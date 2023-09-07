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Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD Free Sync, Время отклика 1 мс, Стабилизатор движения, Игровые функции

Функции

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Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD Free Sync, Время отклика 1 мс, Стабилизатор движения, Игровые функции

24MP59G-P

Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD Free Sync, Время отклика 1 мс, Стабилизатор движения, Игровые функции

Игровой IPS монитор

С помощью комбинации IPS матрицы и сниженного времени отклика 1 мс максимально раскрывается игровая графика.

Время отклика 1 мс

Уменьшение времени отклика достигается выключением подсветки при смене каждого кадра и соответственно вставкой абсолютно черного изображения между кадрами, что соответствует вдвое большему количеству кадров в секунду. При этом исключается размытие, т.к. во время переключения пикселей выключается подсветка.

Динамическая синхронизация движения

Режим динамической синхронизации движения позволяет пользователям мгновенно атаковать противника без задержки. Данный режим синхронизирует ваши ощущения в реальном времени с происходящим в игре за счет минимизации задержек ввода.

Стабилизатор черного

В играх шуттерах, функция Стабилизатор черного дает игрокам полную видимость даже в самых темных сценах.

Игровой дизайн

Игровой монитор от LG имеет дизайн, который идеально совместим с любым Вашим игровым оборудованием. Агрессивный красно-черный цвет и V-образная ножка создадут необходимый настрой для игры.

Технология AMD Free Sync

Сочетание технологии AMD FreeSync и ультраширокого экрана 21: 9 делают процесс игры потрясающим - без помех и задержек




Оптимизация игровых настроек

Специальные игровые встроенные функции подстраиваются и оптимизируются в зависимости от игры, которую Вы выбираете.
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Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана (дюймы)

24

Тип матрицы

IPS

Яркость, кд/м2

250 (стандарт), 200 (мин.)

Время отклика, мс

5 мс (быстрое) 1ms Motion Blur Reduction

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1920x1080

Отображаемые цвета (млн)

16.7

Шаг пикселя (мм)

0.2745x0.2745

Контрастность (FOFO)

1000:1 (стандарт)

Контрастность (DFC)

Mega

Угол обзора (CR≥10)

178 / 178 (CR ≥ 10)

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОД. СИГНАЛ

HDMI

●, v1,4

D-Sub

Расположение портов

сзади

АУДИО ВХОДЫ

PC Audio In

ИНТЕРФЕЙСЫ/АУДИО ВЫХОДЫ

Выход для наушников

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Режим 4-screen-split

Авто выкл / авто режим ожидания

Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)

Заводская калибровка

Стабилизатор черного цвета

Функция Super Resolution+

ДИНАМИКИ

Тип

Мощность

ЗВУК

Dolby Surround

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)

0,3 Вт

Энергопотребление / выключен (макс.)

0,3 Вт

Напряжение

100~240 В

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~83кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

Тип клавиш

Цвет LED индикатора (включен)

джойстик

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

белый

Расположение клавиш

мигающий белый

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

18

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Режим изображения

Польз. / Чтение / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия / Игра FPS 1 / Игра FPS 2 / Игра RTS / Игра пользов.

Original Ratio

Широкий/Кино1/Кино2/ Оригинальный/1:1

ФУНКЦИИ

sRGB

DDC / CI

HDCP

Автоматическое разрешение

Key lock

Plug & Play

RTC

ЦВЕТ

Подставка

черный + глянцевый/текстура

Задняя панель

черный глянцевый

Передняя панель

черный глянцевый

Основание

черный + красный

Другое

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол),°

-2º (вперед) ~ 15º (назад)

ГАБАРИТЫ

Вес в упаковке, кг

4.5

Вес без подставки, кг

2.8

Вес с подставкой, кг

3.2

Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм

550,5 x 204,1 x 419,9

Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм

550,5 x 85,5 x 332,1

Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм

619 x 395 x 131

СТАНДАРТЫ

EPEAT

● (Gold)

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCCB, CE

ENERGY STAR®

ENERGY STAR® Сертифицированный

Windows

● (win10)

ErP

АКСЕСCУАРЫ

D-Sub

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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24MP59G-P

Монитор LG, LED, 24"(60.96 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD Free Sync, Время отклика 1 мс, Стабилизатор движения, Игровые функции

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