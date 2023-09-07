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Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц

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Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц

D802

Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц

FULL HD IPS ДИСПЛЕЙ 5.2 дюйма

FULL HD дисплей смартфона G2 отличается ярким широкоформатным экраном 16:9, а также непревзойденной четкостью и реалистичностью цветопередачи изображения благодаря IPS матрице с плотностью пикселей 423 точки на дюйм. Не смотря на выдающийся размер дисплея – 5.2 дюйма, смартфон удобен в управлении даже одной рукой, благодаря применению особой инновационной технологии, которая позволила сократить рамку вокруг экрана до 2.65мм, чтобы подарить ему компактный дизайн.

Камера 13 Мп с оптической стабилизацией изображения

Оптический стабилизатор изображения (OIS) камеры 13 Мп позаботится о том, чтобы у вас получились идеальные снимки, даже если сложно держать камеру абсолютно неподвижно. В условиях низкой освещенности, съемки с приближением или при случайном подрагивании рук снимки порадуют вас своей четкостью и минимальным количеством шумов.

Процессор Qualcomm Snapdragon 800™, 2,26 ГГц.

Почувствуйте настоящую скорость с новым 4-ядерным процессором от Qualcomm, обладающим рекордной тактовой частотой 2.26 ГГц и поддержкой сетей нового поколения 4G LTE.

Звук Hi-Fi

Музыка должна звучать качественно вне зависимости от ваших музыкальных пристрастий — это аксиома для LG G2. Теперь ваше аудио и видео будет звучать идеально. Вы насладитесь глубокими басами и малейшими нюансами голоса — без искажений и со студийным качеством. LG G2 является первым смартфоном на современном рынке с поддержкой воспроизведения уровня Hi-Fi (24 бит/192 кГц) со звучанием студийного качества, воспроизводящим форматы FLAC и WAV значительно превосходящие качество CD-записей.


Несколько встроенных микрофонов LG G2 позволяют подавлять окружающий шум и записывать чистый звук даже в условиях бесконечной суеты мегаполиса.

Уникальная архитектура батареи емкостью 3000 мАч

Благодаря революционному ступенчатому дизайну батарея емкостью 3000 мАч обеспечит максимально долгую работу вашего смартфона. Инновационная архитектура батареи G2 позволяет заполнить пространство, обычно остающееся пустым, и увеличить емкость батареи.


Кроме того, одной из технологий, призванных продлить жизнь смартфона от одной зарядки, является Graphic RAM (GRAM) — графическая оперативная память. Память такого типа уменьшает потребление энергии на 26% при отображении неподвижного изображения и увеличивает автономную работу устройства приблизительно на 10%.

Гостевой режим

Cоздайте отдельные профили для каждого пользователя смартфона с функцией «Гостевой режим». Теперь ваша личная информация всегда будет под надежной защитой. А дети и друзья получат доступ только к тем функциям и приложениям, которые вы сами для них выберете.

Функция Audio Zoom

Решайте сами, что вам действительно важно услышать и записывайте с помощью функции "Audio Zoom"*. Встроенные микрофоны усилят звук исходящий от указанного вами на экране объекта и снизят окружающий шум.
*АудиоЗум

Функция «KnockON»

Просто постучите по экрану, чтобы активировать его или установить спящий режим.
*НокОн

Всплывающие подсказки

Подключите стереогарнитуру или USB кабель к смартфону, и G2 автоматически покажет совместимые с данным устройством приложения.

Функция «Двусторонняя съёмка»

Запустите режим двусторонней съемки, используя основную и фронтальную камеры смартфона одновременно! Теперь вы сможете сохранить все впечатления о таком важном моменте , как вручение праздничного торта, записав одновременно гостей и именинника.

Функция «В центре внимания»

Во время видеосъёмки выберите определенный объект и следите за его перемещениями в отдельном окне поверх основного изображения.

Функция «Главный герой»

Выберите интересующий вас объект во время воспроизведения видео, приблизьте и наблюдайте теперь только за ним.

Смарт-буфер

Сохраняйте страницы веб-сайтов в «полностраничном» виде, копируйте по несколько различных объектов одновременно. Чтобы вставить раннее скопированные элементы, просто выберите нужный из списка сохраненных в буфере.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Цвет

Красный, Черный, Белый, Золотистый

Частотные диапазоны

GSM : 850/900/1800/1900, HSDPA : B5(850), B8(900), B2(1900), B1(2100), LTE : B20(850), B8(900),B3(1800), B1(2100),B7(2600)

Вес (г)

143 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

Литий-полимерный Технология “Step design” 3,000 мАч SiO +

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

Wi-Fi 802.11b/g/n

NFC

MHL разъем

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Функция Safety Care

Камера (основная/доп.)

13 Мп Full HD, Автофокус, Geotagging, Распознование лиц, Стабилизация изображения, Панорамная съемка, HDR, LED вспышка/2.1 Мп Full HD

Внутренняя память

32 Гб

Bluetooth

4.0 BLE, HS*

USB

2.0 HS*

A-GPS

есть

Функция Quick Memo

Функция QSlide

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D802

Интуитивное управление на задней панели смартфона, Full HD IPS дисплей 5.2'', Четырехъядерный процессор 2,26 ГГц