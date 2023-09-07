Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD Free Sync, Время отклика 1 мс, Стабилизатор движения, Игровые функции

Уменьшение времени отклика достигается выключением подсветки при смене каждого кадра и соответственно вставкой абсолютно черного изображения между кадрами, что соответствует вдвое большему количеству кадров в секунду. При этом исключается размытие, т.к. во время переключения пикселей выключается подсветка.