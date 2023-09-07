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Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.
Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.
Получение информации одним касанием.
Nexus 4 оснащен последней версией Google Now, чтобы передавать Вам нужную информацию в нужное время. Это приложение показывает какие ожидаются пробки еще до того как Вы выйдете на работу, или время прибытия следующего поезда когда Вы ждете его на перроне.
С последней версией Вы увидите, какие события и концерты проходят рядом, повторно уведомит Вас о бронировании отелей и рейсов, и даже о близлежащих достопримечательностях и популярных местах для фотографий во время Вашего путешествия. Все выполняется автоматически.
Управляй своим миром с Google Maps
Попади в те места, куда только захочешь, легко и быстро, с помощью Google Maps. С поочерёдной GPS навигацией, информацией о движении в режиме реального времени и прокладкой маршрута - пешком или на общественном транспорте, добраться из пункта А в пункт Б не было еще так легко.
Ищите рестораны, организации и другие места рядом с Вами. Получайте рекомендации от людей Вашего круга и от экспертов, а также знакомьтесь с полными обзорами и описаниями мест от редакторов Zagat.
3D карты и четкие спутниковые изображения дадут Вам более реалистичное ощущение того, что вокруг Вас, а такие функции как Street View (Обзор Улиц) и Indoor Maps (Внутренние Карты) обеспечат Вас необходимой информацией о том, что находится перед Вами.
Камера 8 мегапикселей
Снимай видео в 1080p, делай моментальные снимки. Непрерывная фокусировка, зум в режиме реального времени, и режим замедленной съемки – все это дает Вам возможность снимать поразительные видео. Когда Ваша видеозапись готова, создавайте собственное кино с помощью приложения «Киностудия» и загружайте его в YouTube.
Фотографии больше не теряются благодаря функции «Instant Upload».
Фотографии загружаются сами благодаря функции «Instant Upload» (Мгновенная Загрузка), поэтому Вы никогда не потеряете ни одного фото. Если Вы подписаны на Google , Вы можете разблокировать функцию «Instant Upload», и фотографии, сделанные Вашим телефоном, будут автоматически загружены в частный альбом в Интернете. Вы можете легко организовывать, редактировать и делиться фотографиями с теми, кого Вы выберете из контакт-списка вашего телефона или в Интернете.
Живой экран 4.7 дюйма
Создан для Скорости
Nexus 4 оснащен самым передовым процессором Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro, чтобы дать Вам необходимую мощность и скорость. Быстро перемещайтесь по Интернету, ощутите богатую 3D графику и игры, и легко переключайте многочисленные приложения, не пропустив ни одного бита. С 2GB ОЗУ и самой быстрой версией Android, Nexus 4 является нашим самым быстро работающим смартфоном на сегодняшний день.
Google Play
Получите все приложения и игры, которые Вы любите, на Nexus 4 – в более чем 675 000 наименований на Google Play каждый найдет что-то для себя. Находите наиболее популярные платные и бесплатные приложения, исследуйте выбранные коллекции, загружайте по категории или просто ищите то, что Вы любите.
Снимай свой мир и делись им
Фотографии загружаются сами благодаря функции «Instant Upload» (Мгновенная Загрузка), поэтому Вы никогда не потеряете ни одного фото. Если Вы подписаны на Google , Вы можете разблокировать функцию «Instant Upload», и фотографии, сделанные Вашим телефоном, будут автоматически загружены в частный альбом в Интернете. Вы можете легко организовывать, редактировать и делиться фотографиями с теми, кого Вы выберете из контакт-списка вашего телефона или в Интернете.
Снимай свой мир и делись им
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Удивительная камера с функцией «сферическая съемка»
Удивительная камера с функцией «сферическая съемка»
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Ваша музыка на Google Play
С функцией «Music Manager» (Управление Музыкой) Вы можете с легкостью импортировать всю Вашу музыкальную библиотеку iTunes* в Google Play. Как только ваша музыка будет импортирована, она автоматически станет доступной на Nexus 4. Также Вы будете иметь возможность наслаждаться Вашей музыкой на сайте play.google.com и на любом другом телефоне или планшете совместимом с Android. Вам не нужно больше синхронизироваться или беспокоиться о копировании.
* до 20 000 песен. Не включает песни, защищенные цифровыми правами.
Ваша музыка на Google Play
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Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Полностью сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
GSM/UMTS/HSPA+/GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 Мгц) 3G (850, 900, 1700, 1900, 2100 Мгц) HSPA+ 42
-
Размеры (мм)
-
133,9 х 68,7 х 9,1 мм
-
Вес (г)
-
139 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
2,100 мАч, литий-полимерный (несъемный)
-
Время работы в режиме ожидания
-
564,5
-
Время работы в режиме разговора
-
11,9
-
Обозреватель
-
-
Wi-fi
-
Dual Band WiFi (802.11 a/b/g/n)
-
NFC
-
●
-
MHL разъем
-
●
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
Рукописный ввод текста
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/есть
-
Планировщик
-
есть
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
Неограничена
-
FM-радио
-
есть
-
Камера (основная/доп.)
-
8 Мпикс LED 1 EA/1,3 Мпикс HD
-
Внутренняя память
-
16 Гб
-
Внешняя память
-
нет
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/WAV/WMA/MIDI/MPEG4 / H.263 / H.264
-
Просмотр документов
-
есть
-
Bluetooth
-
3.0 + HS
-
USB
-
2.0 HS*
-
Громкая связь
-
есть
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
Есть
-
Англо-Русский словарь
-
Есть
-
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Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.