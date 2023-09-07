Новый смартфон с Google Now и сферической съемкой.



Попади в те места, куда только захочешь, легко и быстро, с помощью Google Maps. С поочерёдной GPS навигацией, информацией о движении в режиме реального времени и прокладкой маршрута - пешком или на общественном транспорте, добраться из пункта А в пункт Б не было еще так легко.



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3D карты и четкие спутниковые изображения дадут Вам более реалистичное ощущение того, что вокруг Вас, а такие функции как Street View (Обзор Улиц) и Indoor Maps (Внутренние Карты) обеспечат Вас необходимой информацией о том, что находится перед Вами.