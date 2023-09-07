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Линейка телевизоров
LG NanoCell 2019
|
SM90купить сейчас
|
SM86купить сейчас
|
SM82купить сейчас
|размер(дюймы)
|65, 55
|65, 55, 49
|65, 55, 49
|качество изображения
|
Nano Цвет
Nano точность
|
Nano
Цвет
Nano точность
|
Nano
Цвет
Nano точность
|Контрастность
|
Nano
Контраст
(полноматричное затемнение)
|
Nano
Контраст
(частичное затемнение)
|
Nano
Контраст
(частичное затемнение)
|дизайн
|Nano Дизайн
|Nano Дизайн
|Nano Дизайн
|процессор
|Четырехядерный процессор
|
HDR
совместимость
HDR
Compati-
bility
|4K Active HDR
|
возможность подключения
возможность
|HDMI 2.1*, USB, LAN
HP Out, Wifi, Bluetooth
|HDMI 2.0, USB, LAN
HP Out, Wifi, Bluetooth
|HDMI 2.0, USB, LAN
Wifi, Bluetooth
|Звук
|Dolby Atmos®
|Dolby Atmos®
|DTS Virtual:X
|Smart технологии
|
ThinQ AI
|
ThinQ AI
ThinQ AI
|
ThinQ AI
ThinQ AI
Nano цвет,
Новый уровень чистоты цвета
Наночастицы в телевизорах LG NanoCell уменьшают цветовые искажения в спектре
RGB, что обеспечивает чистоту цветов и естественность изображения.
Nano контрастность,
Глубокий контраст
Технология полноматричного затемнения управляет
работой блоков подсветки,
гарантируя еще более глубокий черный цвет и
контраст для кристально четкого изображения.
Nano точность,
Точная цветопередача
с любого угла обзора
Широкий угол обзора и низкая
задержка вывода изображения
позволяют наслаждаться форматом
4K HDR с точной цветопередачей.
Нано дизайн
Эффект полного
погружения
Нано дизайн позволит Вам полностью
погрузиться в происходящее на экране.
А также украсит Ваш интерьер.
* Изображения и спецификации каждого продукта могут отличаться в зависимости от региона, страны, или размер экрана.
* Новаторская технология охватывает мощность и дисплей.
* Продукт требует кабельного соединения между центральным элементом и дисплеем.
* Кабель может быть виден в зависимости от установки.
*4K@120Hz, eARC(Enhanced Audio Return Channel),
VRR(Variable Refresh Rate) and ALLM(Auto Low Latency Mode) with HDMI 2.1.