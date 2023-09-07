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Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.

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Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.

E960

Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.

Получение информации одним касанием.

Живи с Google Now
Nexus 4 оснащен последней версией Google Now, чтобы передавать Вам нужную информацию в нужное время. Это приложение показывает какие ожидаются пробки еще до того как Вы выйдете на работу, или время прибытия следующего поезда когда Вы ждете его на перроне.
С последней версией Вы увидите, какие события и концерты проходят рядом, повторно уведомит Вас о бронировании отелей и рейсов, и даже о близлежащих достопримечательностях и популярных местах для фотографий во время Вашего путешествия. Все выполняется автоматически.

Управляй своим миром с Google Maps


Попади в те места, куда только захочешь, легко и быстро, с помощью Google Maps. С поочерёдной GPS навигацией, информацией о движении в режиме реального времени и прокладкой маршрута - пешком или на общественном транспорте, добраться из пункта А в пункт Б не было еще так легко.

Ищите рестораны, организации и другие места рядом с Вами. Получайте рекомендации от людей Вашего круга и от экспертов, а также знакомьтесь с полными обзорами и описаниями мест от редакторов Zagat.

3D карты и четкие спутниковые изображения дадут Вам более реалистичное ощущение того, что вокруг Вас, а такие функции как Street View (Обзор Улиц) и Indoor Maps (Внутренние Карты) обеспечат Вас необходимой информацией о том, что находится перед Вами.

Камера 8 мегапикселей

Записывай HD Video
Снимай видео в 1080p, делай моментальные снимки. Непрерывная фокусировка, зум в режиме реального времени, и режим замедленной съемки – все это дает Вам возможность снимать поразительные видео. Когда Ваша видеозапись готова, создавайте собственное кино с помощью приложения «Киностудия» и загружайте его в YouTube.
Фотографии больше не теряются благодаря функции «Instant Upload».
Фотографии загружаются сами благодаря функции «Instant Upload» (Мгновенная Загрузка), поэтому Вы никогда не потеряете ни одного фото. Если Вы подписаны на Google , Вы можете разблокировать функцию «Instant Upload», и фотографии, сделанные Вашим телефоном, будут автоматически загружены в частный альбом в Интернете. Вы можете легко организовывать, редактировать и делиться фотографиями с теми, кого Вы выберете из контакт-списка вашего телефона или в Интернете.

Живой экран 4.7 дюйма

Фото и видео оживают с поразительной четкостью, яркостью и естественными цветами на потрясающем экране 1280х768, 4,7-дюйма. Слегка изогнутые края стекла позволяют Вам гладко «скользить» по 320 ppi экрану. И все это защищено стеклом Corning® Gorilla® Glass 2, стойким к царапинам.

Создан для Скорости

Четырёхъядерный процессор.
Nexus 4 оснащен самым передовым процессором Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro, чтобы дать Вам необходимую мощность и скорость. Быстро перемещайтесь по Интернету, ощутите богатую 3D графику и игры, и легко переключайте многочисленные приложения, не пропустив ни одного бита. С 2GB ОЗУ и самой быстрой версией Android, Nexus 4 является нашим самым быстро работающим смартфоном на сегодняшний день.

Google Play

675 000 Приложений и игр
Получите все приложения и игры, которые Вы любите, на Nexus 4 – в более чем 675 000 наименований на Google Play каждый найдет что-то для себя. Находите наиболее популярные платные и бесплатные приложения, исследуйте выбранные коллекции, загружайте по категории или просто ищите то, что Вы любите.

Снимай свой мир и делись им

Фотографии больше не теряются благодаря функции «Instant Upload».
Фотографии загружаются сами благодаря функции «Instant Upload» (Мгновенная Загрузка), поэтому Вы никогда не потеряете ни одного фото. Если Вы подписаны на Google , Вы можете разблокировать функцию «Instant Upload», и фотографии, сделанные Вашим телефоном, будут автоматически загружены в частный альбом в Интернете. Вы можете легко организовывать, редактировать и делиться фотографиями с теми, кого Вы выберете из контакт-списка вашего телефона или в Интернете.

Снимай свой мир и делись им

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Удивительная камера с функцией «сферическая съемка»

Вверх, вниз и все вокруг Вас – так не снимала еще ни одна камера, которую Вы когда-либо видели. С Nexus 4 делайте снимки во всех направлениях, которые объединяются и превращаются в невероятные фото-сферы с эффектом присутствия, перенося Вас внутрь этой сферы. Просматривайте Ваши фото-сферы на телефоне, делитесь ими на Google с Вашими друзьями и семьей, или даже добавляйте их в Google Maps, чтобы их увидел весь мир.

Удивительная камера с функцией «сферическая съемка»

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Ваша музыка на Google Play

Легкий импорт из iTunes
С функцией «Music Manager» (Управление Музыкой) Вы можете с легкостью импортировать всю Вашу музыкальную библиотеку iTunes* в Google Play. Как только ваша музыка будет импортирована, она автоматически станет доступной на Nexus 4. Также Вы будете иметь возможность наслаждаться Вашей музыкой на сайте play.google.com и на любом другом телефоне или планшете совместимом с Android. Вам не нужно больше синхронизироваться или беспокоиться о копировании.
* до 20 000 песен. Не включает песни, защищенные цифровыми правами.

Ваша музыка на Google Play

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Полностью сенсорный

Частотные диапазоны

GSM/UMTS/HSPA+/GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 Мгц) 3G (850, 900, 1700, 1900, 2100 Мгц) HSPA+ 42

Размеры (мм)

133,9 х 68,7 х 9,1 мм

Вес (г)

139 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

2,100 мАч, литий-полимерный (несъемный)

Время работы в режиме ожидания

564,5

Время работы в режиме разговора

11,9

INTERNET

Обозреватель

Google

Wi-fi

Dual Band WiFi (802.11 a/b/g/n)

NFC

MHL разъем

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

Рукописный ввод текста

есть

SMS / MMS

есть/есть

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

есть

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

Неограничена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

FM-радио

есть

Камера (основная/доп.)

8 Мпикс LED 1 EA/1,3 Мпикс HD

Внутренняя память

16 Гб

Внешняя память

нет

Мультимедийные проигрыватели

MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR NB/WAV/WMA/MIDI/MPEG4 / H.263 / H.264

Просмотр документов

есть

Bluetooth

3.0 + HS

USB

2.0 HS*

Громкая связь

есть

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Синхронизация с социальными сетями

Есть

Англо-Русский словарь

Есть

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E960

Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.