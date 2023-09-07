Куда бы вы не пошли,

звук является большой частью жизни.

Мы верим, что это должно быть эпично.



LG и британский пионер аудио Meridian

собрались вместе, чтобы создать

звук, который вы заслуживаете.

Зук, каким он должен быть. Это XBOOM Go.