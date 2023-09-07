We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Легкое управление контентом
Легкое управление контентом
Optimus Link
P690 Key Visual
Alt text
Сенсорный Емкостный Экран 3.2 HVGA (320X480)
Наслаждайтесь более чистым и ярким изображением мульти-медиа и приложений на экране LG-P690 3.2 HVGA по сравнению с другими дисплеями 3.2 QVGA. Экран LG-P690 поддерживается 180 dpi, что дает превосходное удобство чтения веб страниц по сравнению с другими экраноми 3.5 HVGA (320 x 480) с 165 dpi. Дисплей защищен крепким стеклом.
Сенсорный Емкостный Экран 3.2 HVGA (320X480)
Alt text
Все характеристики
-
Тип телефона (Форм-фактор)
-
Сенсорный
-
Частотные диапазоны
-
2G - 850/900/1800/1900 3G - 900/1700/1800/2100
-
Размеры (мм)
-
113.5 x 59 x 13.3 мм
-
Вес (г)
-
122 г
-
Стандартная батарея, макс. (мАч)
-
литиево-ионная, 1500 мА-ч
-
Время работы в режиме ожидания
-
300 ч
-
Время работы в режиме разговора
-
7 ч
-
Обозреватель
-
Android HTML Webkit
-
WAP
-
2.0
-
Wi-fi
-
802.11 b/g
-
Видео MMS
-
есть
-
-
есть
-
Интеллектуальный ввод текста (T9)
-
есть
-
SMS / MMS
-
есть/нет
-
Планировщик
-
Android Calendar
-
Будильник
-
есть
-
Телефонная книга (кол-во номеров)
-
Неограничена
-
Java (версия)
-
MIDP 2.0
-
MIDI (поли)
-
есть (64)
-
FM-радио
-
есть
-
Запись Радио вещания
-
Есть
-
Камера (основная/доп.)
-
3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA
-
Внутренняя память
-
150 Мб
-
Внешняя память
-
MicroSD™, до 32 ГБ
-
Мультимедийные проигрыватели
-
MP3 / AAC / (e) AAC+ / AMR / WMA / WAV / DivX / Xvid / H264 / MPEG4 (HVGA 30 к/с)
-
Просмотр документов
-
Document viewer (DOC, XLS, PPT, PDF)
-
Bluetooth
-
v 3.0 с A2DP, EDR
-
USB
-
microUSB 2.0
-
Диктофон
-
есть
-
A-GPS
-
есть
-
Синхронизация с социальными сетями
-
«Яндекс», «Агент@Mail.Ru», «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.
Свяжитесь с нами
Купить напрямую
P690
Легкое управление контентом