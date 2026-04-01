Игровой монитор LG UltraGear™ G4 27-дюймовый 144Hz (O/C) FHD IPS | 27g411a совместимый с NVIDIA G-SYNCR, SRGB 99% (станд.)

27G411A-B
Front view of Игровой монитор LG UltraGear™ G4 27-дюймовый 144Hz (O/C) FHD IPS | 27g411a совместимый с NVIDIA G-SYNCR, SRGB 99% (станд.) 27G411A-B
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид спереди на монитор с опущенной стойкой
вид сбоку
вид сбоку на наклоненный монитор
вид сверху
вид сверху под углом –15 градусов
вид сверху под углом +15 градусов
вид сзади с выключенной подстветкой
вид сзади со включенной подсветкой
вид в перспективе сзади с выключенной подстветкой
Основные характеристики

  • 27-дюймовый дисплей FHD IPS (1920x1080)
  • Частота обновления 120Hz (144Hz Overclock) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Фронтальное изображение игрового монитора UltraGear™ 27g411a.

27" 144Hz (O/C) FHD IPS
Игровой монитор

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

27-дюймовый FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, частота обновления 120Hz, 1ms MRB, ультратонкая конструкция

Слово Display (Дисплей) написано заглавными буквами.

Погружение в игру с насыщенным цветом

Наш монитор поддерживает HDR10 и предлагает покрытие 99% sRGB, обеспечивая широкий цветовой спектр и высокую точность цветопередачи на дисплее IPS – для полного погружения в игру. Геймеры могут ощутить накал страстей на поле битвы так, как и задумывалось разработчиками игры.

Сцены сражений в космосе представлены в ярких цветах благодаря HDR, sRGB 99% и дисплею IPS монитора LG UltraGear.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Дисплей IPS™

Монитор LG IPS™ обеспечивает потрясающую точность цветопередачи и широкий угол обзора.

HDR 10

HDR 10 (высокий динамический диапазон) поддерживает заданные уровни цвета и яркости.

sRGB 99% (станд.)

Благодаря 99% покрытию спектра DCI-P3 дисплей является отличным решением для высокой точности цветопередачи.

Слово Speed (Скорость) написано заглавными буквами.

Сцена из гоночной игры с исключительно быстрым временем отклика и частотой обновления 120Hz.

Плавность движения во время игры
благодаря частоте обновления 120Hz (144Hz Overclock)

Частота обновления 120Hz (144Hz Overclock) обеспечивает плавное четкое изображение и минимизацию размытия движений. Погрузитесь в более иммерсивную игру в каждом кадре.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Желтая гоночная машина на экране мчится вперед, при этом четко видно белое квадратное поле, а снаружи все размыто.

На большой скорости
к победе

Благодаря 1ms Motion Blur Reduction* (технология уменьшения размытия движений) игра проходит плавно, без эффекта шлейфа. Динамичные и быстро меняющиеся объекты на фоне всего происходящего могут дать геймерам конкурентное преимущество.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Уменьшение размытия движений 1ms MBR приводит к снижению яркости, и при активации данной функции невозможно использовать: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

* Во время работы 1ms MBR возможно мерцание.

Сертифицировано по широко используемой технологии

Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium Pro с подтвержденной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.

Разделенный экран, показывающий пилота в динамичной игре, изображение четкое и плавное.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции показана на примере сравнения с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Dynamic Action Sync

Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Crosshair (прицел)

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, повышая точность стрельбы.

* Изображения смоделированы для понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Слово Usability (Удобство использования) написано заглавными буквами.

Приложение LG Switch

Быстрое переключение

Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 частей, изменить тему оформления или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Также поддерживаются режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности с использованием нескольких источников ввода.

* Изображения смоделированы для понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Чтобы скачать последнюю версию приложения LG Switch, выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.

Практически незаметная рамка и тонкая подставка

Ультратонкая конструкция. Практически невидимая

Благодаря ультратонкой рамке и минималистичной тонкой подставке вы сможете лучше сконцентрироваться на экране. Практически незаметная подставка добавляет эстетику невесомости, а органичный экран обеспечивает погружение во время игры, что идеально подходит для конфигураций с двумя экранами и минималистичных рабочих пространств.

Значок дизайна с незаметной рамкой.

Дизайн с незаметной рамкой

и тонкой подставкой

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

–5~20º

Значок настенного крепления.

Настенное крепление

100X100

* Изображения смоделированы для понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Наклон (–5~20°), настенный (100x100).

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    27"

  • Экран - Разрешение

    1920 x 1080

  • Экран - Тип Панели

    IPS

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144 Гц (O/C)

  • Экран - Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    3.8 кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    690 x 141 x 430 мм

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    611.5 x 357.8 x 38.5 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    611.5 x 452.4 x 220 мм

  • Вес в Упаковке [кг]

    5.3 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    2.9 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • HDMI

    да (1 шт.)

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Черный / 1.5м

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    да (1шт.)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    да (1 шт.)

  • Выход Наушники

    3-полосный (только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    220 кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 кд/м²

  • Цвета Бит

    8бит (6бит+FRC)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7млн

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1050:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1500:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.3114 x 0.3114 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144 Гц (O/C)

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Время Отклика

    5 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    68.5 см

  • Диагональ [дюймы]

    27"

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    да

  • Прицел

    да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    да

  • Отсутствие Мерцания

    да

  • FPS Счетчик

    да

  • HDR 10

    да

  • HDR Effect

    да

  • Технология Уменьшения Размытия в Движении

    да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Разгон

    да

  • Режим Чтения

    да

  • Умное Энергосбережение

    да

  • VRR

    да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    27G411A-B

  • Год

    2025

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Безрамочный Дизайн

    4х-сторонний безрамный

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (DC Off)

    менее 0.3Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    20Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    22 Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

