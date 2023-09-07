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Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)

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Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)

24GN65R-B

Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)

Логотип LG UltraGear.

Монитор LG Ultragear – мощное оборудование для ваших игр

Станьте лучшим игроком

LG UltraGear™ — очень быстрое игровое оборудование, повышающее ваши шансы на победу.

Скорость

IPS 1ms (GtG)

Частота обновления 144Hz

Цвет

HDR10

sRGB 99% (Typ.) 

Характеристика

AMD FreeSync™ Premium

Подставка, регулируемая по высоте, наклону и углу поворота

IPS 1ms (GtG)

Создан для непревзойденной скорости

Скорость IPS 1ms сопоставима со скоростью TN, что обеспечивает минимизацию остаточного изображения и быстрое время отклика, позволяя вам насладиться совершенно новой игровой производительностью.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Сравнение скорости с IPS 5ms (левое изображение) и IPS 1ms (GtG).

Частота обновления 144Hz

Плавность движения во время игры

Сверхвысокая частота 144Hz позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное появление изображения. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко наводить прицел на цель.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Сравнение частоты обновления 60Hz (левое изображение) и частоты обновления 144Hz.

Игровая сцена в богатых цветах и с высоким контрастом на мониторе с поддержкой Hdr10 с sRgb 99% (Typ.)

HDR10 с sRGB 99% (Typ.)

Ощутите накал борьбы во всей красе

Этот монитор поддерживает HDR10 с sRGB 99% (Typ.), обеспечивая реалистичное визуальное погружение с насыщенными цветами и контрастностью. Независимо от поля боя, он поможет геймерам увидеть эффектные цвета, задуманные игровыми разработчиками.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Технология AMD FreeSync™ Premium

Более четкие, плавные и быстрые движения

Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться плавными движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она виртуально уменьшает разрывы и рывки изображения.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Сравнение AMD FreeSync™ Premium и выключенного режима (левое изображение).

Стильный дизайн

Шикарный обтекаемый дизайн с эффектом погружения

Привлекательный дизайн и практически безрамочный дизайн улучшают качество игрового процесса. Основание можно регулировать, изменяя высоту, наклон и угол поворота монитора, что позволяет с большим комфортом играть в игры.

Монитор в стильном и практически безрамочном дизайне с регулируемой по высоте, наклону и углу поворота подставкой.

Сравнение двух игровых сцен между обычным режимом и режимом динамической синхронизации действий с уменьшенной задержкой ввода данных

Dynamic Action Sync

Возможность быстрее реагировать на действия соперников

Уменьшение задержек благодаря технологии Dynamic Action Sync помогает геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.

Сравнение двух игровых сцен между обычным режимом с меньшей видимостью в темной сцене и режимом стабилизации черного цвета, обеспечивающим лучшую видимость в идентичной сцене

Black Stabilizer

Атакуйте первым в темноте

Режим Black Stabilizer помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

Сравнение двух игровых сцен между обычным режимом и режимом отображения прицела, что помогает лучше прицеливаться

Отображение прицела

Улучшенное наведение

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*На вышеприведенных изображениях, расположенных слева, показан обычный режим, в котором данная функция не поддерживается.

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24GN65R-B

Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)