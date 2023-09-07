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Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц
Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц
FULL HD IPS ДИСПЛЕЙ 5.2 дюйма
Камера 13 Мп с оптической стабилизацией изображения
Звук Hi-Fi
Несколько встроенных микрофонов LG G2 позволяют подавлять окружающий шум и записывать чистый звук даже в условиях бесконечной суеты мегаполиса.
Уникальная архитектура батареи емкостью 3000 мАч
Кроме того, одной из технологий, призванных продлить жизнь смартфона от одной зарядки, является Graphic RAM (GRAM) — графическая оперативная память. Память такого типа уменьшает потребление энергии на 26% при отображении неподвижного изображения и увеличивает автономную работу устройства приблизительно на 10%.
Все характеристики
-
Тип (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Цвет
-
Красный, Черный, Белый, Золотистый
-
Частотные диапазоны
-
GSM : 850/900/1800/1900, HSDPA : B5(850), B8(900), B2(1900), B1(2100), LTE : B20(850), B8(900),B3(1800), B1(2100),B7(2600)
-
Вес (г)
-
143 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
Литий-полимерный Технология “Step design” 3,000 мАч SiO +
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
Wi-Fi 802.11b/g/n
-
NFC
-
●
-
MHL разъем
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
Функция Safety Care
-
•
-
Камера (основная/доп.)
-
13 Мп Full HD, Автофокус, Geotagging, Распознование лиц, Стабилизация изображения, Панорамная съемка, HDR, LED вспышка/2.1 Мп Full HD
-
Внутренняя память
-
32 Гб
-
Bluetooth
-
4.0 BLE, HS*
-
USB
-
2.0 HS*
-
A-GPS
-
есть
-
Функция Quick Memo
-
•
-
Функция QSlide
-
•
-
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D802
Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц