About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
MENU MENU
WHERE TO BUY WHERE TO BUY
купить сейчас
GNB Close
2019 LG NanoCell TV Lineup
2019 LG NanoCell TV Lineup

Линейка телевизоров
LG NanoCell 2019

DISCOVER MORE
DISCOVER MORE
Откройте больше
LG NanoCell TV SM90
SM90
купить сейчас
LG NanoCell TV SM86
SM86
купить сейчас
LG NanoCell TV SM82
SM82
купить сейчас
размер(дюймы) 65, 55 65, 55, 49 65, 55, 49
качество изображения Nano Цвет
Nano точность 		Nano Цвет
Nano точность 		Nano Цвет
Nano точность
Контрастность Nano Контраст
(полноматричное затемнение) 		Nano Контраст
(частичное затемнение) 		Nano Контраст
(частичное затемнение)
дизайн Nano Дизайн Nano Дизайн Nano Дизайн
процессор
Интеллектуальный процессор α7 2-го поколения
α7 Gen2 Intelligent
 Processor
Интеллектуальный процессор α7 2-го поколения
α7 Gen2 Intelligent
 Processor
Четырехядерный процессор
HDR
совместимость
HDR
Compati-
bility
4K Cinema HDR
(Dolby Vision™, расширенный HDR by
TechniColor, HDR10 Pro, HLG Pro)
4K Cinema HDR

(Dolby Vision™,
расширенный HDR by
TechniColor,
HDR10 Pro, HLG Pro)
4K Cinema HDR
(Dolby Vision™, расширенный HDR by
TechniColor, HDR10 Pro, HLG Pro)
4K Cinema HDR

(Dolby Vision™,
расширенный HDR by
TechniColor,
HDR10 Pro, HLG Pro)

 4K Active HDR

возможность подключения

возможность
подключения

 HDMI 2.1*, USB, LAN
HP Out, Wifi, Bluetooth		 HDMI 2.0, USB, LAN
HP Out, Wifi, Bluetooth		 HDMI 2.0, USB, LAN
Wifi, Bluetooth
Звук Dolby Atmos® Dolby Atmos® DTS Virtual:X
Smart технологии
ThinQ AI
ThinQ AI
ThinQ AI
ThinQ AI
ThinQ AI
ThinQ AI

Nano цвет,

Новый уровень чистоты цвета

Наночастицы в телевизорах LG NanoCell уменьшают цветовые искажения в спектре
RGB, что обеспечивает чистоту цветов и естественность изображения.

Подробности
Nano Black Intense Contrast
Nano Black Intense Contrast

Nano контрастность,

Глубокий контраст

Технология полноматричного затемнения управляет

работой блоков подсветки,
гарантируя еще более глубокий черный цвет и

контраст для кристально четкого изображения.

Подробности
Nano Accuracy
Nano Accuracy

Nano точность,

Точная цветопередача

с любого угла обзора

Широкий угол обзора и низкая
задержка вывода изображения

позволяют наслаждаться форматом
4K HDR с точной цветопередачей.

Подробности
AI Picture
AI Picture

Нано дизайн

Эффект полного

погружения

Нано дизайн позволит Вам полностью

погрузиться в происходящее на экране.

А также украсит Ваш интерьер.

Подробности

* Изображения и спецификации каждого продукта могут отличаться в зависимости от региона, страны, или размер экрана.

* Новаторская технология охватывает мощность и дисплей.

* Продукт требует кабельного соединения между центральным элементом и дисплеем.

* Кабель может быть виден в зависимости от установки.

*4K@120Hz, eARC(Enhanced Audio Return Channel),
VRR(Variable Refresh Rate) and ALLM(Auto Low Latency Mode) with HDMI 2.1.

Домой купить сейчас
  • Privacy
  • Legal
  • © 2019 LG Electronics.

URL COPY

close copylayer
move top