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Легкое управление контентом

P690

Легкое управление контентом

800 MHz CPU

Мощная работа, которая не заставит Вас ждать.
Быстрый CPU обеспечивает более быстрый просмотр веб страниц, а также обеспечит мощную обработку данных мульти-медиа на 33% эффективней в сравнении с 600 MHz CPU других моделей.

Батарея мощностью 1500 mAh

Наслаждайтесь больше с емким аккумулятором.
Самая большая емкость батареи данного класса позволяет вам больше общаться, больше слушать музыку и смотреть видео, а также проводить время в интернете, не беспокоясь о том, что сядет батарейка.

SmartShare™

Беспроводной обмен данными через DLNA.
Делитесь Вашей любимой музыкой, видео клипами или фотографиями на большом экране посредством постоянного соединения с совместимыми медиа устройствами, используя LG SmartShare™.

11.7мм тонкий дизайн

LG-P690 – обладает самым тонким дизайном в своем классе.
Его корпус разработан так, чтобы его удобно было держать для использования одной рукой.

Optimus Link

P690 Key Visual

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Сенсорный Емкостный Экран 3.2 HVGA (320X480)

Всё выглядит лучше на чистом и ярком экране.
Наслаждайтесь более чистым и ярким изображением мульти-медиа и приложений на экране LG-P690 3.2 HVGA по сравнению с другими дисплеями 3.2 QVGA. Экран LG-P690 поддерживается 180 dpi, что дает превосходное удобство чтения веб страниц по сравнению с другими экраноми 3.5 HVGA (320 x 480) с 165 dpi. Дисплей защищен крепким стеклом.

Сенсорный Емкостный Экран 3.2 HVGA (320X480)

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Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип телефона (Форм-фактор)

Сенсорный

Частотные диапазоны

2G - 850/900/1800/1900 3G - 900/1700/1800/2100

Размеры (мм)

113.5 x 59 x 13.3 мм

Вес (г)

122 г

Стандартная батарея, макс. (мАч)

литиево-ионная, 1500 мА-ч

Время работы в режиме ожидания

300 ч

Время работы в режиме разговора

7 ч

INTERNET

Обозреватель

Android HTML Webkit

WAP

2.0

Wi-fi

802.11 b/g

СООБЩЕНИЯ

Видео MMS

есть

E-Mail

есть

Интеллектуальный ввод текста (T9)

есть

SMS / MMS

есть/нет

PIM (ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР)

Планировщик

Android Calendar

Будильник

есть

Телефонная книга (кол-во номеров)

Неограничена

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Java (версия)

MIDP 2.0

MIDI (поли)

есть (64)

FM-радио

есть

Запись Радио вещания

Есть

Камера (основная/доп.)

3 MPix, 2048x1536 пикселей, QXVGA

Внутренняя память

150 Мб

Внешняя память

MicroSD™, до 32 ГБ

Мультимедийные проигрыватели

MP3 / AAC / (e) AAC+ / AMR / WMA / WAV / DivX / Xvid / H264 / MPEG4 (HVGA 30 к/с)

Просмотр документов

Document viewer (DOC, XLS, PPT, PDF)

Bluetooth

v 3.0 с A2DP, EDR

USB

microUSB 2.0

Диктофон

есть

A-GPS

есть

Синхронизация с социальными сетями

«Яндекс», «Агент@Mail.Ru», «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter

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P690

Легкое управление контентом