамические метаданные используются для покадровой оптимизации кривой яркости изображения.

Dolby Atmos®
с объемным звучанием на 360º

Технология Dolby Atmos, применяемая в телевизорах LG NanoCell,
реалистично передает движения каждого объекта и обеспечивает объемное звучание на 360º.

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Dolby Atmos on LG NanoCell TV realistically captures the movement of every object and performs 360º surround sound.
Dolby Atmos on LG NanoCell TV realistically captures the movement of every object and performs 360º surround sound.

Уникальные ощущения от просмотра
с технологиями Dolby Vision и Atmos®

Телевизор NanoCell LG – первая модель с поддержкой решений Dolby Vision и Atmos.
Наслаждайтесь широким разнообразием контента в форматах Dolby, не выходя из дома.

Откройте для себя линейку
телевизоров LG NanoCell
Подробности
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
Домой Линейка LG NanoCell TV купить сейчас

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