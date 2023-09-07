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Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)
Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)
Скорость
IPS 1ms (GtG)
Частота обновления 144Hz
Цвет
HDR10
sRGB 99% (Typ.)
Характеристика
AMD FreeSync™ Premium
Подставка, регулируемая по высоте, наклону и углу поворота
IPS 1ms (GtG)
Создан для непревзойденной скорости
Скорость IPS 1ms сопоставима со скоростью TN, что обеспечивает минимизацию остаточного изображения и быстрое время отклика, позволяя вам насладиться совершенно новой игровой производительностью.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (левое изображение) и IPS 1ms (GtG).
Частота обновления 144Hz
Плавность движения во время игры
Сверхвысокая частота 144Hz позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное появление изображения. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко наводить прицел на цель.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Сравнение частоты обновления 60Hz (левое изображение) и частоты обновления 144Hz.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Технология AMD FreeSync™ Premium
Более четкие, плавные и быстрые движения
Благодаря технологии FreeSync™ Premium геймеры могут наслаждаться плавными движениями в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она виртуально уменьшает разрывы и рывки изображения.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Сравнение AMD FreeSync™ Premium и выключенного режима (левое изображение).
Шикарный обтекаемый дизайн с эффектом погружения
Привлекательный дизайн и практически безрамочный дизайн улучшают качество игрового процесса. Основание можно регулировать, изменяя высоту, наклон и угол поворота монитора, что позволяет с большим комфортом играть в игры.
Монитор в стильном и практически безрамочном дизайне с регулируемой по высоте, наклону и углу поворота подставкой.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*На вышеприведенных изображениях, расположенных слева, показан обычный режим, в котором данная функция не поддерживается.
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24GN65R-B
Игровой монитор 23.8” UltraGear™ Full HD IPS 1ms (GtG)