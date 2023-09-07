About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

Где рождается эпичная музыка

lg xboom go, meridian (logo)
LG XBOOM Go PL7 and PN7 bluetooth speakers are angled towards each other on separate white boxes.

Куда бы вы не пошли,
звук является большой частью жизни.
Мы верим, что это должно быть эпично.

LG и британский пионер аудио Meridian
собрались вместе, чтобы создать
звук, который вы заслуживаете.

Зук, каким он должен быть. Это XBOOM Go.

Meridian's dsp7200 is in a sound test room. On the right, LG XBOOM Go PL7 bluetooth speaker is also in a sound test room.

Уникальное Качество Звука

LG XBOOM Go объединился с Meridian - ведущим мировым брендом аудио высокого разрешения.
Получите улучшенные басы, более чистый вокал и максимально исключительное качество прослушивания.

  • Meridian's dsp7200 is in a sound test room. On the right, LG XBOOM Go PL7 bluetooth speaker is also in a sound test room.
  • There are two photos of Meridian engineers at work. The third picture is Meridian's dsp7200 on a sunny deck

Престижное британское аудио, MERIDIAN

Строгая философия Meridian, основанная на исследованиях, отстаивает свою позицию о границах возможного в звуке
Как пионер аудио высокого разрешения и мастер цифровой обработки сигналов (DPS),
Meridian сыграл важную роль в разработке и внедрении новаторских технологий.

  • Digital Signal Processing image
    Обработка Цифрового
    Сигнала

    DSP позволяет полностью контролировать аудиосигнал, позволяя разрабатывать передовые технологии, которые могут улучшить качество прослушивания в любом контексте.

  • Meridian Lossless (logo)
    Meridian Передача
    Без Потерь

    Meridian является долгосрочным технологическим партнером Dolby. Технология Meridian Lossless Packing лицензирована Dolby как стандарт для аудио DVD.

  • Master Quality Authenticated (logo)
    Master Quality
    Authenticated

    Компания Meridian разработала MQA - революционную технологию для эффективной потоковой передачи музыки с максимально возможным качеством звука.

Экспертиза Meridian в lg xboom go (logo)

DSP

(Расширенная цифровая обработка сигналов)

Компания Meridian является ведущим специалистом в области
громкоговорителей DSP - такой подход обеспечивает полный
контроль и абсолютную точность аудиосигнала. В результате
получается уникальный и естественный звук, который очень легко слушать.

with Meridian(logo)

Качественные Эквалайзеры

Технология DSP компании Meridian применяется в четырех высококачественных
режимах эквалайзера, поэтому вы можете адаптировать и адаптировать свой стиль прослушивания.

A comparison between SOUND BOOST and Standard modes. SOUND BOOST is 3~4 db higher in both low and high ranges.
УСИЛЕНИЕ ЗВУКА
Глубокие и интенсивные басы для захватывающего
и впечатляющего звука
Стандарт
Кристально чистый звук для всех типов прослушивания

Встречайте Сбалансированный и
Чистый Звук от LG XBOOM Go

LG XBOOM Go PL7 bluetooth speaker with sky blue lighting is placed on a grey surface.

PL Серия

Просто Стильно

Встречайте линейку LG XBOOM Go