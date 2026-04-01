Игровой монитор LG UltraGear™ G4 27-дюймовый 144Hz (O/C) FHD IPS | 27g411a совместимый с NVIDIA G-SYNCR, SRGB 99% (станд.)
Основные характеристики
- 27-дюймовый дисплей FHD IPS (1920x1080)
- Частота обновления 120Hz (144Hz Overclock) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Погружение в игру с насыщенным цветом
Наш монитор поддерживает HDR10 и предлагает покрытие 99% sRGB, обеспечивая широкий цветовой спектр и высокую точность цветопередачи на дисплее IPS – для полного погружения в игру. Геймеры могут ощутить накал страстей на поле битвы так, как и задумывалось разработчиками игры.
Сцены сражений в космосе представлены в ярких цветах благодаря HDR, sRGB 99% и дисплею IPS монитора LG UltraGear.
* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Уменьшение размытия движений 1ms MBR приводит к снижению яркости, и при активации данной функции невозможно использовать: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
* Во время работы 1ms MBR возможно мерцание.
Сертифицировано по широко используемой технологии
Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium Pro с подтвержденной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.
Разделенный экран, показывающий пилота в динамичной игре, изображение четкое и плавное.
* Эффективность функции показана на примере сравнения с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Dynamic Action Sync
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
Crosshair (прицел)
Точка прицеливания фиксируется строго по центру, повышая точность стрельбы.
Приложение LG Switch
Быстрое переключение
Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Также поддерживаются режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием нескольких источников ввода.
* Чтобы скачать последнюю версию приложения LG Switch, выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.
Практически незаметная рамка и тонкая подставка
Ультратонкая конструкция. Практически невидимая
Благодаря ультратонкой рамке и минималистичной тонкой подставке вы сможете лучше сконцентрироваться на экране. Практически незаметная подставка добавляет эстетику невесомости, а органичный экран обеспечивает погружение во время игры, что идеально подходит для конфигураций с двумя экранами и минималистичных рабочих пространств.
* Наклон (–5~20°), настенный (100x100).
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
27"
Экран - Разрешение
1920 x 1080
Экран - Тип Панели
IPS
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144 Гц (O/C)
Экран - Время Отклика
5 мс (GtG)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
3.8 кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
690 x 141 x 430 мм
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
611.5 x 357.8 x 38.5 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
611.5 x 452.4 x 220 мм
Вес в Упаковке [кг]
5.3 кг
Вес без Подставки [кг]
2.9 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
HDMI
да (1 шт.)
HDMI (Цвет/Длина)
Черный / 1.5м
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
да (1шт.)
Версия DP
1.4
HDMI
да (1 шт.)
Выход Наушники
3-полосный (только звук)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
220 кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 кд/м²
Цвета Бит
8бит (6бит+FRC)
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7млн
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Коэффициент контрастности (Мин.)
1050:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500:1
Тип Панели
IPS
Шаг Пикселя [мм]
0.3114 x 0.3114 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144 Гц (O/C)
Разрешение
1920 x 1080
Время Отклика
5 мс (GtG)
Диагональ [см]
68.5 см
Диагональ [дюймы]
27"
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
AMD FreeSync™
FreeSync
Снижение Цветовой Чувствительности
да
Прицел
да
Динамическая Синхронизация Действий
да
Отсутствие Мерцания
да
FPS Счетчик
да
HDR 10
да
HDR Effect
да
Технология Уменьшения Размытия в Движении
да
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Разгон
да
Режим Чтения
да
Умное Энергосбережение
да
VRR
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
27G411A-B
Год
2025
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Безрамочный Дизайн
4х-сторонний безрамный
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (DC Off)
менее 0.3Вт
Энергопотребление (Energy Star)
20Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
Энергопотребление (Тип.)
22 Вт
Тип
Внешний адаптер
