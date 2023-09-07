Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц

Музыка должна звучать качественно вне зависимости от ваших музыкальных пристрастий — это аксиома для LG G2. Теперь ваше аудио и видео будет звучать идеально. Вы насладитесь глубокими басами и малейшими нюансами голоса — без искажений и со студийным качеством. LG G2 является первым смартфоном на современном рынке с поддержкой воспроизведения уровня Hi-Fi (24 бит/192 кГц) со звучанием студийного качества, воспроизводящим форматы FLAC и WAV значительно превосходящие качество CD-записей.





Несколько встроенных микрофонов LG G2 позволяют подавлять окружающий шум и записывать чистый звук даже в условиях бесконечной суеты мегаполиса.

