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Где рождается эпичная музыка
Куда бы вы не пошли,
звук является большой частью жизни.
Мы верим, что это должно быть эпично.
LG и британский пионер аудио Meridian
собрались вместе, чтобы создать
звук, который вы заслуживаете.
Зук, каким он должен быть. Это XBOOM Go.
Уникальное Качество Звука
LG XBOOM Go объединился с Meridian - ведущим мировым брендом аудио высокого разрешения.
Получите улучшенные басы, более чистый вокал и максимально исключительное качество прослушивания.
Престижное британское аудио, MERIDIAN
Строгая философия Meridian, основанная на исследованиях, отстаивает свою позицию о границах возможного в звуке
Как пионер аудио высокого разрешения и мастер цифровой обработки сигналов (DPS),
Meridian сыграл важную роль в разработке и внедрении новаторских технологий.
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Обработка Цифрового
Сигнала
DSP позволяет полностью контролировать аудиосигнал, позволяя разрабатывать передовые технологии, которые могут улучшить качество прослушивания в любом контексте.
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Meridian Передача
Без Потерь
Meridian является долгосрочным технологическим партнером Dolby. Технология Meridian Lossless Packing лицензирована Dolby как стандарт для аудио DVD.
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Master Quality
Authenticated
Компания Meridian разработала MQA - революционную технологию для эффективной потоковой передачи музыки с максимально возможным качеством звука.
Экспертиза Meridian в
DSP(Расширенная цифровая обработка сигналов)
Компания Meridian является ведущим специалистом в области
громкоговорителей DSP - такой подход обеспечивает полный
контроль и абсолютную точность аудиосигнала. В результате
получается уникальный и естественный звук, который очень легко слушать.
Качественные Эквалайзеры
Технология DSP компании Meridian применяется в четырех высококачественных
режимах эквалайзера, поэтому вы можете адаптировать и адаптировать свой стиль прослушивания.
- УСИЛЕНИЕ ЗВУКА
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Глубокие и интенсивные басы для захватывающего
и впечатляющего звука
- Стандарт
- Кристально чистый звук для всех типов прослушивания
Встречайте Сбалансированный и
Чистый Звук от LG XBOOM Go
PL Серия
Просто Стильно
Встречайте линейку LG XBOOM Go
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Серия PL
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